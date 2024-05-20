Milyonları ekrana kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yine olaylı başladı ve olaylı bitti. Fenerbahçe’nin 10 kişi ile adeta gövde gösterisi yaptığı ‘şampiyonluk yarışı’ haftaya kaldı.

Kupa yarışında, derbinin golsüz bitmesi bile Galatasaray’ın şampiyon olmasına yetecek iken, Fenerbahçe buna izin vermedi.

Galatasaray’ın maç öncesi avantajlı tarafta olması, Fenerbahçe’nin hırslı mücadelesi ile sonucunu değiştirdi.

Galatasaray’ın şampiyonluğuna ‘Çağlar’ engeli.

Çağlar Söyüncü’nün 71’ attığı gol ile Galatasaray’ın şampiyonluk garantisi hüsranla sonuçlandı.

Fenerbahçe “Biz bitti, demeden bitmez” dedi. Yarış halen devam ediyor.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmesi, Fenerbahçe için umut ışığı oldu.

Fenerbahçe bu hafta İstanbulspor ile oynacağı kazanırsa Fenerbahçe’nin kaderini Konyaspor belirleyecek. Konyaspor’un Galatasaray’ı yenmesi halinde şampiyon Fenerbahçe olacak.

Şampiyonluk yarışı iyice kızışmaya başlarken, dün oynan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde deplasmandan sarı lacivertli takımın evine 3 puan alarak gitmesi olayların da fitilini ateşledi…

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda oynanan derbi de futboldan çok ekranlarda şiddet izledik.

Henüz maç başlamadan dakikalar önce yansıdı ilk şiddet görüntüleri ekranlara, daha sonra Fenerbahçe’nin galibiyeti ile şiddet olayları arşa çıkmaya başladı…

Çoluk çocuk hepimizin heyecan ile ekranlara kilitlenip izlediğimiz derbide böylesine skandal görüntüler artık futbolda ne tat, ne de tuz bıraktı…

Toplum olarak öfke kontrolümüzü kaybettiğimiz bugünlerde, fanatizmin de şiddet eğilimimizi körüklemesiyle ortalık tamamen karıştı.

Her iki takımın da gerginliği had safhadayken, yöneticilerin, futbolcuların, taraftarların şiddet görüntülerini izledik ardı ardına.

Futbolun bir spor dalı olduğunu, sporun da beden, ruh ve zihinle bir bütün olduğunu, şiddetin özellikle de sporun içinde olmaması gerektiğini, bir yerlerde yanlış yaptığımızı yine canlı canlı izlemiş olduk.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi,

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim”

Türk spor camiasının artık; şiddetsiz, ahlaklı spor anlayışını benimseyip, şampiyonluk yarışının önüne koyması gerekmektedir.