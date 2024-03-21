Günaydın can dostlarım!

Bugün 21 Mart .

Orta Asya geleneklerine göre,

“Bahar Bayramı-Nevruz Bayramı”;

Aslında “Yeni Gün”Bayramı...

Gül yüzlü Türk kızlarının ortalığı çiçek bahçesine çevirdiği bayram.

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Bugün ANKARAM’da KAR var...

Yüreğim soğuk DOĞA ANA gibi!

Sevgili hocam Prof.Dr.Hüseyin KESER anlamış yüreğimin soğukluğunu güzel bir GÜNAYDIN mesajı atmış;iyi ki var ve iyi ki varsınız;UMUT oluyor bu mesajlar...

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“Gerçekten Yaşıyor musun ?

Yoksa sadece nefes mi alıyorsun ?!

Kimsin ?

Ne yapmak istiyorsun ?

Olmak istediğin yerde misin ?

Dur ! Koşuşturma ! kendine zaman ayır .

Sadece kendin için biraz Zaman !

Çünkü önce Sen ! Sen yoksan Dünya Yok !

Günaydın sevgili güzel yürek”

Hüseyin KESER...

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Teşekkürler Hüseyin hocam BUZ GİBİ SOĞUK ve BOZUK İKEN YÜREKLER KENDİME ZAMAN AYIRAMIYORUM haklısınız.

Biz Türkler PAYLAŞMAYI çok severiz.

Aşımızı-ekmeğimizi ,azığımızı-suyumuzu paylaşırız;elimizdeki-avucumuzdakini bile son damlasına kadar paylaşırız.Sevgimizi-ilgimizi,şefkatimizi-merhametimizi paylaşırız.

Mazluma kalkan,hastaya derman olmaya çalışırız.

Emin olun o kadar abartırız ki paylaşmayı;

“BAYRAMLARIMIZI” paylaşırız.

“Ayaz Ata’yı” “Noel Baba” yaparlar;

“Nevruz Bayramı”bizim derler ses çıkarmayız.

Sarmamızın,baklavamızın,dönerimizin envai çeşit üretimimizin patentini alır el alem ses çıkarmayız.

HER ŞEYİ PAYLAŞIRIZ paylaşırız da,

AL BAYRAĞIN GÖLGESİ BİZİMDİR PAYLAŞMAYIZ;

TEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZA AYAK BASTIRMAYIZ;

Yarimizin eline dokundurtmayız.

Yine dağıldı konu.

Bugün 21 Mart suya,toprağa,havaya cemreler düştü artık;BAHAR GELDİ-DOĞA ANA UYANDI ÇOKTAN.

TÜRKLER DOĞANIN İÇİNDE -DOĞA İLE BARIŞIK YAŞADIKLARI İÇİN KUTLARLAR İDİ DOĞANIN UYANIŞINI-BAHARIN GELİŞİNİ.

Varsın tüm dünya kutlasın BAHAR BAYRAMINI;

Dünya milletleri ile paylaşalım bayramımızı.

LAKİN UNUTMAYALIM Kİ İLK KUTLAYAN TÜRKLER OLMUŞTUR.

...

Hatırlıyorum da geçmişi .

Çocukken çok mutlu geçerdi bahar bayramlarımız...

Salıncaklar kurulur-ipler hazırlanır;

Ateşler yakılır;Sarma-börek-kek envai çeşit yiyecek hazırlanır;

Mahalleler toplu piknikler yapardı açık alanlarda...

Mutlu idik birlikte...

“Bahar Bayram'ı “Orta Asya Türk'lerinden başlayarak orta doğu coğrafyasına yayılmış ve gelenekselleşmiştir...

Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır.

Türklerde 21 MART’ın önemi,bugünün bir “KURTULUŞ GÜNÜ-ERGENEKON DESTANI-GÖKTÜRKLERİN YENİDEN DOĞUŞU”olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır...

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.

Asıl kutlanan:

“TABİAT ANANIN KIŞTAN KURTULUP,

YAZA KAVUŞMASIDIR...”

Bahar Bayramınız kutlu olsun dostlarım!