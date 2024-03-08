Düğüm dizisi Amazon Prime'da gösterime girdi. Bu öyle bir Düğüm ki iki ucu alev topu... Oğlunun katil olma ihtimali gibi bir durumla ve mesleğinden dolayı insani sorumluluğu arasında kalan bir anne televizyon programcısı Neslihan Turan...

Neslihan Turan karakterini Bergüzar Korel canlandırıyor, Tabii konu televizyon programcılığı olunca işin içine rekabet giriyor. Bergüzar Korel'i çok başarılı buldum. Rolünün hakkını vermiş. Tek Gerçek adlı programının sunucusu rolünü tıpkı bir televizyon programcısıyla vücut dili, jest ve mimikleri son derece uyumlu diyebilirim. Kadroda Caner Cindoruk da var. Kadro çok iyi diyebilirim. Oyuncu kadrosunda sürpriz bir isim de var. Diren Polatoğulları bu ismi size hatırlatayım. Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandırıyor. Diren Polatoğulları üst düzey bir performans sergilemiş. Senaryo farklı bir senaryo... Hatta şöyle bir durum var. Dizinin başında Neslihan Turan daha oğluyla ilgili olan olay daha gerçekleşmeden sunduğu programın bir bölümünde “Katil oğlum olsa bile onu bulacağım” diye bir cümle kurarak büyük laf konuşuyor. Ve konuştuğu olay başına geliyor. Ne demişler büyük lokma ye ama büyük söz konuşma... Tabii ki bu olay Neslihan'ın annelik ve insaniyet, meslek ahlakı arasında kalması iyi bir şekilde kurgulanmış. Televizyon dizilerinden daha farklı bir konuya sahip televizyon dizilerndeki gibi tekrara düşme durumu olmuyor. Karakterler arasındaki çatışmalar dozunda... Bu arada televizyon dizilerinde reyting kaygısınıda unutmamak gerekir. Seyiriciyi ekrana çekebilmek ve ekranda tutabilmek için dakikalık reytinglere bakıp hangi karakter ekranda iken izlenmeler artıyor. Buna göre karakteri ekranda tutup çatışmaları ona göre ayarlanıyor. Böyle ince hesaplar yapılıyor. Bu yüzden olaylar yan karakterlere dönüp normal konudan sapılıyor. Dijital platformlarda böyle bir durum ve kaygı yok. AB(yüksek gelir grubu ve yüksek eğitim seviyesi) kitlesine hitap ettikleri için senaryoda sapmalar olmuyor ve tekrara düşülmüyor. Senaristler daha özgür olabiliyorlar dijital platformlarda... Bu arada bir çok dizide senaryo danışmanı olan Profesör Doktor Psikayatr Sayın Gülseren Budayıcığıoğlu sayesinde televizyon ekranlarında psikolojisi bozuk karaktereleri izlemek zorunda kalıyoruz. Bu durum sıkıcı bir hal almaya başladı. Şöyle diyesim geliyor. Tarihsel açıdan çok zengin olan ülkemizde hikayemi kalmadı ki biz bu karakterleri izlemek zorunda kalıyoruz. Bu da benim naçizane eleştirim olsun. Bir de televizon dizilerimizde distopik bir hikaye görmek isterim. Farklı bir durum olur izleyici için. Televizyon dizilerimizin çoğu birbirine benziyor. Hatta ve hatta televizyon programlarımızda... Türvak!ta(Türker İnanoğlu Vakfı) okurken Öğretmenlerimizden biri olan Sayın Murat Saygı televizyon programları için şöyle derdi. “Bir tane Eczane açılır. Etrafına beş tane daha açılır. Sonra hepsi birden kapanır.” Yine fazlaca konu dışına çıktım. Düğüm dizisini mutlaka izleyin. Tavsiye ederim.