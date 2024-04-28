Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Ancak zaferin ardındaki detaylara yakından bakmak gerekiyor. Maçı kazanmanın ardından sarı-lacivertli takımın taraftarları coşkuyla dolarken, bu sevinçlerin sadece 15 dakika sürdüğü belirgin. Maç oynandı, kazanıldı ve bu sevinç 15 dakika sürdü. Fenerbahçe'nin duygularını nötrleştirmesi kolay gibi görünse de, asıl dikkat çeken nokta, Beşiktaş'tan bir gol yemek.

Üstelik oyun hakkında konuşmadan bazı hatırlatmada bulunmam gerekiyor. İstiklal marşı okunurken tezahürat edilmez. Saygı duyulur. Ayrıca meşale ile kendinizi yakmamanız önemle rica olunur.

Gelelim müsabakaya. Oyuna güçlü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sakatlığıyla momentumun tersine döndü. Krunic'in performansı hayal kırıklığı yarattı ve oyunda varlığı, yokluğundan daha fazla sorun oldu. Maça çok güzel başlandı ama sonu 3 puanla bitse de oyun haz vermedi.

Maçın ikinci yarısında ise Fenerbahçe'nin performansı düştü. Beşiktaş'ın golünde Fenerbahçe'nin hatası belirleyici oldu. Takım, pozisyon üretme konusunda başarılı olmasına rağmen, oyundan çabuk kopuyor ve fırsatları değerlendiremiyor. Pres yapmadan geri gelme mentalitesinin benimsenmesi durumuna alışamadık ve bu durum önem arz ediyor.

Livakovic, doğru kaleci antrenörü ile devam ettiğini kurtarışlarıyla taraftara gösterdi. İlerleyen zamanlar adına umut veriyor ve ışık saçıyor. Güzel kurtarışları sezon sonunu belirleyecek.

Çağlar'ın bekleneni yansıtmamaya devam ederken bu kervanda devam eden Szymanski burada bu oyunla devam edemez mesajını veriyor.

İrfancan Kahveci ise haftalardır kendi ile yarışını kazanmaya ant içmiş olmalı. Kesinlikle Türk futbolunun kadife bileği.

Fenerbahçe çok güzel fırsatlar yakalayıp değerlendirememesine rağmen şu bir gerçek. Fenerbahçe'de keyifler yerinde. İsmail Kartal durumu zorlaştırsa da şu an onu eleştirmek yeri ve zamanı değil.

Söylemeden geçemem. Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu tebrik ederim. Camiaya verdiği güven umut verici. Fenerbahçe camiası için sezon sonu seçimlerinin önemli olduğunu hissettirmek önemli bir adım.

Son olarak, Fenerbahçe'nin galibiyeti ile birlikte gelecek haftalara umutla bakıyor. 'SON'una kadar devam.