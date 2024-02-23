Kül Masalı TRT 1'de başladı. Konusu şöyle Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır.

Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir. Dizi klasik bir hikaye şeklinde ekranlara yansıyor. Çok zengin bir erkek Arat Giraylı ve yaşam ve ekonomik seviyesi daha düşük bir kız. Arat'ın eşinin ne şekilde öldürüldüğü henüz belli değil. Yani seyirci olarak biz henüz bilmiyoruz. Bu durum diziyi biraz farklı hale getirmiş fakat... Tam bu durum dizideki klişeleri kırmış derken... Sert mizaçlı bir kayınvalide çıkıyor karşımıza... Arat karakterinin ilk bölümde hemen ters bir durum içinde tanıştığı Özge'ye (Sevda Erginci) hemen aşık olup evlenmesi senaryodaki Arat-Özge çatışmasını ilk bölümde kırmış. Bence karakterler arası çatışma biraz daha devam edebilirdi ki... Bu dizide Arat-Özge evliliğinin bu kadar çabuk olması dizideki senaryo ivmelenmesini hikayenin hızlı başlamasına neden olmuştur. Bence Arat-Özge çatışması bir süre daha devam etmeliydi. Dizi bence Romantik Komediyle Entrikalarla dolu bir durum arasında gidip geliyor. Dizide çözüm bekleyen ve durum Arat'ın eşinin vefatı... Neden? ve Nasıl öldü? Öldürüldü mü? İntihar mı etti? Henüz belli değil... Arat ölen eşi Jale'nin odasını henüz bozmamış aynı şekilde duruyor. Özge'nin Jale'nin odasına girdiğini gören Arat Özge'yi odadan kovuyor ve Jale'nin odasını sinirli bir biçimde dağıtıyor. Bu sayede olay çok ilginç bir hal alıyor. Odayı neden ve hangi psikolojiyle dağıtıyor. Bu da henüz belli değil. Benim tahminim Jale Arat'ın annesi tarafından seçilen bir gelindi. Arat'ın aklı bu durumda olabilir. Odayı dağıtma durumu bu sayede gerçekleşmiş olabilir. Dizinin Arat ve Jale arasında gerçekleşen olay bölümü dikkat çekici bir durum... Fakat diğer durumlar çok klişe geldi bana. Tabiri caizse “Zengin Erkek” Yoksul Kız” evliliği çok standart her dizide olabilen bir durum... Bu da diziyi çok klasik olan durumlara sevkediyor. Böyle bir dizi kendi fikrim olarak söylüyorum. Ne kadar izlenir? Sorusu beynimde beliriyor. Sonrada cevabını kendim veriyor. İzlenir şeklinde oluyor cevabım... Çünkü ne kadar klişeler olsa da izlenir izlenir izlenir... Daha yaratıcı yapımlara tekrara düşmeyen senaryolara ihtiyacımız var. Kül Masalı dizisi Özge ile kayınvalide çatışmasında patinaj yapıp duracak. Çatışma hiç bitmeyecek ve kronik hale gelecek bence... Siz ne dersiniz?