Her güzel şeyin olduğu gibi, her kötü şeyin de bir sonu var. Beşiktaş ve özellikle siyah beyazlı taraftarlar bu sene kabus gibi bir sezon geçirdi. 5 teknik direktör, bir yönetim ve birçok futbolcu değişti. Değişmeyen tek şey ise; kötü oyun oldu.

Futbolda sahada oynanan oyun, bu işin en önemli kısmı yani zirvesi. Herkes ve her şey oraya odaklı. Satılan biletler, tribünleri dolduran binlerce taraftar, futbolcular ve kariyerleri, yönetimler, basın mensupları, ekran başında izleyenler. Hepimiz bu heyecan için bakışımızı oraya çeviriyoruz. Böylesine büyük bir ilginin olduğu, o “son perde” için sahada seyir zevki yüksek, taraftarı coşturan o büyülü oyun için gerekli hazırlığın çok önceden yapılmış olması gerekiyor.

Fakat Beşiktaş’ta bu sene bu aksiyonu göremedik.

Sezon başından beri hiçbir şey yolunda gitmedi. Elbette bunun birçok nedeni var. Özellikle geçmiş yönetimin düşünmeden aldığı kararlar; kadronun rastgele seçilmiş olması, iyi geçirilemeyen kamp dönemi ve Afrika Kupası’nın hesap edilmemesi gibi etkenler, Beşiktaş’ı böyle bir duruma sürükledi. Gelen yeni yönetim de iyi bir şey yapmaya çalıştıkça iyiye gitmedi durum. Çünkü, ilk atılan tuğla o kadar çürüktü ki, üstüne koyulan her şey tek tek dağıldı.

Dün gece Şeref Bey’de sezonun son maçında, Hatayspor karşısında oynanan oyun aslında birçok ipucu barındırıyor.

Beşiktaş’ın kornerden yediği ilk golde, kale önünde rakibini boş bırakması, alan savunmasının olmayışı, kademe hatası, tüm bunların hepsi Beşiktaş savunmasının eksiklerini bir bir gösteriyor. Sezon boyunca bu tip golleri sıklıkla kalesinde gören, öte yandan ceza sahasına etkili girip, bir türlü sonuç alamayan bir Beşiktaş izledik, tam 37 hafta boyunca.

Gedson’un attığı uzaktan şut, ancak 1 sene sonra gelebildi. En son, geçen sezon böyle bir gol atmıştı. Aboubakar, ligin ikinci yarısında ilk golünü, lig bitmek üzereyken Hatayspor’a penaltıdan attı. Aboubakar’dan Beşiktaş çok iyi faydalanabilirdi, beceremedi! Sezon boyunca parasını ödedi, fakat verim alamadı.

Merkeze baktığımızda; Ghezzal, Rashica, Salih, Chamberlain hep benzer sorunları yaşadı. Demek ki takımda sistemsel büyük bir hata var. Beşiktaş’ın bu sistemi yıkıp, yeni bir sistem kurması şart.

Son söz şu ki; artık Dolmabahçe’de son perde kapandı ve yeni yönetimin fragmanı bitti. Film şimdi başlıyor… Kolay gelsin.