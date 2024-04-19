Suat bey öncelikle merhaba diyerek başlamak istiyorum. Hoşgeldiniz şu sıralar yoğun bir tempoda olduğunuzu biliyorum. Onun dışında hayatınız nasıl geçiyor?

Oyunculuk dışında da sevdiğim ve yaptığım işler var. Seslendirme, sunuculuk ve amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Kalan zamanımı da çok sevdiğim motorsikletimle geçiriyorum ve tabii ki arkadaşlarla sosyalleşerek.

Aynı zamanda yazıyorum. ‘’ Sen Kim Olduğunu Zannediyorsun’’ isimli yayınlanmış bir kitabım var biliyorsun. Şimdi bir de roman yolda. Her ne kadar ağır yazıyor olsam da bir an önce bitirmek ve okuyucuyla buluşturmak istiyorum.

Şu sıralar Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen “İnci Taneleri” adlı dizide rol almaktasınız. Bu projede yer almanız nasıl gerçekleşti bize anlatır mısınız?

Menejerim Adnan Önal dan geldi haber. Tabii çok heyecanlandım. Böyle bir projede, bu dev kadroda yer almak benim için son derece önemli. Sanırım ihtiyaç duydukları kötü ve sinir bozucu adama uyuyorum.

Gerçek hayatta “İnci Taneleri” dizisinde hayat verdiğiniz Talip Salacak gibi bir karakterle karşılaşsanız tavırlarınız nasıl olurdu?

Uzak durmayı tercih ederdim. Kaçınılmaz bir ilişki söz konusu ise de, mümkün olduğunca net ve sınırlı bir iletişimle işimi yapardım sanırım.

Dizinin PR çalışmasının ilk zamanlar Dilber dansı üzerine yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Dizi bir dans sahnesinden daha derin siz ne dersiniz bu konuda?

Bu konuda bazı eleştirileri doğru bulmuyorum. Sonuçta bir proje de bir üründür ve tanıtıma ihtiyaç duyulması çok normal. Kaldı ki Dilber dansının etkisi projeye son derece olumlu olmuş, dikkat çekmiştir. Fakat dizi yayınlanmaya başladıktan sonra büyük fotoğrafı görmemek, ortadaki hikayenin tamamına bakmamak yanlış olur. Hikayenin bütününde bir çok karakter, ana hikayeye destek olan bir çok alt hikaye mevcut. Doğru bakmak, bütünü görmek önemli.

Talip Salacak karakteri her ne kadar açık sözlü olsa da öngörülemez bir karakter yaptıkları yapacaklarının teminatı mıdır sizcede?

Evet bu tanıma katılıyorum. Talip Salacak ın ilerleyen bölümlerde bu yöndeki çabasının artacağını ve sinir bozmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Talip karakteriyle ilgili olarak sokakta aldığınız tepkiler nasıl size kızanlar oluyor mu?

Evet zaman zaman tepki aldığım oluyor. Azem'le uğraşmayı bırakmamı söyleyenler, Ne kadar sinir bozucusun diyenler, zaman zaman da uzaktan kötü kötü bakanlar oluyor tabii. Ama bunlar beni yıldırmaz Azem'e rahat yok.

Size röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak Önce Vatan gazetesi okuyucularına ve sizi izleyenlere söyleyeceğiniz bir şey var mı?

Okuyucularımızın bizimle olmaları çok kıymetli. Sonuçta biz işimizi okuyucumuzun, izleyicimizin beğenisine sunuyoruz. Beğenilmek, yaptığımız iş ile ilgili taktir görmek bizim en büyük ödülümüz. Sokakta gördüğümüz her tepki bizi mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum