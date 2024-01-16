Değerli okurlarım  kısa bir süre önce   sıklıkla kullanılan bir sosyal paylaşım sitesinden Fransız gazeteci Guillaume-Perrier tarafından kaleme alındığı belirtilen  bir ileti aldım.

Makalenin  Başlığı:  ‘Türkiye Nereye Gidiyor?’

 Hemen haberin doğru olup olmadığını araştırdım. Yalan haber olduğunu -aşağıda da belirttiğim- basit bir formülle teyit ettim.

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Sevgili okurlarım, yıllardır dünyada ardı arkası kesilmeyen sıklıkla yalan/yanlış haberlerin  kurbanı olmaktayız. Bu konuda  sayısız örnek verilebilir. Son derece stratejik konumu nedeniyle Türkiye’nin  sahte haber bombardımanına  sıkça maruz kaldığı istatistiki bir bilgidir.   

 Ülkemizde olmasını istediğimiz medya kurumu hakkında  çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Daha sonra da  emperyalistlerce satın alınmış  günümüz medyasının içler acısı durumuna  bir kez daha değineceğim.  

                                                                                                                                    Hayal ettiğimiz ‘Medya’;  ayrım gözetmeksizin topluluklara bilgi aktaran araçların bütünüdür diye tarif edilir!

Bu doğrultuda bilgi ve haber akışı sağlanarak  toplumlar  bilgilendirilir, uyarılır ve  eğitilirler. Doğru habere ulaşmak için araç olarak; gazete, posta, faks, radyo, televizyon ve internet siteleri görevlendirilir.

 Hal böyleyken  bir de günümüzde medya faaliyetlerine kısaca bir  göz atalım:  

Konu, medyanın bizlere yansıyan karanlık yüzü olunca zamanında paylaştığım bir yazımın başlığını şu şekilde atmıştım. “Emperyalist  ülkelerin başarısı;  dünya medya sektörüne hakimiyetiyle doğru orantılıdır.” Ne kadar başarılı olduklarından şüphesi olmayan  kalmamıştır umarım! 

Bu gerekçeyle yandaş medyanın hünerlerini(!) aşağıda referans verdiğim gazetelerde  ve o gazetelerin web   sitelerinde  bir yıl süreyle  sekiz (8) bölüm halinde siz değerli okurlarımla  buluşturmuştum.

 Aşağıdaki gazetelerde ve web sitelerinde yayınlanan “Sosyal  Medya” konulu yazılarım.

 www.oncevatan.com.tr  -www.yenicagri.com.tr  

1-06 04 2017                        1- 07 04 2017

2-11 04 2017                        2-12 04 2017

3-27 04 2017                        3- 28 04 2017

4-23 05 2017                        4-24 05 2017

5- 07 06 2017                       5-08 06 2017

6-19 07 2017                        6-20 07 2017

7-30 09 2017                        7- 01 10 2018

8-23 10 2018                        8-24 10 2018

Zaman  bulup okursanız  hafızalarınızı tazeleme imkanı bulacaksınız.  

Gönderilen yazılımların gerçek olup olmadığını anlamak için kullanacağınız yolu gösteren  aşağıdaki link sizlere  çok faydalı olacaktır.

 https://hwp.com.tr/internette-dogru-bilgiye-erisme-yollari-sahte-haber-nasil-anlasilir-227826

 Bu  notu düştükten sonra  esas konumuza dönebiliriz, artık…

 İç ve dış düşmanlar,  geri kalmış toplumların  aklını ve duygularını çelmek, gerçek dışı bilgileri beyinlerine   şırınga edip  kendi saflarına çekmek konularında  hiçte zorluk yaşamamaktadır.

Bu hususta, naçizane bilgi sahibi olan emekli bir asker olarak  kirli bilgilerin kurbanı olmamak adına önümüze servis edilen yazılı, görsel  paylaşımların  önceden  çok iyi analiz   edilmesi gerektiğini önemle belirtmek durumundayım.

Gerçek yazılıma  ulaşıldıktan  sonra  hedef kitleyle (dost- düşman) paylaşmak en akılcı yöntem olacaktır diye de  not düşmek isterim!...

Birkaç gün önce  whatsapp üzerinden servis edilen yukarıdaki  makaleye bilinçli olarak büyük sevinç ve coşkuyla atlayan sözde medya mensuplarımız(!) derhal harekete geçtiler.  Her zaman yaptıkları gibi  duygu,  düşünce ve davranışlarını çeşitli yöntemlerle topluma  hissettirmeden değiştirerek sundular!                                                                                                       

Geniş bir yayılım ağı yakalayan  gönderide Le Monde muhabiri Guillaume Perrier, twitter hesabından  bakınız nasıl bir açıklama yaptı.   

Şimdi Ahmet Altan tarafından 12 Haziran 2007 tarihinde LE MONDE Gazetesi’nde -başka bir başlık altında- yayınlanan ve yayınlandığı da  doğrulanan (Türkiye Patlamanın Eşiğinde) yazıyı  aşağıdaki erişimden okuyalım.  

Yayın: Düzenle (blogger.com)  

Metnin anlaşılır olması için guruplar tarafımdan kırmızı renkte belirtilmiştir.F.Moray 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..

         

 