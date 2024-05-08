Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde Kuzey Amerika’nın en büyük Türk Festivali gerçekleşecek!





Chicago, Türk kültürünün zenginliğine ve çeşitliliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 10 binden fazla kişinin katılması beklenen ve Türk mutfağından müziğine, semazen gösterilerinden tiyatroya kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Türk Festivali'ne ev sahipliği yapacak.





Türk kültürünün ve mutfağının seçkin örneklerinin tanıtılacağı festivalde Türk müziğini ve mehter takımının görkemli performanslarını sergilenecek. Chicago Türk Festivalinde ayrıca tiyatro gösterileri, sahne performansları, semazenlerin gösterileri ve daha birçok etkinlik renk katacak.





Chicago Türk Festivali, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Rosemont, Illinois'deki Rosemont Stephens Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu etkinlik, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve Türkçe konuşan toplulukları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Festival, bir dizi etkinlik ve gösteri sunacak ve Türk kültürünü tanıtmak için bir platform sağlayacak.







Amerika’nın En Büyük Türk Festivali



ABD’nin en çok tanımam Müslüman yardım kuruluşu Zakat Foundation’un Başkanı Halil Demir’in önderliğinde düzenlenen festivali Ertuğrul USA tarafından üstlendi.





Demir, Önce Vatan Gazetesine yaptığı açıklamada ‘Amerika’nın en büyük Türk festivalinin düzenliyoruz. Bu sene ilki olacak ve Amerika genelinde yayılmasını istiyoruz. Chicago ülkenin tam ortası ve yoğun olarak farklı milletten insanlar yaşıyor. Türkiye’yi o kadar çok seven var ki şimdiden yoğun ilginin olduğunu aktarabilirim’ ifadelerini kullandı.







Türk Lezzetleriyle Tanışma Fırsatı



Festival, ziyaretçilere Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini keşfetme fırsatı sunacak. Çeşitli börekler, kebaplar, tatlılar ve daha pek çok geleneksel Türk yemeği, ziyaretçilerin damaklarını şenlendirecek.





Türk Amerikan Toplumu arasında birlik duygusunun geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacak festivalde Chicago ve çevresinde yaşayan çok farklı milletten insan da katılacak. Festival zengin kültürel mirasının farklı bir izleyici kitlesine tanıtılmasına yardımcı olacak.







Kültürel Etkinlikler ve Sahne Gösterileri



Festival, kültürel etkinliklerle dolu üç gün boyunca devam edecek. Türk tiyatrosundan sahne gösterilerine, el sanatlarından sergilere kadar birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor olacak. Bu etkinlikler, Türk kültürünün derinliklerine yolculuk yapma fırsatı sunacak.





Fatih Koca, Leonida Timuş, Mesut Kurtis gibi sanatçıların sahne alacağı festivalde Zemzem Aktaş ebru sanatıyla, Nadide Şen çini sanatıyla, Hacer Tepe hat sanatıyla gösteriler yapacak.







Yoğun katılım gerçekleşecek



Türk Festivali, Chicago'nun kültürel çeşitliliğine yeni bir soluk getirirken, ziyaretçilere Türk kültürünü yakından tanıma ve deneyimleme şansı sunacak. Festival, 3 gün boyunca şehrin her kesiminden insanı bir araya getirerek dostluk ve hoşgörü mesajlarıyla dolu bir atmosfer sunacak.



