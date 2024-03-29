Bir Sezen Aksu var hayatımızda, kimi zaman bizi dans ettiren, kimi zaman duygulandıran, kimi zaman hayat dersi veren şarkılarıyla kalbimize dokunan... Şimdi Sezen Aksu'nun 45'lik albüm yıllarından bir yolculuğa çıkıyoruz.

Sezen Aksu İlk 45'lik çalışması “Haydi Şansım” ve “Gel Bana” ile başlamıştır müzik yolculuğuna... “Haydi Şansım” ve “Gel Bana”şarkılarının sözleri Ayşe Çağlayan'a düzenlemesi ise Doruk Onatkut'a aittir.

Sezen Aksu ilk 45'liğinde seslendirdiği “Gel Bana” şarkısıyla 70'li yıllarda eğlenceli ve pozitif bir şekilde karşımıza çıkmıştır. “Haydi Şansım” şarkısında ise sadece şans istemektedir.

1976 yılına geldiğimizde ise o yıllarda dillerimize pelesenk olmuş ve hala dilimizden düşmeyen “Olmaz Olsun” 45'liğiyle karşımıza çıkmıştır.Şarkının düzenlemesi,sözü ve bestesi Şanar Yurdatapan'a aittir. Sezen Aksu seslendirdiği “Olmaz Olsun” şarkısında maddiyatın hayatımızda önemsiz olduğunu ve sevginin doyasıya yaşanması gerektiğini Şanar Yurdatapan'ın

“Zenginlik mal mülk neye yarar.

Yanımda sen olmayınca”

dizeleriyle aşkın ve sevginin önemini bir kez daha hatırlatmıştır bizlere.

Aynı 45'liğinde “Seni gidi Vurdumduymaz” adlı bir şarkı daha bulunmaktadır.

Bu şarkının söz ve bestesi Sezen Aksu'ya düzenlemesi ise Atilla Özdemiroğlu'na aittir.

Sezen Aksu bu şarkıdaki

“Bu kaçıncı ayrılman bakmadan gözyaşıma

Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma

Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek

Bakalım o zaman seni kim kurtaracak” sözleriyle sitemini belli etmektedir.

Yine 1976 yılıyla yolculuğumuza devam ediyoruz.O yıllardan kalan ve hala dillerimizde olan “Kusura Bakma” şarkısı var sırada...

“Kusura Bakma” şarkısının sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya düzenlemesi de Zafer Dilek'e aittir. Şarkının ritmi dinleyicilerini hareketlendirir ve dinlediğimiz zaman dans etme hissi uyandırır insanın içinde.

Sezen Aksu “Kusura Bakma” adlı şarkısında o yıllarda bize dostluk ve sevginin yerini mal mülk ve maddiyatın aldığını...

“Herşey mal mülk

Herşey para pul

Dostlukmuş sevgiymiş

Ara bul”

dizeleriyle belirtmiş ve sitemini dile getirmiştir.

Sezen Aksu'nun aynı 45'liğinde bulunan “Yaşanmamış Yıllar” şarkısıyla geçmişteki müzik yolculuğumuza devam ediyoruz.Sözü yine Sezen Aksu'ya düzenlemesi ise Zafer Dilek'e ait olan “Yaşanmamış Yıllar” adlı şarkısında Sezen Aksu kendi içinde ve gençlik yıllarında bir yolculuğa çıktığını

“Ben kendi içimde

Bilmem ararsam bulur muyum

Yaşanmamış genç yıllarımı

Ve sebebini suskunluğumun”

dizeleriyle dinleyicilerine anlatmıştır.

Sezen Aksu ile geçmişteki yolculuğumuza 1977 yılıyla devam ediyoruz. “Kaç Yıl Geçti Aradan” şarkısının sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya düzenlemesi ise Atilla Özdemiroğlu'na aittir.

“Kaç Yıl Geçti Aradan” şarkısında Sezen Aksu çektiği hasreti anlatmaktadır.

“Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı

Bitsin artık bu hasret

Buluşalım gayrı”

dizelerinde.

Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı bestesini Baha Boduroğlu'nun yaptığı Sezen Aksu'nun yorumladığı Allahaısmarladık şarkısında...

“Bir dünya ki temelinin her taşında yalan var

Dışı parlak içi bomboş, yeminler neye yarar

Daldığımız rüyadan yıllardır uyanmadık

Değil iki sevgili, dost bile olamadık

Daldığımız rüyadan yıllardır uyanmadık

Değil iki sevgili, dost bile olamadık”

sitemini ve üzüntüsünü dile getirmiştir.

Sezen Aksu aynı yıl çıkardığı 45'lik albümde “Kaybolan Yıllar” ve “Neye Yarar” şarkıları bulunmaktadır. Dillerimizden düşmeyen “Kaybolan Yıllar” şarkısının sözü ve müziği

Sezen Aksu'ya düzenlemesi ise Hurşid Yenigün'e aittir. “Kaybolan Yıllar” şarkısında Sezen Aksu

kaybolan yıllarına ve geçmiş yıllarına özlemi olanların duygularına tercüman olmuştur adeta.

“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler

Şimdi bana seninler bir ömür vadetseler

Şimdi bana yeniden ister misin deseler

Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.” dizelerinde

Sezen Aksu ile müzik yolculuğumuza 1978 yılına geldik. O yıl çıkardığı “Gölge Etme” ve “Aşk”

isimli 45'liği müzik dünyasındaki yerini almıştır. “Gölge Etme” şarkısının Sözü Sezen Aksu'ya bestesi ve düzenlemesi Hurşid Yenigün'e aittir.Aynı albümde yer alan “Aşk” adlı şarkısının sözleri yine Sezen Aksu'ya düzenlemesi Hurşid Yenigün'e aittir.

1979 yılıyla geçmişe yolculuğumuza devam ediyoruz. Sezen Aksu'nun o yıl çıkan 45'lik albümünde “İlk Gün Gibi” ve “Yalancı” şarkıları bulunmaktadır.İki şarkının sözü müziği

Sezen Aksu'ya düzenlemesi ise Esin Engin'e aittir.