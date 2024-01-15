Merhabalar sevgili dostlar... Bu hafta yöremiz Sivas dedik ve köftesini yazmadan olmazdı...

1891 yılında Sivas'ta Nuri Çınar ustanın ,dükkanına yazdığı ''Etlerimizin nefaseti.müşterilerimizin şerafetindendir''sözü ile kurulan ve ''Yaprak Köfte''olarak başlayan bir öyküdür.

Ve bu lezzet halen Ülkemizin dört bir yanında sevilerek tüketilmektedir.

Her dükkan aynı lezzeti sunar mı bilinmez ama en büyük özelliği,etin Sivasın topraklarında otladığı,doğal yemlerle beslendiği özel çiftliklerde yetiştirilerek ve hatta içine atılan tuzun bile doğal tuz olarak kullanılmasıdır.

Zaten çok bir malzemeden meydana gelmez,lezzetini etinin özelliğinden ,yoğurulmasından ve pişirilmesinden alır.

Biz bu lezzeti evlerimizin mutfaklarındaki imkanlar dahilinde pişireceğimiz için aynı mangal lezzetini bulamasak bile şekliyle,ikramı ve servisiyle hazırlamaya çalışacağız.

Eti de yazacağım gibi tedarik ederseniz bu köfteyi mutlaka güzel bir şekilde hazırlıyacağınıza eminim.

Haydi buyrun başlayalım,hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 250 gr Dana sırt kıyma

• 250 gr Dana kaburga kıyma

• Tuz

YANINA:

• Köz Domates,Biber

• Tırnak Pide yada lavaş

HAZIRLANMASI:

• Kıymalarınızı bir tepsiye alın.

• Tuzunu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

• Ara ara elinizi ıslatın ve en az 20 dakika yoğurun.

• Kıymalar ve tuz macun kıvamını alacaktır.

• Yoğurduğunuz kıyma ve tuzu avuç içi büyüklüğünde ince yuvarlak şekli vererek şekillendirin.

• Hepsini bir tepsiye dizin ve buzdolabında 1 saat dinlendirin.

• Mangalınız varsa harika yoksa da döküm tava ile pişmeye alabiliriz.

• Döküm tavayı kızdırın ve kuyruk yağı ile bolca yağlayın.

• Köfteleri dizerek pişmeye alın.

• Tavanız kızgın olsun ki köftelerin içindeki su dışarı çıkmasın.

• Hem ince hemde içi sulu köfteleriniz olsun.

• Ara ara tavaya kuyruk yağı sürmeyi unutmayın.

• Köfteler piştikten sonra domates ve biberleri de tavada közleyin.

• Tırnak pidelerinizi de tavada ısıtarak servis tabağına alın.

• Pidenin üzerine köfteleri ve domates biberleri yerleştirin.

Bu enfes lezzeti sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..