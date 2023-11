(Ayparçası kaleminden)

“PEKİ”SEN KAHVEMDE FALIM OL.

BEN HER DEFASINDA YÜREĞİMİ,

SANA KAPATAYIM!

ZERRİN ÖZER’DEN ÖZLENEN SLOW ŞARKI GELDİ

“Basit Numaralar” ve “Külfet” şarkıları ile büyük çıkış yakalayıp bizi kıpır kıpır oynatan Türk Pop Müziğinin divası Zerrin Özer, güçlü sesiyle hayat verdiği "Yamalı Yüreğim" ile bu sefer bizi ağlatmaya geldi.

Dinlenme rekorları kıran, tüm müzik listelerinde zirveye yerleşen iki hit şarkıdan sonra, “Yamalı Yüreğim” yazın ardından sonbahar rüzgarları estirecek, hafif tempolu pop sound'uyla adeta sizi unutamadığınız o aşka götürecek. Söylediği her tarzda iz bırakan duayen sanatçı, sevenlerinin yanı sıra Z kuşağını da yakalayarak yine müzik listelerini alt üst etmeye devam ediyor.Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve müzikleri Mustafa Arapoğlu’na ait.

“ENGELİ KALDIR” DUYGULARA TERCÜMAN OLUYOR

Günümüzde aşkların başlangıcı Instagram’da ilan ediliyor, bitişlerinde ise fotoğraflar siliniyor. İlişki kötü noktalandıysa taraflar birbirini ‘ban’liyor, yani engelliyor. Oğuzhan Koç yeni şarkısı “Engeli Kaldır” ile söyleyecek son sözü olanların derdini anlatıyor…

Yazdığı şarkılarla ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Oğuzhan Koç konserlerle dolu dolu geçen bir sezonun ardından stüdyoya girdi. Yaz sonu çıkardığı “Yok mu?” ve “Yok” adlı şarkılarıyla büyük bir ivme yakalayan Oğuzhan Koç yeni şarkısı “Engeli Kaldır” ile sosyal medyada başlayıp biten aşklara atıfta bulunuyor.

Söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait şarkı yaşanan aşkın sonrasında sosyal medyadaki her uygulamada eski sevgilisi tarafından engellenen bir aşığın hikayesini anlatıyor. Oğuzhan Koç eski sevgilisine son bir şans veriyor ve “Engeli Kaldır” da bir bakalım tekrar “Gelebilir miyiz bir araya” diye soruyor.

IŞIN KARACA:HAYATIMIN ALBÜMÜ

Türkiye’de 1980li yıllardan günümüze kadar yapılmış en kapsamlı albüm …The Best In Symphonic Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden Işın Karaca, 23 yıllık ve 11 albümlük kariyerini gerçek, steril müziğin bütünleşmiş “The Best In Symphonic”, albümü ile taçlandırdı Bu büyük eser dinleyicisinin karşısına geçtiğimiz haftalarda çıktı. Dünden bugüne Işın Karaca’nın taşıdığı ve ülkemizde, tüm listeleri zorlayan hit şarkılarının senfonik düzenleme ve kayıtları tek cümle ile “nefes kesici”. IşınKaraca ve Can Yapıcıoğlu bu albüm için tam üç yıl boyunca çalıştı. Yeniden moda olmaya başlayan senfonik konserlerin sevinçi tarif edilmez ve fakat bu albüm ile konser konseptlerin arasındaki en büyük fark aranjmanların dünya standartlarına göre yazılım ve çalımı Bu albümde Türkiye’nin en önemli müzisyenleri yer aldı. Aynı zamanda yazılan 14 şarkının tüm nota partisyonları, klasik müzik, jazz, big band ve pop türlerin öğrenci ve dinleyicilerine ışık gösteren bir yol hikayesi olacaktır. Işın Karaca; ülkemizde ilk kez bu denli kapsamlı bir pop/senfonik albümü hazırlandı. Seçkin dinleyicilerimiz büyülenmeye hazır olsun. Tıpkı Sting, Chris Botti, George Benson ve George Micheal gibi ölümsüz müzisyenlerin yolunda yürümek büyük bir vizyon ve özveri gerektirdi.

EVDE HAKTAN USTAYIM

''Hayatımda müzikten başka hiç bir mesleğim olmadı”

Türk müziğinin en güçlü sesleri arasında gösterilen başarılı sanatçı Haktan, Luvia Yeşilköy sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haktan, ''Yıllardır sahnelerdesiniz. Kariyerinizde hiç müziğe küstüğünüz bir an oldu mu?'' sorusu ile başlayan röportajda ''Hayatımda müzikten başka hiç bir mesleğim olmadı. Evde tornavida ile tamirat yapmak veya çeşme tamir etmek henüz meslek sayılmadığı için başka bir meslek edindim diyemem.'' ifadeleriyle hayatını müzik üzerine inşa ettiğini dile getirdi.

Evdede gününün büyük bir bölümünün müzikal çalışmalarla geçtiğini dile getiren Haktan, bir muhabirin ''Ev işlerine yardım ediyor musunuz?'' sorusuna ''Etmezmiyim... Evde hamaratım. Yoksa otuz senedir evli kalabilir miydim?'' yanıtını vererek herkesi tebessüm ettirdi. Mutfakta maharetlerinin biraz daha sınırlı ve kısıtlı olmasına karşın evdeki teknik (arıza,onarım) konularda son derece başarılı olduğunu söyleyen Haktan, ''Evde Haktan Usta diyebilirsiniz ama evin sınırları dışında konu tartışmaya açık'' sözleriyle samimi üslubunu sürdürdü. Röportajın ardından sahnedeki yerini alan başarılı sanatçı Haktan, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini adeta mest etti.

ÇAĞATAY AKMAN HEM ŞARKISINI YAPTI HEM OYNADI

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı komedi filmi C Takımı’nın film müziği dijital platformlar ve radyolarda dinleyici ile buluştu. Filmin şarkısına imzasını atan ödüllü müzisyen Çağatay Akman, aynı zamanda filmdeki taksici rolü ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kendi yazdığı şarkılara çektiği klipleri ve dizi müzikleriyle adından söz ettiren ödüllü müzisyen Çağatay Akman, bu kez bir film müziği ile dinleyicileri ile buluşuyor. 90’lı yıllardan beri arkadaşlıkları devam eden bir grubun yaşadığı maceraların anlatıldığı filmin başrollerini; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü paylaşıyor. Filmin genel hikayesini notalara döken Çağatay Akman, aynı zamanda konuk oyuncu olarak film ekibinin içinde yer alıyor.

SOKAKTA BAŞLAYAN MÜZİK SAHNEDE DEVLEŞTİ

“Türkçe alternatif Rock grubu Masraf”

Sokak müzisyenliği yapan vokal Mehmet Can Tutuş müziği çok sevdiği için Bandırma’ya ilk geldiği senede kendince sokak müzisyenliği yapmaya başlar. Daha sonra Ahmet Talha ve Efe Batın ile yolları kesişince birbirlerinin iletişimlerini alıp aynı sahne de bir araya gelirler. hiç tanışmamalarına rağmen prova yapmadan sahneye birlikte çıkan arkadaşlar , büyük ilgi görünce ayrılmamaya karar verir...Caner Aybek ve Mert Baştuğ’unda dahil olduğu 2 yıldır Türkçe altarnetif Rock yapan arkadaşlar; Masraf grubunu kurar, mekanların ilgi odağı olmayı başarır. Grubun hedefi ise sokak müzisyenlerine örnek olup bu durumun devamlılığını koruyarak başarı merdivenlerini sağlam adımlarla yürütebilmek.

Caesar”a ustadan tam puan

Gayrettepe KATS Sahne yeni sezonu hafta sonu açtı ve ilk oyun “Caesar”ın prömiyerini yaptı. Uluslararası bir ekip ile hazırlanan ve sezonun iddialı oyununu özel davetliler izlediler. Davetli olarak oyunu izleyen usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu “Bilinen bir William Shakespeare oyunudur. Modern, çağdaş bir Shakespeare yorumu olmuş. Herkesin görmesini isterim bu oyunu. Ben çok başarılı buldum ve beğendim” dedi.

KATS Sahne hafta sonu kapılarını tiyatro severlere açarak sezona merhaba dedi. Tiyatro severleri William Shakespeare’in klasikleşmiş oyunu olan “Caesar” ile karşılayan KATS Sahne yenilenmiş sahnesi ile farklı bir bakış açısıyla tasarlanan “Caesar” oyunun prömiyerinde özel davetlilerini ağırladı. Uluslararası bir ekip tarafından sahneye konan oyunu izlemeye gelen davetliler oyunun sonunda beğenilerini ortaya koyarak oyuncuları dakikalarca alkışladılar.

DOĞU AVRUPA’NIN TOZUNU ATTI

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Avrupa turnesindeki gösterilerinde kapalı gişe oynuyor.

Son dönemlerde kendi hayat hikayesinden uyarlanan ‘Doğu’ dizisiyle adından söz ettiren ünlü komedyen Doğu Demirkol, tempolu çekim takvimine rağmen sahnede sevenleriyle buluşmayı ihmal etmiyor. Avrupa turnesine çıkan başarılı oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol; İngiltere, Belçika, Fransa ve Hollanda da hayranlarıyla buluştu.

Kendine has mizah tarzı ve sahne duruşuyla milyonların gönlünde taht kuran Doğu Demirkol, yoğun Ekim ayı temposu ardından önümüzdeki aylarda da yurt dışındaki sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Biletlerinin satışa çıktığı anda tükendiği yıldız ismin stand-up gösterisine, Avrupalı hayranları tarafından büyük bir ilgi var.