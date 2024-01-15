Bazen yenilenmek gerek.

Bazen geri çekilmek gerek.

Bazen sadece seyretmek, olanı biteni mütebessim çehre ile karşılamak gerek.

Bazen susmak gerek.

Bazen sesiz vaveylalar atmak gerek.

Bazen sadece izlemek gerek.

Bazen durmak, dururken düşünmek gerek.

Koşuşturmacaları bırakıp oturup, dinlenmek gerek.

Uzun uzun çay içmek gerek. Muhakeme yapmak gerek.

Bazen yenilenmek gerek.

Yenilenmek için de ara vermek gerek.

Sevdiğin şeyleri yapmak gerek.

Umarsızca uyumak gerek.

Bazen okumak için her şeyden sıyrılmak gerek. Günlük koşturmacadan, sahte yüzlü riyakarlardan kurtulmak gerek.

Bazen susmak gerek.

Susup ders vermek gerek.

Bazen huzurdan kopmamak gerek.

Yaşama sebebini hatırlamak gerek.

Aileni unutmamak gerek.

Bazen sadece pause tuşuna net ve etkili basmak gerek.

Korkmadan, sadece kendin için, daha iyisini yapabilmen için, kafayı boşaltıp tekrardan doldurabilmek gerek.

Yenilenip tekrar sahalara dönmek gerek.

Yaptığın işi aşkla yapmak gerek.

Hakkını, HAKKIN hatırı için vermek gerek.

##

Garip ve ironik bir şekilde ülkede özellikle pandemi sonrasında motorcu arkadaşlarda sayısal olarak müthiş bir artış var.

Mutluda oluyorum lakin ekseriyetini dahil etmemekle birlikte kendilerini trafiğin her türlü kuralsızlığını yapmakta özgür hissetmeleri, sağından solundan hunharca geçip

Gitmeleri yetmiyormuş gibi en ufak hatanızda kasktaki kameralara güvenerek külhanbeyligine soyunmalarını kınıyorum.

Daha bugün bir kendini bilmez motorcu beni takip edip tahrik etti sağa çek aşağı in hareketi yaptı.Tabi ben bu kadarını gözlemledim.

Çektim, aşağıya indim gözü kesmemiş olacak ki gaza basıp gözden uzaklaştı.

##

Son zamanlarda pıhtı atması sonucunda ekseriyetle genç ölümler olağandışı şekilde arttı. Evet, “Ecel mukadderattır tegayyür (ertelenmez) etmez.” Doğru lakin sorgulamaktan gerekli diye düşünüyorum .

Acaba corona virüs bahanesi ile pıhtı vücudumuza enjekte edilmiş olmasın.

Bu konuda demir perdesi ülkeleri gibiyiz malesef yeterli olumlu ve olumsuz istatistiklerin paylaşılmaması ve yetkililerin suskun kalınması da manidar.

##

Yapılan araştırmalara göre özellikle 5-8 yaş grubu çocukları, ailedeki huzursuzluğu huzursuzluk, çatışma ve şiddeti saldırganlık, düzensizlik, hiçbir sorumluluk verilmiyorsa sorumsuzluk, etkileşim yetersizliğini ise iletişimsizlik vb. olarak yansıtabilirler. Kısaca, çocuğun tutum ve davranışları aile yaşamının bir yansıması olarak ortaya çıkabilmektedir.Çocuklara sorumluluk vermek, başarılı bir yetişkin olabilmeleri için gereken adımların ilkidir. Sorumluluklar, çocuklara kendileri ile ilgilenebilmek için ihtiyaçları olan deneyimi kazandırır. Çocukların kendilerinin yapabileceği işleri onların yerine üstlenen ebeveynler çocuklarına iyilik yapmazlar. Yalnız kaldıklarında yapmaları gerekenleri öğrenme fırsatını onlara yaşatmamış olurlar.

Sorumlulukların iyi anlaşılması için aile içindeki sorumlulukların belirginleştirilmesi gerekmektedir.Belli eşyaları ait oldukları yere koyma konusunda yer belirlenip, kural oluşturulabilir.