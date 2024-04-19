Hakkı bey öncelikle hoşgeldiniz. Bir çok Hollywood filminde seslendirme yaptınız. Seslendirme yaparken en keyif aldığınız karakter hangisidir?

Hoş buldum, teşekkür ederim.

Dublaja Ankara Radyosu Çocuk Tiyatrosu’nda başladım. Uzun zaman önceydi. Dublajı hiç bırakmadım. Şanslıydım, birçok dizi ve sinema filminde önemli roller üstlendim. Dallas’ın Baby’si, MacGayver, Ninja Kaplumbağalar, Taşıyıcı, Akıl Oyunlar’nda Russel Crowe.… O kadar çok ki, hangi birini sayayım? Hepsi güzeldi, hepsini zevk alarak konuştum.

Şu dönemde televizyonlarımızda yayınlanan dizilerde şiddet ve kötü karakterlerin kazandığı yapımlar ağırlıkta siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sanırım bunda medyanın ve yaratılmaya çalışılan toplumsal algıların payı büyük. Ülkenin ve dünyanın gidişatına göre yapılan manipülasyonlar bu durumu tetikliyor. Geçecek. Bir zamanlar nasıl şarkıcı dizileri, sitcomlar, politik diziler gündeme gelmiş ve giderek popülerliğini yitirmişse, bu diziler de yitirecek. Bunun da gelip geçici bir dönem olduğunu düşünüyorum.

Dijital platformlar yükselişte sinemanın keyfini vermiyor ama film izleme konusunda kolaylık getirdi. Ve sinema biletlerine göre daha ekonomik siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Filmi sinema salonunda seyretmekle evin salonunda seyretmek farklı şeyler. Sinema salonunda film seyretmenin bir ritüeli, farklı bir keyfi, disiplini vardır. Sinema salonunda filmi durdurup çay koymaya gidemezsiniz mesela. Ancak haklısınız, sinema biletleri oldukça pahalı. 4 kişilik bir ailenin sinemaya gittiğini düşünebiliyor musunuz? İyi ki bir yandan da artık televizyon için çekilen filmlere de büyük özen gösteriliyor. Büyük emek var. Sinema ve tiyatro seyircisi azalır ama bitmez.

Bir de televizyon dizilerimizde ağırlıklı olarak hikâye açısından çok zengin topraklarda yaşamamıza rağmen Prof. Doktor Sayın Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının hikayeleri televizyon dizisi oluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Bunu ilk defa sizden duyuyorum. Bence Gülseren Hanım’ın danışanlarının hikayeleri bu koskoca sektörün sadece bir parçası.

Hakkı bey röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak okurlarımıza ve sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz?

Ben teşekkür ederim layık gördüğünüz için. Keşke oturup uzun uzun konuşabilseydik.

Sadece bir şey söylemek isterim. Sinema ve diziler hayatımızın bir parçası olarak kalmalı, farkındalıklarımızı artırmaya yardımcı olmalı, yaşam biçimimizi değiştirmesine izin vermemeliyiz. Sevgi ve saygıyla...