Sevgili dostlar merhabalar!

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM DEVAM EDİYOR GAZZE’DE ÜZGÜNÜM...

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İKİ ANAYASAL KURUM YARGITAY ve AYM arasındaki kavgaya tanık olmak hukuk kadını olarak yordu beni;ŞAŞKINIM...

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Ve 10 KASIM YARIN;YİNE YASTAYIZ!

Bir diğer ANAYASAL KURUM olan DİYANET’İN yarınki “CUMA HUTBESİNİ”çok merak ediyorum.Mevcut Diyanet Başkanı hiç bir CUMA HUTBESİNDE ATATÜRK’E yer vermedi.

Yarın CUMA ve 10 KASIM,ATATÜRK’E yer verecek mi hutbesinde takip edeceğim...

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BİZE GELİNCE BİZ ATATÜRK’Ü çok sevdik...

-BİZ “ATATÜRK’ÜN”EN ÇOK

“HÜRRİYET-ÖZGÜRLÜK”YANINI SEVDİK...

-BİZ ATAMIZIN EN ÇOK

“ÜMMET DEĞİLSİNİZ!BİREYSİNİZ”ANLAYIŞI İLE ÇOĞALDIK...

-BİZ ATAMIZIN”BEN”DEĞİL,

“VATANIM-MİLLETİM-YURDUM-BAYRAĞIM”

SEVDASINA SEVDALANDIK...

-BİZ ATAMIZIN HALKI İLE KUCAKLAŞMASINI;

KAH BAĞDAŞ KURUP OTURMASINI,KAH ZEYBEK OYNAMASINI SEYRETTİK...

-BİZ ATAMIZIN EN ÇOK”EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”SÖZÜNÜ UNUTMADIK...

-BİZ ATAMIZIN”BİZ YAPARIZ”İNANCI İLE ÇALIŞTIK...

-BİZ ATAMIZIN BİZE OLAN İNANCI,MİLLETİNE OLAN SEVDASINA BÜYÜLENDİK!

BÜYÜLENDİKÇE DE ÇOĞALDIK!

BİZ ÇOĞALDIKÇA ATATÜRK DAHA DA BÜYÜDÜ VE KAİNATIN EN KUTLU LİDERİ OLDU...

BİZİM ATATÜRK SEVDAMIZ,

BAYRAĞIMIZIN RENGİ KANIMIZIN DOLAŞTIĞI DAMARLARDA Kİ YAŞAM KAYNAĞIMIZ...

ÇÜNKÜ BİZİM İÇİN!

ATATÜRK-VATAN-BAYRAK EŞ DERECEDE KUTSAL.

Bu nedenle de ölürüz;kanımız “ATATÜRK” ve “BAYRAK”akar “VATAN”için.

Bunları yazarken geçmişe gittim.

Hala geçmişteki gibi “ATATÜRK”derken

gözlerim buğulanıyor,

“ATATÜRK”derken MİNNET VE SAYGI, SEVGİM İLE YARIŞ EDİYOR...

1974-75 öğretim yılı.

Kdz.Ereğli Kayabaşı ilkokulu 4.sınıf öğrencisiyim.

“ATATÜRK ve ATATÜRK FELSEFESİ” başlıklı 10 Kasım sunumumu yaptım 10 Kasım’da.

Prof.Dr Tarık Zafer Tunaya'nın Türk Devrim Tarihi Kitabı'ndan derlediğim ana vurgu:

Atatürk'ün gelecek öngörüsü,psikoloji ve sosyoloji ilmini iyi bilmesi nedeni ile olayları,halkı doğru tanımlaması yani “ATATÜRK felsefesi “idi.

O gün vurguladığım ;Ata'mın felsefik,sosyolojik ders olarak anlatılması ,Ata'mın sürekli yaşayacak ve kuşaktan kuşağa aktarılacak bir ders olduğu idi.

En çarpıcı örnek de:2.dünya Savaşını yine Almanların yine milliyetçilik akımı ile başlatacaklarına dair beyanı idi...

Canım öğretmenim Zübeyde Hanım sunum bitiminde ;gururlu ve yaşlı gözlerle bana sarıldı,kucakladı.

Şöyle dedi:”Güzel yavrum,sanırım sen çok acı çekeceksin.”

Anlayamadım ve unuttum.

ŞİMDİ ANLIYORUM Kİ:

BİLMEK ACI ÇEKMEKTİR DUYARLI YÜREKLER İÇİN...

Kendinden önce vatanını,sair canları düşünmek ne güzel.

Ellerinden öperim sevgili öğretmenim,ben senin eserinim.

“ATATÜRK”sevgisini ailem ve sizden aldım.

ATATÜRK'üm!

Hiç dinmeyecek bir özlemle andığımız;

“Başöğretmenimiz”,dersimiz,özgürlüğümüzün mimarı,aydınlık Türkiye'min kurucusu!

Sen Sönmeyecek bir ateşsin yüreklerde,

Sen bir fikirsin zihinlerde,

öyle çoğalıyorsun ki çocuklarınla,

Işığın daha da artıyor.

Kalbimiz de,zihinlerimiz de büyüyorsun.

Ruhun şad olsun,çocukların burada;

Önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz...