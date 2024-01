ARABESKİN GÜÇLÜ SESİ MİNE KOŞAN “A BEBEĞİM” İLE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünün sürprizleri devam ediyor. Sırada Arabesk fantazi müziğin yıllardan kulvarında öncü isimlerinden Mine Koşan yıllar sonra ' A Bebeğim' ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sözü müziği İbrahim Erkal'a ait şarkı Mine Koşan'ın eşsiz vokali ve yorumu ile yılın en iddialı coverlarından birine dönüştü.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

BESTE AÇAR’IN YENİ TEKLİSİ “KİM SEVİYO”

“Babasının Bıraktığı Bayrağı Gururla Taşıyor”

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü müziği kendisine ait ‘Canım Seni Çekiyor’ sonrasında Şehrazat imzalı 'Timsah Gözyaşları' hemen peşine 2024 ilk haftasında yepyeni bir tekli ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single hediye ediyor.Kim Seviyo adını taşıyan Fann Records etiketli taze teklinin sözü Yazgın Kaçak, müziği Elmir Qasimov’a, düzenlemesi ve mix’i Osman Çetin’e, mastering’i Emre Kral’a ait.Arabesk ezgili trap pop Kim Seviyo’nun video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.

VİZYONA GİRMEDEN C TAKIMI TEASERINA 20 MİLYON İZLENME

16 Şubat’ta vizyona gireceği duyurulan ve 2024 yılının en iddialı filmlerinden biri olan C Takımı’nın teaserı sosyal medyada filmin vizyona girmesine haftalar varken 20 milyon izlendi.

Arkadaşlık komedisi hikayesi ile dikkat çeken filmin her karakterini farklı bir yıldız oynarken film bir yıldızlar geçidine döndü. Vahdet Erdoğan’ın genel hikayesini yazdığı ve yapımcılığını yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı filmin yönetmenliğini Bora Onur yapıyor. Lisede bunlardan bir şey olmaz denilerek C sınıfında toplanan bir grup gencin 30 yıl sonraki hallerinin anlatıldığı komedi filmi C Takımı’nın teaserında yer alan replikler ve müzikler şimdiden kullanılmaya başlandı.

Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu’nun başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Emir Sefa Yıldırım, aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Billur Pınar Yılmaz, ve Turgay Tanülkü, Abdül Süsler, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu yer alıyor. Filmde Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.

BİR DÖNEM SAHNELERİN ARANAN İSMİ TSM SANATÇISI YÜKSEL UZEL HAYATINI KAYBETTİ

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçı Yüksel Uzel(74),hayatını kaybetti.

Bir dönem sahnelerin en çok aranan ismi olan Yüksel Uzel'den acı haber geldi. Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan TSM sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti. Uzel, bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. 74 yaşındaki sanatçının cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından Türkiye'ye getirildi. Kızı Arzu ve torunu Nur Kemal’le birlikte Güney Afrika’da mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen Yüksel Uzel’in geçen yıl bir beyin ameliyatı daha geçirdiği haberleri basına yansımıştı.

Kızı Arzu Uzel annesine böyle veda etti:

Annem, Yüksel Katmer (Uzel) hakka yürüdü, huzurlu, acısız, yüzündeki gülümsemesiyle, gözündeki ışık hiç sönmeden, nurlu yüzü ışıl ışıl, benim kollarımda. Telefonlara, mesajlara yetişmem mümkün değil, affınıza sığınmıyorum. Benim annem ve oğlumun anneannesi olmanın ötesinde yüzlerce gönül bağı olan eş-dost ve milyonlarca hayran. Şükür bana bırakabildiği en büyük miras gönülden sevip sevildiği dostları. Madem kıymetliniz yapabileceğiniz dualarınızın yanı sıra buyurun şarkılarıyla anın, her yerde post edin paylaşın. Ben annemin “Yavrum” diyen sesini duyamayacağım ama artık hep şarkıları inşallah her yerde duyacağım. Annemin yüzünün güzelliği ruhumun asilliğinden, kalbinin temizliğindendir. Onu bilen bilir şükür, annem için dilekleriniz size ayna olsun ve katıyla geri dönsün.

YENİ YILDA YILMAZ MORGÜL'DEN 500.SANDALYE REKORU

Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı ile birlikte bir süreden beri devam eden engelli bireylere yönelik tekerlekli sandalye bağışında 500 rakamına ulaştığını açıkladı. Yeni yılın ilk günlerinde de tekerlekli sandalye bağışlarına devam eden Yılmaz Morgül, bu alanda rekoruna hiç kimsenin kolay kolay ulaşamayacağını söyledi.

Türk sanat müziğinin usta sesi Yılmaz Morgül, önceki gün Engelsiz Yaşam Vakfı ve Beykoz Engelliler Derneği aracılığı ile Beykoz’da akülü tekerlekli sandalye bağışını daha gerçekleştirdi. Hayırsever iş insanı Engelsiz Yaşam Vakfı bağışçısı ve Garal Tekstil yönetim kurulu başkanı Levent Kankavi’nin bağışladığı akülü tekerlekli sandalyeyi, Beykoz Yalıköy’de yaşayan yüzde elli beş ortopedik polio sekeli hastası olan 59 yaşındaki Sultan Temur’a bizzat evine giderek teslim etti. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan ve Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat ile birlikte ziyaretini gerçekleştiren Morgül, 500. tekerlekli sandalye bağışını teslim ettiğini açıkladı. Engelli olarak hayatını sürdüren Sultan Temur’un büyük bir mutluluk yaşadığı ziyarette Yılmaz Morgül “Artık beni gören hayırseverler tekerlekli sandalye bağışı yapmak istiyorlar. Çok sayıda hayırsever beni 500. tekerlekli sandalyeye ulaştırdı. Bu bütün hayırseverler, Engelsiz Yaşam Vakfı ve bu bağışlarda emeği olan herkesin başarısıdır” dedi.

GÖKHAN TÜRKMEN’DEN KÜÇÜK KIZINA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Gökhan Türkmen 2014 yılında evlendiği Sinem Türkmen ile iki tane kızından en küçüğü Leyla Ada Türkmen'in doğum gününü kutladı. Türkmen 7 yaşına giren kızına eşiyle birlikte Suadiye Mutlu Villa'da, yakın dostları, ailesi ve kızının arkadaşlarının katılımıyla bir parti organize etti. Yoğun konser takvimine rağmen kızının doğum gününde yanında yeralan Gökhan Türkmen, fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştı.