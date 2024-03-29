Sevgili büyüklerim ve değerli okurlarım, konu başlığının altında yatan tehlikelere uzak oluşumuz nedeniyle her yönden çok büyük bir risk altında olduğumuzu üzülerek bildirmeliyim. .

O nedenle “1991 yılından bu yana küresel batının, yerküreye hakim olabilmek maksadıyla neler yaptığı?” sorusuna kısaca bir açıklama getirmek isterim

Önce birtakım ilgi çekici yayınlarla, sportif faaliyetlerle (film, futbol, survivor vb.) bizleri gerçeklerden uzaklaştırıyorlar.

Futbol dendiğinde Avrupa dahil geri bırakılmış ve düşünce yetisini kaybetmiş insanların, beyinleri kafatasından firar ettiriliyor.

Artık emeline ulaşmak isteyenlerdedir, top!.

Bizler topu kovalarken Onlar sessizce toprağımızı, önemli varlıklarımızı altımızdan çekip alıyorlar.

Haberimiz oluyor mu?

Başka hedeflere (!) yönlendirildiğimiz için kocaman bir HAYIR!

Tam da burada yazımın sonunda söyleyeceğimi şimdi belirteyim.



"Yerküre hakiminin vatandaşı olanlarla bir şekilde elini verip vücudunu kaptıranların görevi ölene kadardır!”

Ben söylemiyorum, acımasız küresel çete böyle emrediyor.!

Gelelim sadede!



Malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin 1993 -1996 yıllarında ilk kadın başbakanı da Amerikan vatandaşıdır.

Yaşı gereği verilecek görevlerden elini eteğini çekmesi gerekirken, her seçim öncesi ortaya çıkarak Küresel Hakimin istekleri doğrultusunda çaba sarf etmesi de bu nedenledir!



Ülkemizde küresel çetenin kıskacında olanlara, elini verip vücudunu kaptıranlara dair verilecek örnekler oldukça fazladır!.

Ve sizler onları artık biliyorsunuz!



Yerkürenin Vatandaşlığına geçenlerin ne gibi şartların altına imza attıklarını görmek içindir, şimdi anlatacaklarım…

O nedenle Amerikan Vatandaşlığını biraz daha masaya yatırmamız gerekiyor.

Amerikan vatandaşı olmanın avantajlarının yanı sıra tehlikeleri içinde barındıran sorumlulukları da vardır.

Dikkatle Okuyalım.



*Çağrıldığınız takdirde mahkemelerde jüri görevini yerine getirmenizi,

*ABD’ye sadakat yemini etmenizi,

*ABD yasalarını ve anayasasını savunup desteklemenizi,

*Çağrıldığınız takdirde ABD’de askere gideceğinize ve daha önce başka ülkelerle yapılan sadakat yeminlerinden vazgeçtiğinize dair sözler vermenizi zorunlu kılar!

Bu Yemin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yasalarını, Anayasasını Ve Ülkenin Değerlerini Korumak Ve Savunmak Üzerine Yapılan En Kapsamlı Yemindir…



Bu da; bir kişinin ABD vatandaşı olması için aşağıdaki matbu metni okumasını ve ABD bayrağının üzerine el basıp yemin etmesini gerekli kılıyor!

Sonunda!

''Şimdiye Kadar Tabiiyetinde Bulunduğu Her Türlü Devletin Tabiiyetini Ve Egemenliğini Reddettiğini Belirten” bağlayıcı metni ONAYLATIYORLAR

Sonuç olarak :

“Ülkesi Uğruna Mücadele Etmesi Gereken Ve Fakat - Elini Verip Vücudunu Kaybeden İnsanların yeri geldiğinde korkmasının, Ses Çıkartmamasının, Olaylara Tepkisiz Kalmasının Sebebi Bundandır.!”

Günümüzde dünya nezdinde eğer itibarımız ayaklar altına alınmışsa gerekçeyi başka yerlerde aramayalım, derim!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…