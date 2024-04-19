Kuş Uçuşu 3. sezon Netflix'te gösterime girdi. Kirli rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Bu rekabette orman kanunları geçerli... Sosyal medyanın gücü rekabeti daha kirli hale getiriyor. 3. sezonda Lale'yi yerinden etmek isteyenler tabiri caizse belaltı vuruşlarla harekete geçiyor; olmayan bir video ile Lale'ye tuzak kuruyorlar. Ne demişler; düşmanını uzaklarda arama belki en yakınındadır.

Kuş Uçuşu'nda rakibini ezerek veye yok ederek yükselme söz konusu öyle bir yükselmeki bu düşebileceğini hesap etmeden yapılan rekabet sonucu oluşan bir yükseliş...

Dizide yaşanan aşklarda da çirkin bir rekabet söz konusu... En yakın arkadaşının sevgilisiyle birlikte olma durumları... Lale'nin düştüğü durum sonucunda sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar, Lale'nin gittiği her yerde çocuklarıyla birlikte iken bile yapılan çirkin dedikoduvari konuşmalar... Lale'yi rahatsız etmeye devam ediyorlar her yerde bir kere içinde yeralmadığı bir durum için fazla abartılı bir şekilde rahatsız ediliyor. O da çareyi çocuklarıyla beraber ülkeyi terketmekte buluyor. Başka çare bulamıyor. Sizde Kuş Uçuşu 3. sezonu izleyince Lale'ye hak vereceksiniz. Siz aynı durmda olsanız ne yapardınız. İzleyip karar vermek en iyisi...

Gidenler kadar kalanlarda önemli bir hal alıyor. Lale'nin terkettiği Kenan kalanlardan sizce giden olmak mı zor kalan olmak mı? Aslına bakılırsa ikisi de zor bir durum çünkü giden her zaman isteyerek gitmez. Onu bu duruma iten sebep yada sebepler olabilir. Kenan kalan olduğu için bu durumu kabullenmesi biraz zor oluyor. Lale'de giden olmasına rağmen o da kabullenemiyor bu durumu... Aslında o da gitmek istemiyor.

Kenan ile Lale'nin ayrıldığı sahnede duygusal olduğu kadar sert bir durumda yaşanıyor aslında çünkü ikiside birbirlerini seviyorlar. Severken ayrılmak zor bir durum...

Gelelim Aslı'ya o da yine orman kanunlarının geçerli olduğu rekabet oyunlarına devam ediyor. Aslı tabii bu hiç değişir mi? Kırıp dökmeye devam ediyor. Fakat Lale ile olan diyalogları farklı bir hal almış durumda... Hayat üzerine derin konuşmalar söz konusu... Müge'nin ise değişen hal ve tavırları statüsüne yansıyor. Müge'nin statüsünde olağan dışı değişmeler oluyor.

Sizde Kuş Uçuşu 3. sezonu mutlaka izleyin.