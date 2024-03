96.Oscar ödül töreni müthiş bir biçimde geride kaldı. 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece saat 01:30'da Disney Plus'ta canlı olarak yayınlandı. Oscar gecesinin Disney Plus'tan yayınlanması saat farkından dolayı izleyemeyenler için ve tekrar izlemek isteyenler için iyi bir şans oldu. Ben canlı olarak izledim. Hemde büyük bir merakla... Tören her zamanki gibi kırmızı halı ile başladı. Muhteşem kıyafetler, Hollywood yıldızları, eğlenceli röportajlar Hollywood yıldızları kırmızı halıda adeta parladı. Benim için favori olan kıyafetleriyle kırmızı halıda parlayan yıldızlar ise Anna Taylor Joy, Emma Stone ve Zendeya'yaydı. Emma Stone Louis Vitton, Anna Taylor Joy Dior Couture, Zendeya ise Armani Prive kıyafetleriyle izleyici karşısına çıktı. Gelelim ödül törenine Jimmy Kimmel'ın sunumu harikaydı ve çok eğlenceliydi.Monologları çok eğlendirdi izleyenleri... Özellikle Hollywood yıldızlarına sataşmaları çok yaratıcı ve eğlenceliydi. Tabii ki bunda koltuklarda oturan konukların verdiği yanıtlarında payı var. Zaten Jimmy Kimmel'ı Talk Show'unda da eğlenceli bulurum. Devamlı izlediğim Talk Showlar arasındadır. Özellikle en iyi kostüm dalındaki adayların anonsu için hazırlanan mini skeç gerçekten çok iyiydi diyebilirim. Şimdide ödül gecesine damga vuran konuya ağırlıklı olarak Gazze'de yaşananları protesto eden ünlü yıldızlar damga vurdu. Gazze için kırmızı broş takan Hollywood yıldızları Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeye çalıştılar. İlk Oscar'ını Oppenheimer filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan Robert Downey Jr.'ın konuşmasını çok beğendim. Şöyle söyledi “Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademiye teşekkür etmek istiyorum.” "Veteriner hekimime, yani eşim Susan Downey'e de teşekkür ederim. Beni hırlayan, kurtarılacak bir hayvan olarak buldu ve severek hayata döndürdü" ifadelerini kullandı. Oscar ödül töreninde Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish ile Finneas O'Connell, Scott George, The Osage Singers ve Ryan Gosling, Mark Ronson aday gösterildikleri şarkıları canlı olarak seslendirdi. Orkestra ve Ryan Gosling'in pembe kıyafeti, şarkı performansı muhteşemdi. Şimdide ödüllere bir gözatalım. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer 7 dalda Oscar sahibi oldu.

Zavallılar filmi 11 dalda aday gösterildi ve 4 dalda Oscar kazandı. Martin

Scorsese'nin 10 dalda aday gösterilen önemli filmi Dolunay Katilleri hiç bir dalda ödül kazanamadı. 96. Oscar ödül gecesinde yaşananları kısaca özetledim.

Yazımı Oscar ödüllerini kazananların tam listesiyle bitiriyorum.



EN İYİ FİLM

"American Fiction"

"Anatomy of a Fall"

"Barbie"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Past Lives"

"Poor Things"

"Zone of Interest"

EN İYİ KADIN OYUNCU

Annette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon"

Sandra Hüller, "Anatomy of a Fall"

Carey Mulligan, "Maestro"

Emma Stone, "Poor Things"

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "The Holdovers"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "The Color Purple"

America Ferrera, "Barbie"

Jodie Foster, "Nyad"

Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sterling K. Brown, "American Fiction"

Robert De Niro, "Killers of the Flower Moon"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Ryan Gosling, "Barbie"

Charles Melton, "May December"

Mark Ruffalo, "Poor Things"

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

"Anatomy of a Fall"

"The Holdovers"

"Maestro"

"May December"

"Past Lives"

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

"American Fiction"

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"The Zone of Interest"

EN İYİ YABANCI FİLM

"The Teachers' Lounge", Almanya

"Io Capitano", İtalya

"Perfect Days", Japonya

"Society of the Snow", İspanya

"The Zone of Interest", İngiltere



EN İYİ ANİMASYON

"The Boy and the Heron"

"Elemental"

"Nimona"

"Robot Dreams"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

"El Conde"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"Society of the Snow"





EN İYİ KURGU

"Anatomy of a Fall"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"



EN İYİ SES

"The Creator"

"Maestro"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"The Zone of Interest"

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

"The Creator"

"Godzilla Minus One"

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

"Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

"The Fire Inside", "Flamin' Hot" filminden

"I'm Just Ken", "Barbie" filminden

"It Never Went Away", "American Symphony" filminden

"Wahzhazhe (A Song for My People)," "Killers of the Flower Moon" filminden

"What Was I Made For?", "Barbie" filminden

EN İYİ MÜZİK

"American Fiction"

"Indiana Jones and the Dial of Destiny"

"Killers of the Flower Moon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

EN İYİ BELGESEL

"Bobi Wine: The People's President"

"The Eternal Memory"

"Four Daughters"

"To Kill a Tiger"

"20 Days in Mariupol"

EN İYİ KISA FİLM

"The After"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"Red, White and Blue"

"The Wonderful Story of Henry Sugar"



EN İYİ KISA ANİMASYON

"Letter to a Pig"

"Ninety-Five Senses"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

EN İYİ KISA BELGESEL

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island In Between"

"The Last Repair Shop"

"Nǎi Nai & Wài Pó"