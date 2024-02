Eğitimci-Şair-Yazar-Güftekâr ve Sunucu Semra İplikçi

Eğitimci-Şair-Yazar-Güftekâr ve Sunucu Semra İplikçi aslen Malatyalı olup, babasının görevi nedeni ile Türkiye’nin çeşitli illerinde bulundu. Edebiyata ilgisi ortaokul yıllarında başladı. Ankara Etlik Ortaokulu Kültür ve Edebiyat Kolu tarafından hazırlanan, aylık Sesimiz Dergisi’nde şiir ve yazıları yer aldı. Eğitimini Ankara’da tamamladı. Etlik Lisesi Fen bölümünden mezun oldu. Anarşi nedeniyle üniversite (Gazi Üniversitesi Fen bölümü) tahsiline devam edemedi. Bu arada iki yıllık sanat okulunu bitirdi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde giyim branşı dalında yapılan sınavı kazanarak, öğretmenlik yapma hakkına sahip oldu. Samsun ilinin Ladik ilçesinde 1990-2000 yılları arasında giyim öğretmeni olarak görev aldı. 1995 senesinde, Amasya Meslek Lisesinde fark dersleri vererek ikinci liseden de mezun oldu. Dört yıllık, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon bölümünü kazandı ve öğretimine devam etti. Diksiyon ve bilgisayar kurslarından da sertifikalar aldı. Bazı kurumlarda Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde bulundu. 2002 yılında, Başkent TV’de bir süre sunuculuk ve TRT’de yayınlanmakta olan “Bizim Evin Halleri” dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı. TRT’nin çeşitli aktivitelerinde yer aldı. Üniversitelerde konferanslar verdi. Sunuculuk yaptı. Çeşitli okullarda eğitim, sigarayla alâkalı konferanslar verdi. Şiir dinletilerinde sahne aldı. Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen festivallerde şiir şölenlerine katılarak katılım belgeleri ve ödüller aldı. Üniversitelerden, tez konusu olması ve konferanslar vermesi için teklifler alan Semra İplikçi, hayatı bir okul olarak gördüğünü ifade etmektedir. Kitabını okuyabilenler kadar, okumak isteyip de okuyamayanlara da ulaşabilmeyi gerçekleştirmek adına, kendi şiirlerini, kendi yorumuyla Emek Müzik Yapım’da seslendirerek bu arzusunu da gerçekleştirmiş oldu. 2003’te “Yıldızlara Doğru” adlı şiir kaseti çıktı. Yıldızları Arıyorum adlı şiir kitabı Mayıs 2002’de Ocak Yayınları tarafından basıldı. Redaktörlüğünü yaptığı 10 adet çocuk klasikleri kitabı (Polyanna, Robinson Crusoe, Güliver’in Gezileri, Peter Pan, Tom Sawyer, Kip Kardeşler, Arabayla Dünya Turu, Balina Avcıları, Don Kişot, İki Yıl Okul Tatili) 2003 yayımlandı. 2006’da Hüseyin Yurdabak’ın hazırladığı Türk Edebiyatında Günümüz Kadın Şairleri kitabında, Atatürk Şiirleri Antolojisi kitabında, Dünden Bugüne Malatyalı Şairler, Samsunlu Şairler Şiir Seçkisi antoloji kitaplarında şiirleri yayımlandı. Ayrıca 2006’da İstanbul’da yayımlanan Nezihe Tuna’nın Canım Annem, Bakü’de yayımlanan Türk Şeirindǝ EŞQ antoloji kitabında da şiirleri bulunmakta. İLESAM’ın hazırladığı ansiklopedide ve ayrıca Türk Edebiyatçıları ve Kültür Adamları adı altında değerli edebiyatçı-yazar İhsan Işık’ın hazırlamış olduğu 10 ciltlik ansiklopedinin beşinci cildinde yer aldı. Çeşitli gazetelerde, öğretim Kurumları’na ait eğitim, kültür ve sanat dergilerinde haberleri yayımlandı. Semra İplikçi çok yönlü yetenekleri ve birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün eserleri , sanatçı yönü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Semra İplikçi tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

SANATÇININ ESERLERİ:

DENEME ANLATI : Polyanna’ya İnat Semranna, Polyanna’ dan Semranna’ya (Semranna Mutluluk Yolunda)

ŞİİR KİTAPLARI: Yıldızları Arıyorum, Ürperiş, Ürperti, Sİ( Kendine ait özlü sözler) , Martıların Kahkahası adlı şiir kitapları

ÇOCUK HİKAYELERİ: Merak Ediyorum serisi, Azeri diline de çevrilen Deniz Kızı ve Siyah İnci (12 hikâye), Besmele Teyze, Ahiret Ağacı ile Dünya , Ağacı, Küçük Çoban Büyük Yürek, Küçük Müfettiş, Müco Mevsimler ve zaman, Müco Oyun Arkadaşlarıyla, Saklı Kanatlar, Benekli İle Beneksiz

BESTELER: Sanatçının ayrıca, TRT Sanatçılarından udi bestekâr Sayın Naim İlgün Soysev, Suat Yıldırım, Tuncay Yalın, Şahin Çangal, Soner ÖZER, Mustafa Çalık, Aydın Tekindor, Mehmet Erkoç, Okyanus Altuntaş tarafından bestelenmiş güfteleri, ortak eserleri bulunmaktadır. Semra İplikçi’nin şu anda hazırlamakta olduğu şiir kitabının, çocuk hikâyelerinin, romanının ve güftelerinin çalışmaları devam etmektedir.

YONCA POYRAZOĞLU ŞARKILARI TRT'NİN TÜM MECRALARINDA

Bugüne kadar birçok başarılı single çıkaran ve sosyal medyada birçok şarkısı ile viral olan Yonca POYRAZOĞLU,TRT'nin dikkatini çekerek ve büyük beğenisini kazanarak TRT'nin tüm radyo ve tvlerinde,altı şarkısını yayınlatmayı başardı. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı ve müzik kurulu üyelerinin imzalı onayını alarak büyük sükse yaptı. Başarılı sanatçının,Böyle Bitmez,Göze göz,Ruhumdaki Çocuk,Klinik Vaka,Sen ve Ben ve Sırra Kadem şarkıları TRT Müzik Kurulundan onay alarak klip anlamında TRT MÜZİK tv kanallarında ve tüm TRT RADYOLARINDA yayınlanmaya başladı. On parmağında on marifet olan ve sahnelerin aranan sesi olan sanatçının,bu başarısı müzik otoriteleri ve müzik şirketlerinin dikkatini çekti. Bugüne kadar birçok başarılı ve hit olmuş şarkılara imza atan sanatçı TRT'nin gönderdiği resmi evrağı sosyal medyasında gururla paylaşarak yalnızca şarkılar söylerek de başarılı olunabileceğini milyonlara gösterdi. Düzgün fiziği ve güzel sesi ile dikkatleri üzerine çeken Yonca POYRAZOĞLU;''TRT'de hemde çok önemli bir kurulun onayı ile tüm şarkılarımın yayınlanmaya başlaması beni çok duygulandırdı.Bu benim için müthiş bir gelişme.Çünkü orası devlet kanalı.İnanın belge elime ulaştığı ve onay geldiği anda çok duygulandım ve yaptığım işle gurur duydum.Çünkü bu başarımın ardında tamamen kendi emeğim var. Tamamen sesimle ve şarkılarımın güzelliği ile bunu başardım.Çünkü müzik piyasasına girdiğim ilk günden beri sürekli üretiyor ve çalışıyorum.Her şarkımın ardında perde arkasında,kocaman bir ekip,uykusuz geceler,heyecanlı saatler ve çok ciddi bir emek var.Bu emeğin boşa gitmemesi beni çok mutlu ediyor.İnanıyorum ki bu hayatta kaliteli işler yaparsanız mutlaka hak ettiğiniz yerlerde oluyorsunuz.''sözleri ile mutluluğunu dile getirdi.Ayrıca sanatçının yapımcısı ve aynı zamanda birçok şarkısının söz yazarı,duayen isim Cengiz ATABAY'da ''Yonca Hanım'ın TRT tarafından talep görmesi ve şarkılarının TRT'de yayınlanması benim içinde ayrı bir gurur kaynağı.Kendisininde söylediği gibi biz büyük bir ekibiz ve tüm ekip Yonca Hanım'ın bu başarısından dolayı gurur duyuyoruz.Bu nedenle sadece şarkı söyleyerek de doğru yerlerde olunabileceğinin ispatıdır Yonca Poyrazoğlu,üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.''sözleri ile sanatçıya olan desteğini belirtti. Bugüne kadar birçok başarılı şarkı ve klibe imza atan sanatçı:''Bir senfonidir hayat. Uzun veya kısa.Her bir notası,her bir ölçüsü ruhumuza batıp kalan ve içimizi derinden sızlatan bir hüznün resmi geçidi. Ben asla üretmekten vazgeçmeyeceğim,insanlık için aşk için,yarım kalan sevdalar için şarkılar söylemeye devam edeceğim.''sözleri ile müziğe olan aşkını belirtiyor. Aynı zamanda birçok ünlü mekandan, çok fazla sahne teklifleri alan sanatçı,dolu dizgin sahneler yapmaya devam ediyor. Yeni şarkısının da stüdyo çalışmalarına başlayan başarılı sanatçının daha neler yapacağı, müzikseverler ve müzik otoriteleri tarafından merakla bekleniyor.

Sunucu Model Asel Köroğlu

24 Kasım 1999 Ankara doğumludur. 18 yaşında iken katıldığı Atv’de yayınlanan kim milyoner olmak ister yarışması ile tanındı. O süreçten sonra 4 yıl influencer olarak sosyal medyada yer aldı. 2019’dan beri modellik yapmaktadır. 2021 senesinde “Eti Cin” reklamında rol aldı. 2022 yılında Havaş’ın internet sitesinde pilot olarak modellik yaptı. Ardından 2023 senesinde Başkent İletişim Akademisi’nden Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi Uluslar Arası Ticaret ve Finans mezunudur. 2023 yılı aralık ayında bir milletvekili ile özel röportaj yaptı. 2024’te Spiker Dünyası Hayat Dergisi’nin düzenlediği 14.Altın Başarı ödülleri töreninde kırmızı halı sunuculuğu yaptı. Halen çok yönlü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Asel Köroğlu bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün modelliği , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Asel Köroğlu gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri Ayşenur İdris

Ayşenur İdris 1 Aralık 1999’da Bursa Osmangazi’de doğdu. Aslen Ahıska Türklerindendir. Ailesi 1994 yılında Özbekistan’dan Türkiye’ye geldi. . Meslek lisesi eğitimini sinema ve televizyon üzerine aldı. Liseden sonra Bursa TV'de 1 yıl muhabirlik yaptı. Üniversite hayatı için Konya'ya giden İdris, Selçuk Üniversitesi'ndeki ilk iki yılında okul televizyonunda muhabirlik ve spikerlik yaptı. Üçüncü sınıfta ise BBN Türk TV'de haber spikeri olarak çalışmaya başladı. Mezuniyetin ardından Ankara'ya taşınarak BengüTürk'te de haber spikerliği görevini üstlenip izleyicilerin karşısına çıktı. Düşünce Haritası isimli tartışma programını ve hafta içi her sabah Ajans isimli haber kuşağını sundu. Bengü Türk TV'de 29 Ekim 2023'te son yayınını yaptıktan sonra ayrıldı. İstanbul’a taşındı. Turkuvaz Medya bünyesinde sabah TV'ye geçti. Halen çalışmalarını sürdürmektedir. Ayşenur İdris bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ayşenur İdris tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Başak Al

Manken Başak Al 4 Nisan 1998’de İstanbul Bahçelievler’de doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Ege Üniversitesi’nden mezun oldu. Sonrasında asıl yapmayı istediği iş olan modelliğe yöneldi. Türkiye’de bu alandaki sayılı uzman isimlerden olan Asil Çağıl’dan modellik ve mankenlik eğitimi aldı. Birçok önemli defilede mankenlik yapan, farklı markaların yüzü olan Başak Al, 29 Ekim Cumhuriyet 100.Yıl Özel Defilesi , Kapalıçarşı Kuyumcular Defilesi, Ankara Kadına Şiddete Hayır Defilesi gibi pek çok saygın defilede aranılan manken olarak yer aldı. 18 Şubat'taki Ankara Kadına Şiddete Hayır Defilesi'nde, Onur Metin Şavluk'tan Meslek ve Başarı Ödülü aldı. Başak Al bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Başak Al tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Tiyatro Oyuncusu Burcu Duygu Almaç

Burcu Duygu Almaç 14 Ağustos 1991’de doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından tiyatroya yöneldi. Tiyatro eğitimine Ankara Sadri Alışık Akademisiyle başladı. Orada eğitim alırken Ankara’nın günlük dizilerinde ve Teşkilat dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı. Ankara’da Yeni Meydan Sahnesi ve Ritüel Sanat Merkezi adı altında tiyatro oyunlarında rol aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Elvan Eker den ders alarak Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü kazandı. Çok yönlü gelişebilmek adına Craft Oyunculuk Atölyesi ve Butik oyunculuk atölyesinden farklı oyunculuk teknikleri aldı. 2022 IKSV Tiyatro festivalinde Mehmet Binay ve Caner Alper yönetmenliğinde olan Kibarlık Budalası Remix Tiyatro oyununda oynadı. Bununla birlikte Yeni Hayat isminde bir kısa filmde rol aldı. Film Uluslararası Lizbon Film festivalinde semi finalist oldu. Güncel olarak Mustafa Miraç Kaya'nın yönettiği Şirk Şeytanın Çocukları filminde Adaviye Ümmü karakterini canlandırdı. Film 2024 yaz sezonunda vizyona girecek. Şu anda BKM Mutfak atölyesinde ve mayıs ayında gösterimleri olacak skeçler için çalışmaktadır. Aynı zamanda Oda Tiyatrosu oyuncusu olarak Kaan Erkam'ın yazdığı En Güzel Aşk Şarkılarını Erkekler Yazar oyununda oynamaktadır. 29 Şubat 2024'de Acıbadem Üniversitesi konferans salonunda oyun sahnelenecek. Burcu Duygu Almaç tiyatro alanındaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuk tarzı , özgün tiyatroculuğu , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Burcu Duygu Almaç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Türkiye Golf Federasyonu Basın Sorumlusu Cansu Günerdi

İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mezunudur. İkinci üniversite olarak Halkla İlişkiler mezunudur. Uzun yıllar yelken ve yelken antrenörlüğü yaptı, ardından özel bir Kolejde Beden Eğitimi Öğretmenliği yaptı. Daha sonra 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde spor servisinde çalışmaya, yazmaya başladı. Ardından Fenerbahçe TV’ye geçti. Burada Hobi kulübü isimli programı hazırlayıp sundu. Program sunuculuğunun yanında spor muhabiriydi. 2016 yılında Türkiye Golf Federasyonu’nun basın sorumlusu oldu. 8 yıldır burada çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve Uluslar arası büyük golf organizasyonlarına ev sahipliği yapıldığında Spor Medyası ve basınıyla iyi ilişkilerle keyifle mesleğini yürütmektedir. Arada hobi olarak yelken yarışlarına katılmayı sürdürmektedir. Cansu Günerdi bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü çalışma tarzı , özgün projeleri , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Cansu Günerdi tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model ve Oyuncu Feride Kaya

Feride Kaya 21 Şubat’ta Bursa’da doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünü tercih ederek buradan başarıyla mezun oldu. Sonrasında asıl yapmayı istediği iş olan modellik ve oyunculuğa yöneldi. Tiyatro Bursa Pupa Sanat’tan temel tiyatro eğitimi aldı. Ayla Algan İDSA’dan Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. Modellik eğitimi de alan Feride Kaya önemli defilelerde yer aldı farklı markaların yüzü oldu. Sinema Oyunculuğu anlamında Prestij Meselesi filminde rol aldı. Yakın süreçte sürpriz bir projede yer alacak olan Feride Kaya oyunculuk anlamındaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuğu . özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi , tiyatrocu yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Feride Kaya tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Oyuncu Gökhan Öner

1986 İstanbul Fatih doğumlu olup aslen Malatyalıdır. 1.90 boyunda 90 kilodur. Çocukluğu Fatih Karagümrük mahallesinde geçmiş olup evli ve 2 çocuk babasıdır. İşletme bölümünü bitirdikten sonra Kazancı Holding bünyesinde finansman olarak iş hayatına başlamıştır. Ancak ağır basan oyunculuk sevdasının peşinden gitmeye karar vermiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Bunun yanında at biniciliği ve kılıç sporları eğitimi de almıştır. Uzun bir süre dövüş sporları ile ilgilenmiş aktif olarak da spor hayatına devam etmiştir. Yurt içi ve yurtdışında bir çok projeye imza atmıştır. Suudi Arabistan KFC reklamı ile başlayan serüveni Dubai, Katar ve Romanya’da reklam filmleri ile devam etmiştir. Yurt içinde birçok dönem dizilerinde ve belgesellerde yer almıştır. Dönüm noktası çekimleri Macaristan da yapılan Rise Of The Raven HUNYADİ dizi projesi ile olmuştur. Tüm bunların yanında yerel spor kulübü Çantaköyspor yönetimine girmiş basın sözcülüğü yapmaya başlamıştır. Aktif olarak oyunculuk hayatı devam etmekte ve gelen projeleri değerlendirmektedir. Rol seçiminde en önemli kuralı karakteri benimsemesi ve kendini karaktere ait görmesidir. Rise Of The Raven Hunyadi \ Zaganos Paşa, Karanlık Miras TRT BELGESEL \ Tarık Bin Ziyad, Barbaroslar Sultanın Fermanı \ Divitdar Şükrü, Yardımcı Oyuncu Dizisi Tabii \ Tekfur Pedro, Alparslan Büyük Selçuklu \ Büst Saray Hacip, Hacı Bayram-ı Veli \ Stefan Yaver , KFC Arabia Reklam (Ana Cast), Suudi Arabistan Tema Park Reklam (Ana Cast) , Dubai Eti Salad Reklam (Ana Cast) , Romanya Mesopotamia Reklam (Ana Cast), Arabistan Gamer8 Turnuva Reklam (Ana Cast) yer aldığı projelerinden bazılarıdır. Gökhan Öner oyunculuktaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuğu , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi , farklı rol yeteneği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması , farklı rollere uyumu gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Gökhan Öner tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model ve İnfluencer Melisa Doğan

5 Kasım 2002 doğumlu olan Melisa Doğan akrep burcu olup. Güzel Sanatlar Müzik Bölümünden mezun olmuştur. Küçüklüğünden bu yana Klasik ve F segmentli Vitrin Arabalarına merakı vardır. Nostaljinin her türünü seven Melisa Doğan büyük bir Ajda Pekkan hayranıdır. Aynı zamanda 80'li - 90'lı yılların yabancı pop dahil ( Elvis Presley, Abba, Modern Talking, Pink Martini, Frank Sinatra, Dalida vb.) dinlemeyi sevip o yılların modasına ilgi duyan Doğan 2002 doğumlu olmasına rağmen Z kuşağı algısını reddetmektedir. Her alanda rumuz olarak kullandığı "MSDA" ismi ile markalaşma hayalleri arasındadır. En büyük hobisi ailesi ve hayvanlarıyla vakit geçirmek olan Msda boş zamanlarını kitap okuyarak ve sosyal medya ile ilgilenerek değerlendirmektedir. Fotoğraf çekilmeyi seven Melisa bu yeteneğini modellikte kullanarak kendisine iş sahası oluşturmuştur. Melisa Doğan farklı alanlardaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Melisa Doğan gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.