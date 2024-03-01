Eyvah Eyvah filminin çekildiği Çanakkale'nin Geyikli Beldesinden bahsedeceğim sizlere. Önce tarihçesinden bahsedeyim.Geyikli Beldesi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlıdır. Geyikli Ezine ilçesine 12 kilometre Çanakkale'ye ise 54 kilometre mesafededir. Geyikli belde sınırları içinde mutlaka görülmesi gereken tarih ve kültür hazinesi Alexandria Troas... Alexandria Troas, İskender'in Troası demektir.

Büyük İskender bugünkü Bağdat yakınlarındaki Babylonia da ölünce, imparatorluğu konutanlar arasında paylaştırılmıştır. Troya yarımadası dahil Anadolu'nun büyük kısmı. Suriye ve Lübnan komutan Antigonas'a (Tek Gözlü Antigon) bırakılmıştır. Şu anda bulunduğu yere M.Ö. 310 yılında kentin inşasını başlatmıştır. Kentin simgesi olarak, ÇIĞRI dağında kurulmuş olan dönemin at yetiştiriciliği ile ünlü NEANDRIA(Delikanlı nın yurdu) kentine ait '' otlayan at '' sembolü benimsenerek paraların üzerine basılmıştır.

Kent 390 hektarlık alanda kurulmuş olup, 8 km. Uzunluğunda, 3m.kalınlığında surlarla çevrilmiştir. Liman, deniz feneri, mendirek inşa edilen kentin içinde iç sur, tiyatro, saray, çok amaçlı salon olan odeon, tapınak, çok sayıda ev, kilise olduğu düşünülen yapılarda bulunmaktadır. Bu yapıdan kazı alanına kadar gittiği tespit edilen gizli bir geçit yapılan kazılar sonucu keşfedilmiştir.

Antik dönem gezgin ve yazarlarından Strabon'a göre kentin nüfusu 100.000'i aşıyordu.

Roma imparatorluğu döneminde, Sezar'ın yeğeni olan İmparator Augustus döneminde şehrin önemi daha da artmıştır. Sezar'ın zamanında burayı başkent yapmak istediğini bilen Augustus, şehri canlandırma çalışmalarını başlatmıştır.

Hz. İsa'dan sonra Hıristiyanlığı yaymaya çalışan Havarilerinden Aziz Paul(Tarsuslu Saul), üç kez Alexandrıa Troası ziyaret etmiştir.Bu ziyaretler İncilde anlatılmaktadır. Aziz Paul burada mucizelerinii göstermiş, kendisinin vaazını camdan sarkarak dinleyen bir çocuğun düşerek ölmesi sonucunda çocuğu diriltmesi, halkın Hıristiyanlığı kabul etmesi ile sonuçlanmıştır. Alexandrıa Troas, Hıristiyanlığı kabu eden ilk şehirdir.Bu nedenle İnanç Turizmi açısından Geyikli sınırları içindeki antik kent son derece önemlidir. Hıristiyanların hac merkezi olarak kabul edilir.

İmparator Hadrıan zamanında şehir altın çağını yaşar, susuzluk çeken şehre Herodos Atticus tarafından su getirilmesi, kentin kalkınmasında büyük rol oynamıştır.

Hadrıanus döneminin en önemli olaylarından biri olimpiyat kurallarının yazılmasıdır. En ilginç kural, disiplini bozan sporcuların kırbaç cezasına çarptırılması, ancak sakatlanmamaları için dikkatli olunması gereğinin bertilmesi olmuştur.

Hadrıanus zamanından sonra kentin önemi azalmıştır. Roma imparatoru Konstantinus İstanbulu başkent ilan edince Sezar'ın başkent yapmak istediği bu büyük şehir artık başkent olma ihtimalini kaybetmiştir. Halk arasında ise hala bu bölgeye Eski İstanbul denilmekteydi.

Alexandrıa Troas ile Apollon Sımıntheus arasındaki 35 km. lik yol, kutsal yol olarak sayılmaktaydı. Bu yol üzerinde Güneş Tanrısı Apollon'a adaklar adandığı, altarlar sunulduğu görülmektedir. Bu altarlardan biri Alexandrıa Troas sakini olan Zoilos isimli bir kölenin azat edilince Apollon Sımıntheus'a adadığı bir altardır. Hizmetlerine karşılık aldığı bir yıllık ücretle bu adağını gerçekleştirmiş olmalıdır.

Kentte Ay, gece ve büyü tanrıçası Hekate kültünün olduğu, Üç gövdeli Hekate heykellerinden anlaşılmaktaydı. Hekate için 4 yılda bir anahtar taşıma törenleri düzenlenirdi.

Buluntular arasında 1500 yıl öncesine tarihlenen bir pitos içerisindeki tarım ve marangozluk aletleri, odeon yapısında Dıonysos sanatçılarına hitaben yazılmış bir yazıt(bu yazıtta kentte yerleşik bir tiyatro ekibi olduğu anlaşılmaktadır),ayrıca 1500 yıllık bir Pitostan yeşeren bir asma yeralmaktadır.

SİNEMADA GEYİKLİ KASABASI

Geyikli kasabası yukarıda bahsettiğim tarihçesi dışında Türk sinemasında yeralması... Ata Demirer'in Eyvah Eyvah film serisini Geyikli kasabasında çekmesi sonucu olmuştur. Filmi izledikten sonra ilk işim arabama atlayıp Geyikli kasabasını ziyaret etmek oldu. Bir Çanakkale'li ve bu coğrafyaya hakim biri olarak Geyikli'nin otantik havası çok hoşuma gitti. Geyikli'de ilk gittiğim çekim mekanı Hemşire Müjgan(Özge BORAK) ile Hüseyin(Ata Demirer) çekildiği Geyikli Sağlık Ocağı oldu. En komik sahneler arasında olanlar bu Geyikli Sağlık Ocağında çekilmiştir.

Geyikli kasabasında Eyvah Eyvah filminde Hemşire Müjgan'ın(Özge Borak) evi küçük şirin bir ev o ev kasaba meydanına yakın küçük bir yokuş çıktıktan sonra hemen sağınızda kalıyor. Hemşire Müjgan o evin şirin ve küçük balkonuna çıkarak çiçeklerini sular ve koklar; güne öyle başlar. Evin girişinde “Eyvah Eyvah filmi bu mekanda çekilmiştir. yazmaktadır. Eğer birgün yolunuz Geyikli'ye düşerse merakınız varsa Hemşire Müjgan'ın evini mutlaka görün.

Rotamızı Geyikli Kasaba merkezine çeviriyoruz şimdi de...

biraz soluklanıp çay içmek isterseniz girişte sağınızda kalan Eyvah Eyvah Ata Demirer park'ına uğramanızı tavsiye ederim.

Sıcak bir çay içip biraz soluklandıktan sonra Kumburun köyüne doğru yol alıyoruz. Kumburun köyünde köy kahvesinde Ramazan amca bize düğün sahnesinde Müjgan'ın deve ile dolaştırıldığı sahnede deveyi gütmüş Ramazan amca şöyle diyor: “ Devenin yürümeyi bıraktığı zaman çikolata verip yola devam etmesini sağladık”