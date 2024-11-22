California’nın dünya teknoloji merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi, bu kez teknoloji devlerinin değil, Osmanlı ruhunu yaşatan bir kültür festivalinin adresi oldu. Zakat Foundation of America (Zakat Vakfı) tarafından organize edilen “Diriliş Ertuğrul” temalı festival, 16 Kasım Cumartesi günü San Francisco Körfezi’nin yakınlarındaki Sunol bölgesinde, doğal güzellikleriyle ünlü Chaparral At Çiftliği’nde gerçekleştirildi.

Festival, farklı milletlerden ve kültürlerden 400’den fazla katılımcıyı bir araya getirerek, Türk kültürünün zenginliklerini Amerikalılar ve diğer uluslardan gelen konuklarla buluşturdu.

Osmanlı’nın İzinde Geleneksel Aktiviteler

Etkinlik, Osmanlı dönemine özgü aktivitelerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. At binme ve ok atma gibi geleneksel Türk sporlarına katılan ziyaretçiler, geçmişle bağ kurmanın keyfini çıkardı. Ayrıca çocuklara özel alanlarda eğlenceli oyunlar ve aktiviteler düzenlenirken, tarihi kıyafetler içinde dolaşan gönüllüler, festival alanına otantik bir hava katt.

Türk Mutfağı Lezzetleriyle Şölen

Festivaldeki bir diğer dikkat çeken unsur ise Türk mutfağının eşsiz lezzetleriydi. Ziyaretçiler, usta ellerden çıkan döner, gözleme ve Kırgız pilavı gibi tatlarla Türk mutfağının zenginliğini keşfetme şansı buldu. Yiyeceklerin yanı sıra, Türk kahvesi ve çay servisi de büyük ilgi gördü.

Diriliş Ertuğrul Kostümleriyle Tarihe Yolculuk

Etkinliğin en özel anlarından biri, katılımcıların “Diriliş Ertuğrul” dizi setinden özel olarak getirilen kostümlerle fotoğraf çektirdiği bölümdü. Tarihi dizinin büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu Amerika’da, bu kostümler büyük ilgi topladı. Fotoğraf alanında çekilen kareler, katılımcıların sosyal medyada paylaşmasıyla etkinliğin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Gönüllülük ve Yardım Eli

Zakat Vakfı’nın sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festival, aynı zamanda bağış toplama etkinliği olarak da işlev gördü. Festivalden elde edilen tüm gelir, vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerine aktarılacak. Organizasyona gönüllü olarak katılan kişiler, etkinliğin her aşamasında katkıda bulunarak festivali daha anlamlı hale getirdi.

Chicago Türk Festivali Yine Geri Sayımda: 2025’te Kültür Şöleni!

Amerika’daki Türk diasporasının gurur projelerinden biri olan Chicago Türk Festivali, 2025 Mayıs ayında ikinci kez düzenlenerek Chicago’da adeta Türk rüzgarları estirecek. İlk yılında 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan festival, bu yıl daha da zengin bir programla misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Üç Gün Sürecek Kültür ve Sanat Festivali

Festival, Chicago’da üç gün boyunca dolu dolu bir program sunacak. Türk mutfağından el sanatlarına, halk danslarından müzik performanslarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Festival alanında kurulacak stantlarda, katılımcılar Türk ürünlerini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Türk Mutfağından Dünya Mutfaklarına İlham

Türk mutfağının eşsiz tatlarının sunulacağı festivalde, kebap, lahmacun, mantı ve baklava gibi lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca kahve kültürüne dair sunumlar ve gösteriler de yapılacak.

Sanat, Dans ve Kültür Buluşması

Festivalin önemli bir bölümü de sahne performanslarına ayrıldı. Halk dansları ekipleri, mehter takımı gösterileri ve modern sanatçıların performanslarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Türk sanat eserlerinin sergileneceği alanlar ise hem Türk kültürüne aşina olmayanlar hem de özlem duyanlar için önemli bir buluşma noktası olacak.

23 Yıllık Bir Vakıf!

Zakat Vakfı (Zakat Foundation of America), 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, İslam'ın temel prensiplerinden biri olan zekat (ihtiyaç sahiplerine yardım) kavramını esas alarak insani yardım projeleri yürütmektedir. Merkezi Illinois eyaletinde bulunan Zakat Vakfı, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Amacı ve Misyonu Zakat Vakfı, yoksullukla mücadele etmek, toplumların refahını artırmak ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Vakıf, yardımlarını din, dil, ırk veya cinsiyet ayrımı yapmaksızın gerçekleştirmekte ve insani değerleri ön planda tutmaktadır.

Uluslararası Etki

Zakat Vakfı, pek çok ülkede insani yardım projeleri hayata geçirmiştir. Türkiye, Filistin, Bangladeş, Somali ve Pakistan gibi ülkelerde aktif çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de evsizlere yardım, gıda bankaları ve göçmen destek programları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.