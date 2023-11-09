Sarı-kırmızılı ekibin Bayern deplasmanında şapka çıkarılacak bir mücadele izlettiler. İlk yarının sonlarına doğru üst üste pozisyonlar bulup havayı bulan ekip oyunun rengini değiştirebilirdi ama olmayınca olmuyor.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN HAKEM Mİ?

Portekizli hakem Nobe’ninDavies’e ikinci yarı gösterilmeyen sarı kartı ?rakip 10 kişi kalsa belki farklı bir futbol izleyecektik. Galatasaray’ın ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golü? Kararların ne kadar doğru olduğu tartışılır diye düşünüyorum.

Okan Buruk için eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Gayet iyi bir futbol ve oyuncu değişikliklerinin de ise yerinde karar olduğu kesin. Bazen oyun ne kadar iyi olursa olsun olmayınca olmuyor.

Aslanlar pes eder mi? Skor 2-0 mağlup durumda olsalar da maçı hiç bırakmadılar. İkinci yarının uzatma dakikalarında Bakambu’nun golüyle 2-1 yapıp kalan dakikalarda gol arayan ekip için süre yeterli değildi. Tabi ne kadar iyi futbol oynasan da top kaleye girmedikten sonra bir anlamı yok. Aslanların gruptaki kalan maçları alacağından da şüphemiz yok. Unutmayın Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımıdır.