Geçen 20 Ocak’ta ilk filmi Kutsal Damacana-4'le 1 milyon 147 bin 111 seyirci rekoru kıran Poll Films, 2. filmi Kolpaçino 4.4’lük filmiyle bir rekor denemesine daha hazırlanıyor.

12 Ocak'ta vizyona girecek olan "Kolpaçino4.4’lük" filminin galası yapıldı. Galaya Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül gibi isimlerin yanı sıra Berdan Mardini, Gökhan Özen ve Mehmet Ali Erbil gibi sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

Bunun için de 5 bin 100 kişilik Haliç Kongre Merkezi’nde dev bir gala organize edilecek. Dağıtılmaya başlanan gala davetiyelerinde esprili şu satırlar yazıyor:

“Öyle bir geceye davetlisin ki aklın gidecek… İçerisi çok güzel Şampiyonlar Ligi gibi diyeceksin… 9 Ocak’ta İstanbul’un en nezih insanları, sanatçıları, sporcuları, oyuncuları Dolapdereli Sabri’nin kumara veda gecesi için buluşuyor… Cengiz Kurtoğlu ile Serdar Ortaç da olacak, İbrahim Tatlıses de… Özgür’ü, Tayfun’u Ekrem abiyi galerici Şahin’i saymıyorum bile… Sen gelirsen o gece en kalabalık gala rekorunu kıracağız hep birlikte kahkahalar atacağız…”

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen ‘Kolpaçino’ serisinin son filmi Kolpaçino 4’te Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’ün yanı sıra İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil konuk oyuncu olarak seyirci karşsına çıkacak.

"Yaşam Koçu" Filminin Galası Yapıldı

Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı 'Yaşam Koçu' filminin galası gerçekleşti.

Kanyon AVM'deki gala gösterimi öncesinde filmin oyuncuları basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çekimlerde çok eğlendiklerini belirten oyuncu Doğu Demirkol, "Bu klişeyi yapacağım. Gerçekten eğlendik, yani ben yazdım, ben biraz oyunculukların içerisindeydim." dedi.

Filmle ilgili araştırma yaparken birçok terapiye gittiğini dile getiren Demirkol, şunları söyledi:

"Boşa havaya yazmayayım diye çoğunun seansını aldım, öyle yazdım. Bir ses terapisi aldık, 45 dakikası 145 avroydu, neden avroylaydı anlayamadık ama 25 dakikada hediye sevgi terapisi verdiler."

Oyuncu Nazlı Tosunoğlu, filmde annesi rolünü oynadığını Demirkol ile çalışmaktan mutluluk duyduğuna işaret ederek, "Ben seni uzaktan uzaktan o kadar çok severdim ki, birlikte oynamak da nasip oldu, anacığını oynadım. Çok zevkli oynadık birlikte, iyi çalıştık. Ben seni çok sevdim." ifadesini kullandı.

"Filme Gel" Komedi Filmi Vizyona Girdi

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın, yapımcılığını ise Berton Medya’nın üstlendiği “Filme Gel” isimli komedi filmi vizyona girdi.

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu başta olmak üzere bir çok ünlü oyuncuların yer aldığı “Filme Gel” Film çekmek isteyen üç kafadarın maceralarını anlatıyor.

Film ile ilgili konuşan filmin yönetmeni İhsan Taş “Filmi çekerken ekip olarak çok keyif aldık. Umarım sinemaseverlerde filmi beğenir ve keyif alırlar. Komedi seven herkesi filmimizi izleyemeye bekliyoruz” diye konuştu.

Ayşe Erbulak "Dokuzda Dokuz Cinayetleri" Kitabının Tanıtımını Gerçekleştirdi

Polisiye yazar Ayşe Erbulak, on yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek basılan kitabı "Dokuz Oda Cinayetleri’nin tanıtımını yapıldı

Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtım lansmanına yazarın dostları, meslektaşları ve ailesi katıldı. Kitabının yeniden raflarda ve web sitelerinde yer almasının heyecanını dostlarıyla paylaşan Ayşe Erbulak "Bu kitabı 10 yıl önce yazdım. Bir ayda üç baskı yaptı. Arada başka kitaplar da yazdım. Bu benim dokuzuncu kitabım. Bu sene yeniden derledik, toparladık, günümüze uyarladık ve tekrar raflarda ve web sitelerinde satışa çıkardık" dedi.

Eşi Özden Özgürdal'ın konuklarla tek tek ilgilendiği etkinlikte, usta yazarı yalnız bırakmayanlar arasında kızkardeşleri Sevinç Erbulak Ve Nilgün Kuruöz, oğlu Dağhan Külegeç, bonus babası Öner Taşdelen, sanatçı dostları Almula Merter Churm, Seren Fosforoğlu, Uğurkan Erez, Cem Cücenoğlu, Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan Yapıcı, Funda Kaplangı, Caner Ural, Pınar Çekirge, Serkan Aydın, Deniz Yüce Başarır, Hilal Çelenk ve Alp Balkan, polisiye yazar meslektaşları, okul ve iş arkadaşları vardı.

Roman orkide ve incilerle dolu naif bir düğünle başlıyor. Düğün de bir cinayetle… İlk anda katili ve maktulü tanıyor olmamız romanın hızına hız katıyor. Okur daha “kim” sorusuna odaklanmadan bu çok katmanlı kurgusu olan romanda akla takılan “neden” sorularına cevaplar arıyor.

Polisiye roman okumayı sevenler için Erbulak katili değil de sebeplerini merak ettirmeyi ve adeta katillere hak verdirmeyi hedefliyor.

“Mutlaka okunması gereken bir roman”

2013 yılında ilk basımı gerçekleşen romanın arka kapağında diğer büyük bir usta Ahmet Ümit şöyle yazmış;

Edebiyat ayrıntılardan oluşur, kimsenin görmediği parçaları kağıda döken kişidir yazar. Seçtiği ayrıntılarla kurduğu dünya o yazarın evrenini oluşturur. Bu hakikat, polisiye roman da çok daha fazla geçerlidir. Çünkü yazar, hakikati gizlemek zorundadır. O nedenle kadınların her zaman iyi polisiye romanlar yazacağını düşünmüşümdür. Ayrıntı okuma yeteneklerinin erkeklere göre daha gelişmiş olduğundan. Ayşe Erbulak bu düşüncemi doğrulayan polisiye yazarlarımızdan. Elinizdeki "Dokuz Oda Cinayetleri" de ayrıntılardan yola çıkarak kurulmuş eğlenceli bir polisiye roman. Polisiye meraklılarına farklı ve keyifli okumalar vaat ediyor. Deneyin seveceksiniz…

"Efsane" Filmi 2 Şubat’ta Sinemalarda!

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin basın toplantısı yapıldı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filmi, vizyona girmeden basın mensuplarının karşısına çıktı. Yılın en iddialı komedi filmi olarak görülen Efsane filminin basın toplantısına yoğun ilgi gösterildi.

Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi evlerinde tamamlanan çekimlerin ardında merakla beklenen Efsane filmi 2 Şubat’ta vizyona girecek. Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıyor.

Yönetmen İhsan Taç Son Çektiği Filmini Dostlarıyla Birlikte İzledi

5 Ocak’ta vizyona giren “Filme Gel” isimli komedi filminin senarist ve yönetmenliğini üstlenen İhsan Taş, vizyonda olan filmini dostlarıyla sinema salonunda izledi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Halil Ergün ve Hanımağa lakabıyla gönüllere taht kuran güzel oyuncu Nilüfer Kurt, yakın dostları İhsan Taş’ı yalnız bırakmadı. Birlikte filmi izlerken oldukça keyifli anlar yaşadılar.

Film çekmek isteyen üç kafadarın maceralarını anlatan filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu başta olmak üzere bir çok ünlü isimler yer alıyor.

Film çıkışında konuşan usta oyuncu Halil Ergün “Değerli dostum, kardeşim İhsan Taş’ın “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminde çalışmıştık daha önce, çok ta güzel bir dram filmi oldu. Filmi izlerken çok duygulanmış, hatta gözyaşlarımı tutamamıştım. Dramı çok iyi işlediğini biliyorum, bugün de komedi filmini izlemeye geldik. Açıkçası filmi çok merak ediyordum. Çünkü bir yıl arayla hem dram hemde komedi çekmek çok büyük başarı. Filmi çok beğendim, gayet başarılı bir film olmuş bence, emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullanırken, güzel oyuncu Nilüfer Kurt’ta filmle ilgili görüşlerini şöyle ifade etti. “Sevgili yönetmen ve senarist dostum İhsan Taş, Filme Gel ile bizim yüzümüzü güldürdü. Filmi izlerken o kadar güldüm ki, İhsan Hocam bu filmle hepimize “gel gel” yapmış” diyerek sözlerini noktaladı.

Filmin yönetmeni İhsan Taş ise “Filmi çekerken tüm ekip olarak çok eğlendik. Bugün de sanatçı ve gazeteci dostlarımızla birlikte filmi keyifle izledik. Bu özel günümde beni yalnız bırakmayan dostlarıma ve siz değerli basın mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Gerçek hayvan bedenlerinin ve organlarının plastinasyon yöntemiyle korunduğu sergi, 4 Şubat 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak

Dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan “Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”, Ataşehir METROPOL İSTANBUL AVM’deki HUPALUPA Expo’da açıldığı günden bu yana, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle ziyaret tarihleri sömestir tatilinin sonuna kadar uzatılan sergi, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçilerine, sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

“Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi” hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seriyor. “Hayvan derisinin ve kürkünün altında ne/neden var?” sorusu, meraklıları, anatomik bir safariye çıkarıyor.

Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan fil ve zürafa gibi farklı coğrafyaların canlılarını bir arada görme ve 100’den fazla hayvanın kemik yapısını, kaslarını, sinir sistemini ve organlarını yakından inceleme imkânı buluyor. Doğal yollarla hayatını kaybeden ve sergi için bağışlanan hayvanlar, plastinasyon yöntemi ile çürümez hale getirilerek sergilenirken; hayvanlar âleminin şaşırtıcı gerçekleri de gün yüzüne çıkıyor. Gorillerin uyumadıkları zamanların % 50’sini yemek yiyerek geçirdiklerini, salyangozların saate 10 metre yol alabildiklerini, bir boğanın kalbinin insan kalbinden 5 kat ağır olduğunu, fillerin her gün 150 kilo ot, ağaç kabuğu ve meyve tükettiği gibi şaşırtıcı gerçekleri de öğrenme imkanı buluyorlar.

Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi; zürafadan file, köpekbalığından ahtapota, boz ayıdan devekuşuna kadar çok sayıda muhteşem canlının karmaşık biyolojisini keşfetme imkânı sunuyor. Her yaştan insanın hayvan anatomisini kolayca anlaması için tasarlanan sergi kapsamında hayvanların iç dünyası, çürümeyi durduran plastinasyon tekniği sayesinde detaylı bir şekilde gösteriliyor.