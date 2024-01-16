Sarı kırmızılı ekip Lig’in 20. Haftasında kendi evinde Kayserispor’u ağırladı. 2-1’lik skorla Kayserispor’u yenmesini bildi ama nasıl?

26. dakikada Nelsson’un golüyle 1-0 öne geçen takım 57.dakikada Kayserispor’lu Mondihome 1-1’lik beraberliği ile 85.dakikada Mertens’in golüyle galibiyet geldi. Maçın en iyi oyuncuları Nelsson, Boey ve penaltıyı kurtaran Muslera. Her maç Zaha ve Tete’nin vasıfsızlığı Ndombele ise ağır kalması şampiyonluk yarışında bu şekilde performanslar puan kayıplarına yol açar. Hala yüzde yüzünü vermeyenler her maçın önemli olduğunu farkında değiller. Okan Hoca ise değişiklikler konusunda geç kalıyor. İlk yarıda çıkarılan oyun ortada değişiklikler ikinci yarının başında yapılmalıydı. 86.dakikadaki galibiyeti getiren penaltı golü olmasaydı liderlik yarışındaki puan farkının açılması ve takımın dağılmasını konuşurduk. Galatasaray taraftarına teşekkür etmek gerek 86.dakikada çıkarılan uğultu sayesinde hakemi var odasına yönelttiler. Maçtaki yönetim taraftara mı bağlı var odasına gitmek bu kadar zor olmaması lazım. Okan Hocanın da bazı oyuncuları ise eleyip yeni transferler yapması şart yoksa işi bu oyunla çok zor.