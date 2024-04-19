Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'a penaltılarda 3-2 mağlup olarak veda etti.

Başarı ve hayal kırıklığı, futbolun doğasının bir parçasıdır bunu kabul ediyorum. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki harika performansının sonuçsuz kalması taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Maç boyunca sergilenen oyun, özellikle ilk yarıdaki etkileyici performansına rağmen inatçı hocanın saçma tavırları yüzünden penaltılara kaldı. Hafta boyunca penaltı çalıştırılmayan sarı lacivertliler maçta istenmeyen bir sonuç aldı.

Eleştirilerin odak noktası tabi ki teknik direktör İsmail Kartal'ın takımı yönetme tarzı ve aldığı kararlar. Özellikle oyuncu değişiklikleri ve taktiksel tercihler konusunda Kartal'ı korkak ve liyakatsız buluyorum. Önce Dzeko'yu, sonra Fred'i değiştirerek Fenerbahçe seviyesine uygun olmayan oyuncuları en kritik noktada oyuna aldı. Oyunun ve sahada olan futbolcuların performansına etki edebilecek hamlelerin zamanlaması ve doğruluğu üzerinde sıkıntı yaşattı. Kartal'ın taktiksel inatçılığı ve esneklik eksikliği nedeniyle takımın potansiyelini tam olarak kullanamadığına inanıyorum.

Ayrıca, Kartal'ın basın mensuplarına bugüne kadar verdiği cevapların aksiliğini de tam bu noktada eleştirmek gerekir. Sorulara verdiği üstten cevaplarla sıkıntı yaratan sağlık ekibi ile ilgili memnuniyetsizliklerinin dile getirilmemesinden tutunda oyuncu değişikliklerinin ne kadar yersiz olduğunu kabul etmemesi akıl alır gibi değil. Eleştirince çabuk eleştiriyorsunuz diyor. Her şeyden memnunsun ancak sonuç alamıyorsun. Taraftarların hayal kırıklığını arttırma şampiyonusun sen hoca. Teknik direktörün takımın durumunu daha açık bir şekilde ele alması ve taraftarların endişelerini ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum.

İsmail Kartal, sen Fenerbahçe'nin nasıl teknik direktörü olabildin ya?

Sonuç olarak, Fenerbahçe taraftarları, takımlarının geleceği konusunda endişeli ve Kartal'ın teknik direktörlük görevine devam edip etmemesi konusunda şüphelerle dolu. Kulüp yönetimi, taraftarların duygularını ve eleştirilerini dikkate alarak gelecekteki kararlarını dikkatlice gözden geçirmelidir.

Taraftar ile nasıl helalleşeceksiniz merak ediyorum.