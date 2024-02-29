Beşiktaş kupada adını yarı finale yazdırdı. Bu sezon yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen Beşiktaş için Türkiye Kupası Avrupa’ya gitmek açısından önemli.

Konyaspor’la oynanan lig maçında topu rakibe veren ve oldukça eleştirilen siyah-beyazlılar bu maçta topa daha fazla sahip olan taraftı. Oyun henüz Beşiktaş seviyesinde değil fakat Fernando Santos yapması gerekeni biliyor ve adım adım ilerliyor.

Futbolda klişe bir söz vardır. Maç maç ilerleyeceğiz, önümüzdeki maça bakacağız. Santos tam olarak böyle bir turnuva hocası ve bir üst tura çıkmak onun en belirgin özelliği. Maç sonu basın toplantısında söylediği, “derbiyi yarın sabah düşünmeye başlayacağım” sözü bu durumu özetliyor.

Maça baktığımızda kadroda çok fazla değişiklik yapmayan Santos, ideale yakın bir 11’le sahadaydı. Savunmanın merkezinde-tandemde Necip, Colley ikilisi onların önünde geriden oyun kuran Musrati ve orta sahanın merkezinde pasör Salih, şutör Muci ve ileri üçlüde Rashica, Semih ve ikinci yarı oyuna giren Cenk ile skoru aldı Beşiktaş.

Daha iyi oyun için Gedson ve Masuaku yükselmeli. Gedson vasatın altındaydı. Masuaku ise beklenen seviyede değildi.

Defansif anlamda Beşiktaş’ın güzel bir ivme yakaladığı gerçek. Son 7 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş izliyoruz. Ofansif açıdan da aynı ivmeyi yakaladığında seyir zevki yüksek maçlar izleriz.

Özellikle bu konuda Ernest Muci’ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Muci, topla olan ilişkisini çok sıcak tutan bir oyuncu. Topu ayağına aldığı anda çalımla rakibini geçmesi, dripling becerisi ve kaleyi gördüğü anda şut çekmesi, ya da asist yapması onu çok değerli kılıyor. Beşiktaş’ın ofansif gücü Muci’den doğacak bu belirgin bir şekilde görünüyor.

Hep söylenir iyi takım olmak için atanın ve tutanın iyi olacak. Muci önderliğinde Semih, Rashica, Cenk ve Aboubakar ile daha efektif bir hücum hattı izleyebiliriz.

Son olarak Beşiktaş’ın kaleyi gole kapatmasında en büyük pay sahibi ise Kaptan Necip, gerçekten tüm özverisiyle sahada oynayan, koşan, pozisyon alan takımına sahip çıkan bir kaptan izliyoruz.

Çalışkanlığı ve performans dengesiyle Türk futbolunda önemli bir karakter Necip Uysal. Gelen tüm hocalardan formayı kapmak öyle kolay iş değil. 3 maç oynayıp 5 maç yok olan isimler karşısında çok değerli bir isim. Şu performansıyla A Milli Takımın tartışmasız stoperi kaptan Necip’tir.