Paris denilince aklınıza ilk ne geliyor? Romantizm, Edebiyat, Sanat, Moda… Hepsi dediğinizi duyar gibiyim. Peki Emily neden Paris’te? Her ne kadar kariyeri için Chicago`dan Paris`e gitse de Paris`in keyfini çıkartıyor ve çok eğleniyor. Emily in Paris`in ikinci sezonunu Çarşamba günü Netflix`te başlar başlamaz izledim ve büyük bir keyifle bitirdim. Paris’in büyüleyici atmosferini müthiş bir biçimde yansıtan dizi Emily in Paris... Dizinin müzikleri ağırlıklı olarak Fransız müziklerinden oluşuyor. Hatta sizlere şöyle ifade edebilirim; bol miktarda Edith Piaf şarkısı duyacaksınız. Bir Mtv yapımı olan Emily In Paris`te moda üzerine birçok sahne bulunmaktadır. Dizide kullanılan canlı renkli ve birbirinden muhteşem ışıl ışıl kıyafetler bu durumun bir kanıtı olarak göze çarpmaktadır. Bu da sanat yönetmeninin başarısını bize gösteriyor.

EMILY SAINT TROPEZ`DE…



Emily`nin Saint Tropez`e gittiği bölümde her bölümde olduğu gibi eşsiz manzarada Instagram gönderisi paylaşıyor ve bol miktarda beğeni alıyor. Saint Tropez`in müthiş doğasına siz de hayran kalacaksınız. Emily`nin kaldığı otel de harika bu da bize şunu gösteriyor. Çekim yapılacak mekanlar ve kamera açıları da yönetmen tarafından özenle seçilmiş. Saint Tropez bölümündeki tren detayını da unutmamak gerekir. Tren klasik bir tren ve nostalji severlere hoş bir detay sunuyor.

EDEBİYAT DEHASI HONORE DE BALZAC`A SAYGI DURUŞU…



Beni en çok etkileyen detaylardan biri de dizinin ikinci sezonunda edebiyat dehası Honore De Balzac`a yapılan iki önemli saygı duruşu oldu. Bunlardan birincisi Luke ve Emily`nin Goriot Baba, Vandetta, Otuz Yaşındaki Kadın, Bette Abla, Eugenie Grandet, Tours Papazı, Köylü İsyanı, Manyak Kurbağa adlı eserleri Türkçe`ye çevrilen Honore De Balzac`ın Paris`teki mezarını ziyaret etmeleri oldu. İkincisi ise Luke`un Emily`e Balzac kitabı hediye etmesidir. Biraz da Balzac hakkında konuşalım; Balzac 20 Mayıs 1799 tarihinde Fransa`nın Tours kentinde Dünya`ya gelmiştir. Asıl adı Honore Balssa`dır. Ancak ismini Balzac olarak değiştirmiştir ve De önadını eklemiştir. Balzac 18 Ağustos 1850(51 yaşında) tarihinde vefat etmiştir. Mezarı Paris`tedir. Emily In Paris`i izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler…

Twitter: @canbturan

Instagram: @canberk_tu