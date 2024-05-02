2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

Başaklar, 2024 yılında kariyerinde şanslı. Bu yıl bol bol seyahat edecekler, sosyal çevresi büyüyebilir, yurt dışında eğitim amaçlı gidebilir, kariyeri de gelişebilir. Ortaklı iş konularında dikkat etmeliler. Satürn ilişkiler konusunda değerlendirme yapmalarını ve kalıcı kararlar almasını destekleyecek.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması, para evinizde olacak güzel getirirler kazançlar olacak önemli kararlar alacaksınız.

8 Nisan Koç burcundaki Güneş Tutulması, ortaklaşa para konularınızı gündeme getirecek vergi miras para konularında sizi zorlayan alanları şifalandıracak ve cesurca yolunuza devam edeceksiniz.

18 Eylül Balık burcundaki Ay Tutulması, hayatınızda ilişkileriniz hakkında gelişmeleri gündeme getirecek ilişkilerle ilgili son kararları da bu dönemlerde alabilirsiniz.

2 Ekim Terazi burcundaki Güneş Tutulmasında, hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bundan sonraki dönemde de yılsonuna kadar sağlığınıza dikkat edin.

Bu sene ilişkiler ve para konusu ve de sosyal çevreniz yurt dışı bağlantınız önemli olacak.

Motivasyonunuz yükseliyor.

BAŞAK BURCU

Tarih: 24 Ağustos – 23 Eylül

Elementi: Toprak

Niteliği: Değişken-Negatif – Dişil

Doğal Evi: 6.Ev

Yöneticisi: Merkür

Mizacı: Melankolik (içedönük, mükemmeliyetçi, depresif)

Yönelimi: Analiz etmek, sorun çözmek, hizmet etmek, verimli olmak

Tavrı: Sübjektif, içe dönük

Davranış biçimi: Yetenekli, yardımcı, etkin

Güdüsel ihtiyacı: Yeterlilik, etkinlik, hizmet etme

Olaylar: Çalışma, el sanatları, hizmet, aletler, diyet, sağlık, görevler

Arketipleri: Verimlilik uzmanı, öğretmen, pimpirikli, sorunları çözen, kuruntulu, kusur bulan, analist, eleştir- men, evhamlı, çırak, zanaatkar, sıkıntıları yatıştıran

ANAHTAR KELİMELER

Fiziksel yıpranmadan korkar. Düzenlidir. Temizliğe düşkündür ama illa çok derli toplu olmayabilir. Görüş sahibidir. Eleştireldir. Mükemmeliyetçidir. Ahlâkçı ve yeşilaycıdır. Sağlığına düşkün olur. Sadeliği ve doğallığı savunur. Detaylara önem verir. Tümevarımcıdır. Karşılaştırma yoluyla mantık kurarak bilgiye ulaşır. Kesin bilgiye değer verir. Hayatında sürekli bir şeyleri rafine etmeye çalışır. Hiyerarşiye değer verir. Mantıksal yoldan kurduğu bir em- patisi vardır, yanılabilir.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Çalışkan, yetkin, sabırlı, detaycı, titiz, pratik, mantıklı, verimli, düzenli, organize, analitik, metodik, zeki, sağlığına ve formuna düşkün, yardımcı, ikinci planda kalabilen, disiplinli, derleyip düzenleyen, tutumlu, kuralcı, amaç duygusu güçlü, esnek, gerçekçi, araştırmacı, prensipli, işiyle ön planda, sakin, ağırbaşlı, mütevazi.

GÖLGE ÖZELLİKLER

Zor beğenen ve zor memnun olan, aşırı titiz, kuşkucu, aşırı analitik ve detaycı, gergin ve huzursuz, hastalık hastası, aşırı eleştirel, kendine güvenmeyen, cimri, özel hayatını ihmal eden, toleranssız, bilgiçlik taslayan, takıntılı, aşırı duygusal kontrol, özel hayattan yoksun kalacak şekilde kendini işe adama...

OLAY VE DURUMLAR

Özel sektörde yer alan şirketler, KOBİ’ler,

Bir ülkenin işçi ve memurları

Polis gibi yurtiçi güvenliğini sağlayan kurumlar

Bir ülkenin genel hastalıkları

Bir ülkede giyilen kıyafetlerin ve yiyeceklerin genel durumu, gıdaların depolandığı yerler, marketler (ihtiyaç ürünlerinin satıldığı yerler)

Sivil hizmet sektörü, doktorların genel durumu, sendikalar, grev ve protestolar, istatistikçiler, endüstri ve sanayi

Şifa ile ilgili işler, aktarlar, bitkiler, kimya

Evcil hayvanlar

SAĞLIK

Dalak, ince bağırsakları ve sinir sistemini yönetir. Sinirleri hassastır. Sağlıklı ve organik beslenmeyle, otlarla, ilaçlarla çok ilgilidir. Kendi bildiklerine çok güvendikleri için kötü birer hastadırlar. Doktorları mutlaka hastalıklarını detaylıca onlara anlatmalıdır, böylece iyi huylu bir hastaya dönüşürler. Ruhsal açıdan obsesif-kompulsif bozukluklara yatkındırlar.

BAŞAK BURCU VE AŞK

BAŞAK VE KOÇ

Başak aşırı detaycı ve eleştireldir. Koç aceleci ve sabırsız. Durum böyle olunca, atılgan, hareketli, etrafa pek önem vermeyen Koç insanı, dikkatli, titiz, ayrıntı üstünde duran, maddeye bağlı Başak ile anlaşamaz.

Hayata aynı pencereden bakmayı başaramazlar. Ayrı gezegenden gelmişçesine arzu, düşünce ve amaçları farklıdır. Koç burcu insanı önce kalbinizi kırar sonra yürür gider.

Sonu pek parlak gözükmeyen bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE BOĞA

Toprak grubunun değişken burcu Başak ve Toprak grubunun sabit burcu Boğa’nın beraberliği uyumlu ola- bilir. Daha endişeli ve huzursuz yapıda olan Başak burcu, dayanıklılık ve güveni Boğa burcunda bulacaktır.

Ama Başak burcu insanı, Boğa kadar duygulu ve arzularında güçlü değildir. Başak ve Boğa insanları maddeye önem verir, yuvasına bağlı olur. Ama sevgide Boğa burcu şart filan dinlemez. Hem Başak burcundan daha güçlü bir tiptir. Sonuçta Başak burçları duygularınız yüzünden üzülebilirsiniz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE İKİZLER

Merkür’ün iki çocuğu; biri hava grubundan canlı, hareketli, çok yönlü, devamlı değişiklikten hoşlanan, özgürlüğüne düşkün, kısıtlanmaya gelmez, kararsız İkizler burcu, biri toprak grubundan içe dönük, mükemmeliyetçi, depresif, titiz, düzenli, maddeci, gerçekçi Başak burcu... İkisinin de Ortak bir sürü yönleri vardır ama hayata baktıkları pencere farklıdır.

Bir müddet sonra hayalci ve uçarı İkizler burcu, Başak burcunun eleştirilerinden ve ısrarlı gerçekçiliğinden sıkılır. Başak burcu insanı İkizler burcu insanını kınarsa İkizler burcu buna karşılık Başak burcunu en can alacak yerinden vurur.

Bu zor ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE YENGEÇ

Toprak grubunun değişken Başak burcu insanı ve Su grubunun duygu dolu Yengeç burcu insanı ile ancak devamlı destekler ve sevgi pıtırcığı sözler söylerse anlaşabilir. Bence katlanamazsınız.

Yengeç burcu evine bağlıdır ama baş başa romantik anlar yaşamak ister Başak burcu evinde yalnızlığı sevmez kalabalık ister, dostlar ister.

Allah’tan Yengeç burcu da Başak burcu da sevdikleri- ne karşı özverili olur. Aşık olduklarında çabayla her şeyin üstesinden gelebilir, ömürlük ilişki kurabilirler.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE ASLAN

Toprak grubunun değişken Başak burcu insanı ger- çekçi, kuralcı, alçakgönüllü biridir. Ateş grubu Aslan burcu insanı ise ateş gibi ihtiraslı ve ateşli, ben merkezci, sözlüğünde alçakgönüllü kelimesi geçmeyen bir kişidir. ASLAN burcu insanıyla kolay anlaşamazsınız.

Aslan burcu onun dostlarıyla ahbap olmanızı, onun istediklerini yapmanızı, arzularına uymanızı, hesapsızca para harcamayı isteyecek. Başak burcunun tutumluluğundan rahatsız olacak. O kadar çok sebep var ki sayılacak, kısaca: Uzak durun!

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE BAŞAK

Toprak grubunun Başak burcu insanı gerçekçi, kuralcı, alçakgönüllü biridir. Sizin için ideal olan bir başka Başak burcudur. Her şeyden önce ikinizde hayata mantık penceresinden bakıyorsunuz ortak yönünüz çok.

Birbirinizi eleştirmekte ve kınamaktan kaçınırsanız iki Başak burcunun birlikteliği hem sevgi, hem dostluk dolu olacak.

Bu mükemmel ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE TERAZİ

Hava grubu Terazi burcu insanını, toprak grubunun değişkeni Başak burcu insanı anlayamaz.

Başak burcu ve Terazi burcu insanlarının tek ortak noktası paradır ama ona bile farklı pencereden bakarlar. Terazi burcu insanı, parayı istediği güzelliklere, rahata ve lükse yani kendine harcar. Başak burcu insanı biriktirmek gerektiğine inanır ki diğer konularda farklılıklarını siz düşünün. Olmaz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE AKREP

Toprak grubunun değişken gerçekçi, kuralcı, alçakgönüllü, akılcı, maddeye düşkün, dostluk seven Başak burcu insanı; su grubunun sabit, sezme gücü fazla, derin duygulu, ihtiraslı, analizci kafa yapısına sahip, akıllı ve güçlü Akrep burcu insanı ile mutlu olabilirsiniz.

Akrep burcu insanı kıskançtır, kuşkucudur, sevdiğini benimser, onun sadece kendisiyle ilgilenmesini ister. Başak burcu kandırmaya çalışmadan tam anlamıyla Akrep burcuna bağlanır, istediği gibi davranırsa bu ilişki olur.

Başak burcunun özverisine bakan bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE YAY

Toprak grubunun neşeli, hazır cevap, dostluk sever, cana yakın Başak burcu insanı Yay’a cazip gelebilir. Oysa Başak insanının, hayat görüşü Yay’dan çok farklıdır.

Başak temkinli, ayrıntıcı, geleceği net ve planlı bir in- sandır Yay’ın fazla bağımsız ve akışta kalan karakterinizi kabul etmez. Yay, Başak burcunun eleştirilerine, kınamalarına, durmadan kusur bulmasına dayanamaz.

Arkadaş kalmanız daha iyi gözüken bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE OĞLAK

Toprak grubunun öncüsü dikkatli, sebatlı, inatçı, hırslı, ihtiyatlı Oğlak burcu insanıyla aynı grubun değişkeni neşeli, tatlı konuşan, maddenin değerini bilen ve ayrıntılara dikkat eden Başak burcu insanı fevkalade anlaşır.

Oğlak burcu, Başak burcunun aradığı disiplini, kuralları, çalışkanlığı kararlılıkla birleştirebilen bir burçtur. Başak burcununsa neşesi Oğlak insanını mutlu eder.

Bu fevkalade ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE KOVA

Toprak grubunun neşeli, hazır cevap, dostluk sever, cana yakın Başak burcu insanı ile hava grubunun bağımsız, marjinal, dahi, ne yapacağı kestirilemeyen, sabit Kova insanı farklı yaklaşımları olmakla birlikte zihinsel kıvraklığa, ince esprilere açık bir çift olabilir.

Başak burcu insanı modern gözüken Kova insanının tutuculuğuna dayanır, ömür boyunca kendini geliştirir ve onun istediği gibi hareket ederse ömürlük bir ilişki kurulabilir.

Başak burcunun devamlı özverisi ile yürüyebilecek bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BAŞAK VE BALIK

“Toprak ve suyun birlikteliği güzel olur” ya da “zıt burçların birbirini tamamlar” gibi söylemler bu ikili için pek geçerli değildir.

Su grubundan duygusal Balık burcu insanı çabuk alınan, hemen karamsarlaşan, havai, değişen, duygulara önem veren biridir; Başak burcunu duygusuz, maddi ve haşin bulabilir. Toprak grubu Başak burcu insanı neşeli, hazır cevap, dostluk sever, cana yakın biridir; Balık burcunun karamsarlığına, yakınmalarına dayanamaz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.