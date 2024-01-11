2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

İkizler Burcunu 2024’te neler bekliyor?

26 Mayıs 2024 gününden itibaren büyük iyicil gezegen Jüpiter, burcunuza geçiyor. 2025 ortalarına kadar şans sizinle olacak.

Büyük öğretmen Satürn ise, kariyerde önemli değişimler ve anne ile ilişkilerde sorumluluk olabilir diyor.

Statü değişimleri ve evlilik mümkün.

25 Mart Terazi burcundaki Ay tutulması aşk evinizde gerçekleşiyor. Sosyal açıdan da çok hareketlisiniz; dernekler, yeni insanlar gündeminizde olacak. Bu çevre size hem kariyer alanında hem de aşk hayatınızda güzel gelişmelere zemin hazırlayacak.

8 Nisan Koç burcundaki Güneş tutulması sosyal alanınızda gerçekleşecek. Size şifalanacağınız, güzel konuşmaların olacağı, iş konularında da cesur hareket edeceğiniz bir etki yaratacak gökyüzü size.

18 Eylül’de Balık burcundaki Ay tutulması, kariyer evinizde olacak. Son kararınızı iş konusunda kalıcı olarak vereceksiniz.

2 Ekim Terazi burcundaki Halkalı Güneş tutulması, aşk evinizde gerçekleşiyor. Hem iş hem de ilişki anlamında size şanslı etkileri var. Evlilik olabilir.

İKİZLER BURCU

Tarihi: 21 Mayıs – 20 Haziran

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken-pozitif – Eril

Doğal Evi: 3.ev

Yöneticisi: Merkür

Mizacı: Sosyal, dışadönük, konuşkan

Yönelimi: Somut bilginin edinimi ve yayılımı, öğren mek, iletişim kurmak

Tavrı: Pozitif, dışa dönük

Davranış biçimi: Meraklı, zeki, konuşkan

Güdüsel ihtiyacı: Öğrenme, paylaşma, iletişim

Olaylar: Öğrenme, bilgi, iletişim, yazılar, kitaplar, okullar

Arketipleri: Elçi (Hermes), öğrenci, amatör, muhabir, bilim adamı, Peter Pan ve ebedi ergenlik

ANAHTAR KELİMELER

Bilgiyi kopyalar. Hazır cevaptır. Değişken fikirlidir. Fikirlerini mantık kurarak savunur. İnsanları güldürme yi sever. Çift taraflı değerlendirme yapabilir. Zeki bir öğrenci gibi görünür. Kurallarla ilgilenmez. Her bilgiyi alır. Mantıklıdır.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Değişken, hareketli, hızlı, interaktif, bilgi alan ve dağıtan, zeki, akılcı, rasyonel, mantıklı, anlayışlı, entelektüel, meraklı, esnek, çok yönlü, adapte, yüzeysel, her zaman yoğun, hareketli, neşeli, ikna edici, özgürlüğüne düşkün, sosyal, dışa dönük, önyargısız, araştırmacı, canlı.

GÖLGE ÖZELLİKLERİ

Çabuk sıkılan, dağınık, konsantre olamayan, tutarsızlık gösterebilen, havai ve uçarı, gergin, fazla yüzeysel, vefasız, kaypak, sabırsız, yüzeysel, rutin işlerden sıkılan, bazen sivri dili, alaycı, kendini fazla zeki bulan, abartan, gerçekleri çarpıtan, duygusal anlamda sığ.

OLAY VE DURUMLAR

• Gazeteciler, yurtiçi ulaşım ve iletişim ağları, postacılar, kargo şirketleri, bilgisayarlar

• Komşu devletler,

• İthalat,

• Ulaşım araçları (gemiler ve uçaklar hariç), şoförler,

• Mühendisler,

• Anadil, okullar (üniversite hariç), yazarlar, kütüphaneler,

• Reklam ve reklam ajansları.

SAĞLIK

Sinir sistemini, akciğerleri, kılcal damarlar ve köprücük kemiğini, omuz, kol ve elleri yönetir. Metabolizmaları hızlıdır. Üst solunum yolu rahatsızlıkları veya astım gibi alerjik hastalıklardan çekebilirler. Düşünsel, zihinsel, işitsel problemler yaratabilir. Toz, mantar, bakteri, küf alerjilerine daha hassastır. Sinir sistemlerinin zayıflığı onları asabi ve huzursuz yapabilir. Aceleci hareket etmeleri kazalara da sebebiyet verebilir. Kötü bir hastadır, öğüt almak- tan hoşlanmaz, doktoru olsa bile.

İKİZLER BURCU VE AŞK

İKİZLER VE KOÇ

Ateş grubunun neşeli, hareketli, heyecanlı, hevesli, değişiklik seven, yeniliklerden zevk alan, ateşli Koç burcu insanı ve Hava grubunun değişken İkizler burcu insanı çok mükemmel bir beraberliği yakalayabilir. Koç’un da özgür ruhlu oluşu, bağımsızlığına düşkün İkizler’e çok cazip gelir.

Hava ateşi körükler ve coşturur. Bu coşku ve güzellik ler içerisinde, hayata aynı pencereden bakarak; yenilikler, keşifler, kahkahalar, zevk içinde hayatın tadını çıkarmak varken, elinizde böyle harikulade bir birliktelik ve aşk varken; ezmeye çalışmak, kıymetini bilmemek, kıskanmak, kısıtlamak da ne?

İkizler burcu için kıskançlık son derece ilkel, itici, tahammül edilmez ve affedilemez bir olaydır. Ahmaklık göstergesi gibidir. Dayanamaz çünkü İkizler zeka burcudur onun kalbine giden yol beyninden geçer. Aptallara ve aptallığa gelemez. Üstüne bir de kısıtlamalar, sahiplenici tavırlar eklenirse hayranlığı, sevgisi, saygısı biter ve İkizler bağlasanız durmaz, gider.

Aslına mükemmel olabilecek ama olamayan bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE BOĞA

Vazgeç gönlüm sen bu aşktan!

Hava grubunun özgür ruhu İkizler ve toprak grubunun sabit Boğa’sı... Duygulu, sebatlı, inatçı, yenilikleri sevmeyen, maddeye düşkün Boğa fena kıskançtır. Hele sizin gibi ele avuca sığmaz biriyle ay dudaklarım uçukladı.

Bir Boğa ve bir İkizler’in anlaşması gerçekten mümkün gözükmüyor. Cendereye girmeyin. Her iki taraf içinde çok yıpratıcı, çok üzücü olaylar yaşanabilir. Yaşadıklarınız varsa tatlı yerinde bırakın ki hatırlayacağınız acı tecrübe ler değil mutlu anlar olsun.

Her ilişkide olduğu gibi bu ilişkide de detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE İKİZLER

Lunaparka hoş geldiniz. Hava grubunun özgür ruhu tam da aradığını buldu. İkizler ve İkizler eğlenceli, en az dört kişilik kalabalık bir aşk sıkıntıya asla yer yok. Hareketli, canlı, neşeli bir hayatınız olacak eşiniz, dostunuz sizinle olmak için can atacak.

İki taraf da zihinsel yönden kıvrak ve hareketli yaratıklar olduğu için bu eğlenceli, nadir bulunan; aşk, sevgi ve dostluğu “ben bilirim” diye kişilik çatışmasına döndür mezsiniz değil mi? Yapmayın yazık olur.

Bu eğlencenin dibi ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE YENGEÇ

Su grubunun duygulu, kuşkucu, kıskanç, korumacı, evine bağlı, ait olma, önemseme, besleme, ihtiyaç duyulma arzusuyla yanıp tutuşan Yengeç burcuyla, hava grubunun bağımsızlığına düşkün, yenilik seven, sınırlandırılmaktan hoşlanmayan, kıskançlığı küçümseyen İkizler burcu O L M A Z!

Yengeç burcunun üzerine titremesi, her isteğini anında yaparak şımartması ve ilişkide ten uyumu varsa bir müddet İkizler burcunu etkileyebilir ama özgürlüğü her şeyden ve herkesten kıymetlidir. Yengeç burcunu derin- den yaralama ihtimali çok büyüktür. Karma yaratmayın, bu aşka hiç başlamayın.

Tabii ki bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE ASLAN

Ateş grubunun cazip, canlı, mert, atılgan, dışa dönük Aslan burcu ve hava grubunun zeki, çok yönlü, çekici, zarif, güzel konuşan İkizler insanının aşkı son derece renkli, dışa dönük ve eğlenceli olur.

Bu aşkın huzurlu geçmesi için Aslan burcunun İkizler burcunu kısıtlamamaya gayret etmesi ve İkizler burcunun da Aslan burcunun gururuyla oynamaması şarttır. Aslan doğası gereği kendisini üstün görür. Kendi dediğinin yapılmasını ister. Aslında bu kararsız İkizler için bulunmaz bir nimettir. Birbirlerinden çok farklı iki burç birbirlerini tamamlar.

Bu renkli, eğlenceli ve ateşli ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE BAŞAK

Biri toprak grubundan içe dönük, mükemmeliyetçi, depresif, titiz, düzenli, maddeci, gerçekçi Başak burcu, biri hava grubundan canlı, hareketli, çok yönlü, devamlı deği şiklikten hoşlanan, özgürlüğüne düşkün, kısıtlanmaya gelmez, kararsız İkizler burcu, ikisi de Merkür’ün çocukları...

Ortak bir sürü yönleri vardır ama hayata baktıkları pencere farklıdır. Bir müddet sonra hayalci ve uçarı İkizler burcu, Başak burcunun eleştirilerinden ve ısrarlı gerçekçi liğinden sıkılır.

Ödünler vererek kurtarabileceğiniz bu ilişkide detay- lar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE TERAZİ

Hava grubunun eğlenceli, neşeli, entellektüel, birbirini tamamlayan İkizler burcu ve Terazi insanları bingo! Beraberliğiniz nefis bir uyum vaat ediyor.

Onların müthiş bir beste yaparcasına yaşadıkları bu ahenkli aşk, herkesi kıskandıracak ve hem kendilerine hem çevrelerine güzellikler yaşatacak.

Bu mutlu ve parmakla gösterilecek ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE AKREP

Platonik kalsın! Hiç bulaşmayın. Su grubunun sabit, duygulu, kuşkucu ve kıskanç Akrep burcu, hava grubunun canlı, hareketli, çok yönlü, özgürlüğüne düşkün İkizler burcu ile anlaşamaz.

Akrep burcunun dayanılmaz çekiciliğine karşı koyamayarak fiziksel olarak beraber oldunuz ve teniniz de arzularınızda uydu ise yandınız. Sizi kısıtlayacak, isteklerinizi engel olacak Akrep ile mutlu olamazsınız. Her kavgada kendinizden biraz daha nefret edeceksiniz. Değer mi?

Bu imkansız ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilir likler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE YAY

Hava ve Ateş, tabii ki zıttınız Yay burcu ile birbirinizi tamamlarsınız. Her iki burcun birbirlerine benzer tarafları olduğundan aralarındaki çekim zaman zaman kişilik çatışmalarına yol açabilir.

Çift karakterli burçların eğlenceli insanları birlikte hareket ederse bu ilişki onları çok mutlu edebilir.

Eğlence, yenilik, keşif ve aşkla sürecek bu mutlu iliş kide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE OĞLAK

Toprak grubunun tutucu, eskiye bağlı Oğlak burcu ve hava grubunun yenilikçi, özgürlükçü, değişken İkizler burcu insanı O L M A Z!

Birbirinizden hoşlandıysanız bunun altında mutlaka haritalarınızda ki gezegen kombinasyonlarıdır. Bir astroloğa mutlaka danışın çünkü Oğlak burcunun kısıtlamalarına, hep aynı şeyleri yapmasına, gelenekçiliğine daya- namazsınız. Çoğu İkizler burcu antika eşya bile sevmez. Oğlak burcu bağlanırsa sorunlar çıkarabilir, ayrılmak istemez. En doğrusu bu ilişkiden uzak durmaktır.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilir likler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE KOVA

Hava grubunun üstün akıllı, çekici, dışa dönük, eğlen- celi, anlayışlı, havalı, mantıklı, bağımsız Kova burcu insanını buldunuz tebrik ederim. Birbiriniz için ilginç, renkli ve tamamlayıcısınız.

Kova burcu insanı üstün zekası ile İkizler burcunu kolaylıkla anlayacak, neşeli ve çekici kişiliğiyle oyalayacak, meraklandıracaktır. İkizler burcu üstün özelliklerini sergi leyerek, özgün kişiliği ile kendine hayran edecektir.

Harikalar diyarında hem birbirinizle, hem etrafınızda ki kalabalık dostlarınızla fevkalade bir hayatınız olacak.

Bu çok renkli ve ilgi çeken ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

İKİZLER VE BALIK

Yaklaşma boğulursun! Hava grubunun değişken, aklı temsil eden, çift karakterli, özgürlüğüne düşkün İkizler burcu insanıyla su grubunun hisli, kıskanç, sıkı sıkı bağlanan Balık burcu insanının anlaşması zordur.

Balık burcu kıskanır, üzülür, ağlar, bağlanır, ayrılmayı istemez, sıkıca yapışır bunlar İkizler burcunu çok sıkar. Bu kadar yoğun duyguya gelemez, boğulurlar.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.