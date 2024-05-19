Merhaba dostlarım GENÇLİK BAYRAMIMIZ-BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

105 yıl önce ,Yıl 1919-19 Mayıs Pazartesi günü.

Kurtuluşumuzun güneşi Samsun’dan tüm yurda yayılıyor...

Bu tarihten 4 sene önce 21 Ağustos 1915 tarihinde,Çanakkale’de MUSTAFA KEMAL PAŞA komutasındaki Türk askeri,düşmanı hezimete uğratmış;

yenilmez denilen İngilizler 2.Anafartalar Zaferi ile yenilgiyi kabul etmişlerdi...

İstanbul zafer heyecanı ile çalkalanmaya başladı;vatansever her ev,her dil:”KİM BU SARI PAŞA?”diye sormaya başladı.

Zafer gecesi heyecanla yazdığı güfteyi ,ertesi gün İLERİ Gazetesi muhabiri arkadaşı Selim SIRRI Bey’e şöyle nakletti Ali ULVİ Bey :

“Dağ başını duman almış;

Gümüş dere durmaz akar.

Güneş ufuktan şimdi doğar;

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin.

Bu gök,deniz nerede var?

Nerede bu dağlar taşlar!

Bu ağaçlar,güzel kuşlar;

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin;İNLESİN”

...

SARI PAŞA MUSTAFA KEMAL,bu güftenin kendisine 21 Ağustos 1915 ,Çanakkale-İkinci Anafartalar Zaferi nedeni ile yazıldığını biliyordu.

19 Mayıs 1919’da,

“YA İSTİKLAL-YA ÖLÜM”diye yemin etmiş MUSTAFA KEMAL ,VATANI-TÜRKLERİ KURTARMA HEYECANI ile KUTLU KURTULUŞ MEŞALESİNİ YAKMIŞTI.

Mücadelesine başladığında hiç bir zaman hiç bir engel tanımayan ULU ÖNDER ATATÜRK,

25 Mayıs’ta Havza’ya eski bir araba ile hareket ettiğinde araba bir tan vakti bozulunca;

arabadan inmiş ve arkadaşlarına:

“DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ,

GÜMÜŞ DERE DURMAZ AKAR.

GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR ,

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR !...”güftesini marş olarak söylemiş

ve yaverine not ettirdiği gibi,

CUMHURİYET’İ ilan edene kadar yürümüş,yürümüştür...

Bu nedenledir ki,

enerji,azim,cesaret,kararlılık,vatansever ruhlar gerektiren bu KUTLU YÜRÜYÜŞ tarihini;

güvendiği-bu niteliklere haiz TÜRK GENÇLERİNE “19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI”olarak hediye etmiştir KURTULUŞ sonrası.

Ve “DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ”marşıda 16 Mayıs 1919’da başlayan,19 Mayıs 1919’da Türklere güneş olan KUTLU GÜNÜN marşıdır.

Havza’da onunla birlikte yolculuk yapan, yol arkadaşı Kazım ÖZALP marşın önemini sonradan öğrenmiş midir;bilmiyorum.

Lakin tarihimizi okurken öğrendiğim şudur ki:

“Kısacık yaşamına koca bir KURTULUŞ ve KURULUŞU sığdıran ATATÜRK”bu marşı 25 Mayıs 1919 tarihinde,sabah vakti bilerek söylemiştir.ATATÜRK’ÜMÜZÜN yaptığı her hareket,attığı her adım,söylediği her sözün kesinlikle bir anlamı,manası,vatan-millete faydası vardır...

Bu marşta söylenen gibi :

“TÜRK MİLLETİNE HEP İYİYİ,İLERİYİ GÖSTERMİŞ VE AYDINLIĞA YÜRÜMEMİZİ”istemiştir.

ATAMIZA LAYIK OLMAK İÇİN,

Haydi her sabah gün ağarırken hep ileriye,

aydınlığa yürüyelim;

ATATÜRK İLKELERİ VE ATATÜRK’ÜN IŞIKLI YOLUNU TAKİP EDELİM

ve hep birlikte söyleyelim:

“GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR;

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR..,”

Ey TÜRK GENÇLİĞİ!

ATATÜRK VATANI SANA EMANET ETMİŞ VE BU KUTLU GÜNÜ “BAYRAM” OLARAK HEDİYE VERMİŞTİR SANA.

Sen de bütün engellemelere,ihanetlere ,aymazlıklara karşı,

Marşını söyle ve yürü.

“GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR”çünkü..

Ve şunu unutma ki;

“Ayın onbeşi karanlık ise,onbeşi aydınlıktır;

Her karanlık gecenin mutlaka bir sabahı vardır.”

Haydi hep birlikte ,

Kızı-kızanı,genci-yaşlısı,çoluğu-çoçuğu ile YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR !

19 Mayıs 1919 kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve tüm yurda yayıldığı kutlu günün ,

105.yılı kutlu olsun ,kutlansın.

Av.Tülay Bekar