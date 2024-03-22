“Kuvvetli Bir Alkış” her şey Mehmet ile Zeynep'in bebek beklediği günlerle başlıyor. Hikaye her ne kadar Mehmet ile Zeynep üzerine kurulu gibi gözükse de oğulları Metin üzerinden Dünya'nın geldiği nokta ve sistem, insanların geldiği durumdan dolayı Metin'in dünyaya gelmek istemeyişini ironik bir biçimde anlatıyor.

Hatta Metin dünyaya geliyor ve geldiği dünyayı beğenmeyip anne karnına geri dönüyor. Verdiği mesajlar çok kuvvetli dünya düzeni ve insanlık üzerine yazılmış en iyi dizi diyebilirim. İkinci bölümde ebeveynliğin zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan Mehmet ve Zeynep bebekleri uykuya daldığı sırada şok bir gelişme ile karşılaşır. Bebekleri Metin sisteme isyan ederek anne karnına geri döner. Mehmet ve Zeynep bu ironik gelişme karşısında şaşkına uğrarlar ve anlamlandırmaya çalışırlar. Metin ilerleyen yaşlarında dünyayı anlamlandırmaya çalışacak ve gelişmeleri kendi hayat penceresinden bakarak dünyanın geldiği nokta üzerine kafa yormaya çalışarak ve kendinden büyük laflar ederek anne ve babasını şaşırtacaktır. Üçüncü bölümde Metin kız arkadaşı tarafından terkedilir ve kız arkadaşı ile yaşadığı diyalog sırasında kendinden büyük laflar eder ve kız arkadaşı konuşmanın bazı yerlerinden hiç bir şey anlamaz ve ikili arasındaki diyalog tuhaf ve ironik bir biçim alır. Metin'in terkedilişine isyanı evde de devam edecektir. Diyaloglar ve monologlar çok etkili yazılmış. Berkun Oya'nın etkili kalemi sayesinde dizi tam kıvamında diyaloglarla etkili bir hale getirilmiş. Berkun Oya senaryoları her zaman çok başarılıdır. Yazdığı diğer dizileri de etkili ve fazlasıyla izlenebilir bulurum. Üçüncü bölümde Metin'in derslerinde özellikle Matematik dersindeki başarısızlığı ortaya çıkar. Ve Metin yine yaşına bakmaksızın boyundan büyük laflar ederek anne ve babasını sistem üzerinde ikna ederek onların yanında rap bir şarkı söylemeye başlar. Şarkının sözleri de Metin'in boyundan büyüktür zaten rap şarkıları dünya sistemini sorgulayan bir müzik türüdür. Özellikle Metin'in annesi Zeynep tarafından yazdığı rap şarkısı beğenilir. Metin'in babası Mehmet ise oğlunun Matematik dersindeki başarısızlığına takılır kalır. Metin Dj'lik yapmaya başlar ve çocukluk aşkıyla karşılaşır çocukluk aşkının tuhaf bir fikri vardır. Bu fikir Metin'e tuhaf gelir ve Metin'in sorgulamaları tekrar başlar. Arkadaşını ve fikrini sorgulamaya başladığı zaman yine ironik bir zaman ve mekan değişikliğiyle kendini farklı bir konumda bulur ve annesi olmaması gereken o mekanda karşısına çıkar. Metin şaşkınlık içerisinde kalır. Konuşmasını toparlayamaz ve tepki alır. Metin'in dünya sorgulamaları son bölümde de devam eder. Annesiyle diyalogları devam eder. Bu kez annesinin monologları da etkileyici bir hal almıştır. Ve Metin dünyayı terkederek anne karnına geri döner.

Bu ironik dizinin altı bölümünü kendi yorumlarımı katarak özetlemeye çalıştım.

“Kuvvetli Bir Alkış” dizisinin oyunculukları da çok etkileyici ve doğru bir cast çalışması yapılmış. Dizi mini bir dizi olması sebebiyle bir solukta izlenebilir.

Netflix'te mutlaka izleyin.