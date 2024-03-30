Değerli okurlarım,

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Önümüzdeki Pazar günü halk artık özgür iradesiyle sandığa gidip oylarını kullanacaklar. Tabii ki kararlı olanlar ve halen kararsız olanlar var. Kafaları halen karışık bir kitle var Urfa'da. Bu yıl Şanlıurfa'da seçimler bir hayli hararetli geçiyor, mitingler, seçim büroların açılışları. Nedeni; eski belediye başkanların bu seçimde tekrardan sahalara inmesi. Şanlıurfa' da bu seçimde Akparti' de yeni yüzlerin aday olması beklenirken tekrardan önceki dönemin belediye başkanları ile Akparti yol aldı. Akparti' den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Şanlıurfa'da bu kararı benimseyenler ve benimsemeyenler var. Akparti merkezden verilen bu kararların ne kadar doğru olup olmadığını 1 Nisan Pazartesi sabahında öğreneceğiz.

Bunun yanında Ak partiye küsen adaylarda yok değil di. Bunlarda yol değişimine giderek Yeni Refah Partisinde yer aldılar. Bunun en büyük değişimi yıllardır Akparti'de Şanlıurfa'nın milletvekili olan Mehmet Kasım Gürpınar' ın Akparti'den ayrılıp Yeni Refah Partisi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasıydı. Ve bu kararla Akparti'de kopmalar başladı. Anlayacağınız Urfa' da Akparti ikiye bölündü. On binlerce Ak partili, Yeni Refah safına geçti. Urfa'da sesi olmayan Yeni Refah Partisi, M.Kasım Gürpınar ile aniden bir çığ gibi büyüdü. Akparti aslında kaç yıl önce Mehmet Kasım Gürpınar'ı gözden çıkarmıştı. Bu daha önceki 2018 seçimlerinde Ahmet Eşref Fakıbaba' nın aday listesini hazırladığı ve bu liste sayesinde Urfa' da Akparti oy kaybetti söylentileri ile o dönemde Akpart'inin içinde bölünmeler oldu. Ve o dönemde M.Kasım Gürpınar, A. Eşref Fakıbaba' ya destek vermesiyle hedef tahtasına oturtuldu. O tarihten beri Akparti M.Kasım Gürpınar' dan kurtulma yollarına gitti. Ve en sonunda bu seçimde ipleri koparan M.Kasım Gürpınar Yeni Refah Partisi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Tabii ki bu arada yıllardır Şanlıurfa' da Yeni Refah Partisi'ne hizmet eden ve kurucuları olanlar parti tarafından hesaba alınmadığı gerekçesiyle partiden istifa edip onlarda Akparti safına geçtiler. Yani anlayacağımız kimsenin Urfa'yı düşündüğü yok. Herkes kendi menfaati için yer ve konum değiştirdi. Urfa'da yıllardır Akparti hep birinci parti olarak çıkıyordu. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiklerinden dolayı idi. Bu seçimlerde de birinci olur mu hep birlikte göreceğiz.

Bu arada Şanlıurfa' da karşılığı olan Dem Partisi' de sessizce denizde gemileri yürütmekte. Bu seçimde hareketsiz ve muhalefet yapmayan bir Dem Partisi var. Bunun nedeni iki şey olabilir. Birincisi; Dem Partisi'ni destekleyenler Şanlıurfa'da Dem Partisi'nde Sırrı Süreyya Önder' i Büyük Şehir Belediye Başkan adayı olmasını beklerken yerine Gülser YILDIRIM ve Celalettin ERKMEN oldu. Buna karşılık bir tepki olabilir. İkinci seçenek Ahmet Türk, Leyla Zana ve Sebahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar. " Kürt sorununu ancak Recep Tayyip Erdoğan çözebilir. CHP bunu yapamaz" demeleriydi. Bu da seçimlerde sonra Akpart'inin Dem Partisi'nin tekrardan bir çözüm sürecini başlatabilir sorusu akla gelmiyor değil. Ondan dolayı Dem Partisi muhalefet yapmıyor olabilir.

Bir yandan da yeni ve genç bir yüz olan Emin Özaslan var. O da Hüda Par Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Muhalefeti iyi yapan tek kişi. Projelerini sunan, konuşma yönünde diksiyonu iyi olan etkileşim yönünde ikna gücüne sahip biri diyebiliriz.

Evet, Urfa yine sahada edindiğimiz bilgilere göre yine büyük ihtimalle istikrar diyecek ve Akparti'ye vereceğini düşünenlerdenim. Bazı ilçeler de Dem Parti ve bazı ilçelerde Akparti alacak gibi görünüyor. Urfa seçmeni sükuneti seven bir halk. Bundan dolayı da kararlı bir şekilde sandıklara gideceklerdir. Bu seçimde kim kazanırsa kazansın yeter ki Urfa' nın kazancına olsun. Yeter ki Urfa kazansın. Şanlıurfa'da eğitim ve okul derslikleri konusunda, İş konusunda, tarım işçileri ve tarım konusunda, alt yapı ve üst yapılar konusunda, mahalle olan köylere su projeleri konusunda ve daha birçok konuda yapılması beklenen projelere ihtiyacı var. Ve Urfa'nın geriye değil ileriye gitmesi için adımların atılması lazım. Bunu da yapacak olan yerel yönetimlerde seçilen belediye başkanları, milletvekilleri ve il valisi sorumludur. Kazasız, belasız hayırlı bir seçim olmasını diliyoruz.

Erzurumlu İbrahim Hakkı ne güzel söylemiş:

Mevlam Görelim Neyler

Neylerse Güzel Eyler

Hakk şerleri hayreyler,

Zannetme ki gayreyler,

Arif anı seyreyler,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Sen Hakk’a tevekkül kıl,

Teslim ol rahat bul,

Her işine râzı ol,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Deme niçin şu şöyle,

Yerindedir ol öyle,

Bak sonunu seyreyle,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Her işleri fâyıktır.

Birbirine lâyıktır.

Neylerse muvafıktır.

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Bir işi murad etme,

Olduysa inad etme,

Hakk’tandır o, reddetme,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma,

İncitme gönül yıkma,

Sen nefsine yan çıkma,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse güzel eyler.

Bil elsine-i halk-ı

Aklâm-ı Hak ey Hakkı

Öğren edeb-i hulk-i

Mevlâ görelim neyler.

Neylerse güzel eyler.