(.. MESAJIN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETTİKTEN SONRA PAYLAŞMAK!.)

Değerli okurlarım kısa bir süre önce sıklıkla kullanılan bir sosyal paylaşım sitesinden Fransız gazeteci Guillaume-Perrier tarafından kaleme alındığı belirtilen bir ileti aldım.

Makalenin Başlığı: ‘Türkiye Nereye Gidiyor?’

Hemen haberin doğru olup olmadığını araştırdım. Yalan haber olduğunu -aşağıda da belirttiğim- basit bir formülle teyit ettim.

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Sevgili okurlarım, yıllardır dünyada ardı arkası kesilmeyen sıklıkla yalan/yanlış haberlerin kurbanı olmaktayız. Bu konuda sayısız örnek verilebilir. Son derece stratejik konumu nedeniyle Türkiye ’nin sahte haber bombardımanına sıkça maruz kaldığı istatistiki bir bilgidir.

Ülkemizde olmasını istediğimiz medya kurumu hakkında çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Daha sonra da emperyalistlerce satın alınmış günümüz medyasının içler acısı durumuna bir kez daha değineceğim.

Hayal ettiğimiz ‘Medya’ ; ayrım gözetmeksizin topluluklara bilgi aktaran araçların bütünüdür diye tarif edilir !

Bu doğrultuda bilgi ve haber akışı sağlanarak toplumlar bilgilendirilir, uyarılır ve eğitilirler. Doğru habere ulaşmak için araç olarak; gazete, posta, faks, radyo, televizyon ve internet siteleri görevlendirilir.

Hal böyleyken bir de günümüzde medya faaliyetlerine kısaca bir göz atalım:

Konu, medyanın bizlere yansıyan karanlık yüzü olunca zamanında paylaştığım bir yazımın başlığını şu şekilde atmıştım. “Emperyalist ülkelerin başarısı; dünya medya sektörüne hakimiyetiyle doğru orantılıdır.” Ne kadar başarılı olduklarından şüphesi olmayan kalmamıştır umarım!

Bu gerekçeyle yandaş medyanın hünerlerini(!) aşağıda referans verdiğim gazetelerde ve o gazetelerin web sitelerinde bir yıl süreyle sekiz (8) bölüm halinde siz değerli okurlarımla buluşturmuştum.

Aşağıdaki gazetelerde ve web sitelerinde yayınlanan “Sosyal Medya” konulu yazılarım.

www.oncevatan.com.tr - www.yenicagri.com.tr

1-06 04 2017 1- 07 04 2017

2-11 04 2017 2-12 04 2017

3-27 04 2017 3- 28 04 2017

4-23 05 2017 4-24 05 2017

5- 07 06 2017 5-08 06 2017

6-19 07 2017 6-20 07 2017

7-30 09 2017 7- 01 10 2018

8-23 10 2018 8-24 10 2018

Zaman bulup okursanız hafızalarınızı tazeleme imkanı bulacaksınız.

Gönderilen yazılımların gerçek olup olmadığını anlamak için kullanacağınız yolu gösteren aşağıdaki link sizlere çok faydalı olacaktır.

https://hwp.com.tr/internette-dogru-bilgiye-erisme-yollari-sahte-haber-nasil-anlasilir-227826

Bu notu düştükten sonra esas konumuza dönebiliriz, artık…

İç ve dış düşmanlar, geri kalmış toplumların aklını ve duygularını çelmek, gerçek dışı bilgileri beyinlerine şırınga edip kendi saflarına çekmek konularında hiçte zorluk yaşamamaktadır.

Bu hususta, naçizane bilgi sahibi olan emekli bir asker olarak kirli bilgilerin kurbanı olmamak adına önümüze servis edilen yazılı, görsel paylaşımların önceden çok iyi analiz edilmesi gerektiğini önemle belirtmek durumundayım.

Gerçek yazılıma ulaşıldıktan sonra hedef kitleyle (dost- düşman) paylaşmak en akılcı yöntem olacaktır diye de not düşmek isterim!...

Birkaç gün önce whatsapp üzerinden servis edilen yukarıdaki makaleye bilinçli olarak büyük sevinç ve coşkuyla atlayan sözde medya mensuplarımız(!) derhal harekete geçtiler. Her zaman yaptıkları gibi duygu, düşünce ve davranışlarını çeşitli yöntemlerle topluma hissettirmeden değiştirerek sundular!

Geniş bir yayılım ağı yakalayan gönderide Le Monde muhabiri Guillaume Perrier, twitter hesabından bakınız nasıl bir açıklama yaptı.

Şimdi Ahmet Altan tarafından 12 Haziran 2007 tarihinde LE MONDE Gazetesi’nde -başka bir başlık altında- yayınlanan ve yayınlandığı da doğrulanan (Türkiye Patlamanın Eşiğinde) yazıyı aşağıdaki erişimden okuyalım.

Yayın: Düzenle (blogger.com)

Metnin anlaşılır olması için guruplar tarafımdan kırmızı renkte belirtilmiştir. F.Moray NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..



