Değerli okurlarım,

Bu hafta Empati toplumsal duyarlılık ve farkındalık derneğinin ( EMFADER) Şanlıurfa' da yani benim yaşadığım şehirde yaptıkları bir etkinliğe katıldım. Tabii ki bu etkinliğe katılma nedenimiz 'Solan Hayatlar' kitabımızın EMFADER tarafından ödüle laik görülmesi idi. Solan Hayatlar' ı 2016 yılında çıkarmıştım. Bu benim yazarlık hayatıma attığım ilk adımdı. Solan Hayatlar kitabımızın aldığı bu ikinci ödülü. Buradan tekrardan EMFADER yönetim kurulu başkanı Taha Eyyüp Siyyahan Beyefendiye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Kısacası 'Solan Hayatlar' dan biraz bahsetmek isterim okumak isteyenler için.

Solan Hayatlar, iç yakan gerçeklerle büyük acılar yaşayan insanların gerçek yaşanmış hayatları anlatılmaktadır.

Özellikle Doğu insanının yaşadığı sıkıntıları, o toplumdaki kadınların eli mahkûm çaresizlikleri, okuyanın canını acıtacak bir üslupla yüzümüze çarpıyor. Küçük yaşta evlendirmeler, berdel, cahil bırakılmak, üzerine kuma alma zorunda kalmak, bazen kötü yola sürüklenmek, erkek evladını sayıp da kız evladını saymayan bir anlayış, insan yerine koyulmayış...

Yaşadığımız toplumda kadınlarımızın karşılaştığı zorluklara, namus, töre ya da sırf kadın olduğu için iş hayatına atılması kısacası bir insan gibi kendi hür iradesiyle yaşama tutunması engellenen, omuzlarına yüklenen yükün ağırlığı altında ezilmiş, ikinci sınıf muamelesi gören, söz hakkı , miras hakkının olmadığını ve kadınları küçümsemek mantığı ile yaşadığımız erkek egemenliğinin olduğu bir toplumda kadınların verdiği yaşam mücadelesi anlatılmaktadır. Ne yazık ki bu durum tarihten günümüze kadar gelen bir sorun olmaya devam etmektedir. Solan hayatlar'dan her kadın mutlaka kendinden bir şeyler bulacaktır.

Bu kitap sadece solan hayat hikayeleri değil, herkesin farkına varması gereken bir sosyal mesaj aynı zamanda.

Öncelikle empati nedir? Biraz ondan bahsedelim.

Empati, eşduyum ya da duygudaşlık, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Ayrıca kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamına da gelir.

Empati; insanların insanca bir arada yaşama duygularını en derinden hata iliklerine kadar hissettiği bir duygu kavramdır bence. Empatisi olmayan bir insanoğlunun önce kendisinin bir canlı olup olmadığını sorgulaması gerekir diye düşünüyorum.

Empati toplumsal duyarlılık ve farkındalık Derneği 2019 yılında Taha Eyüp siyahhan tarafından kurulmuş, kısa bir süre içinde faaliyetlerine başlayan dernek şuanda 81 ilde ve 36 ülkede gönüllü empati elçileri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğin amacı;toplumda yok olmaya yüz tutmuş empati duygusunu yeniden oluşturmak, toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık projeleri yaparak sorunlara çözüm üretmektir. Derneğin onursal başkanlığını ak parti şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri yürütmektedir.

Şanlıurfa'da etkinlik iki gün yapıldı.

Birinci gün Millet Bahçesinde çocuklara yönelik eğlenceler yapıldı.

İkinci gün ise Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonunda EMFADER yazarlara ve ressam arkadaşlara hazırladığı imza ve söyleşi bölümü vardı. Aynı zamanda Konferans konuşmacıları olarak da Şanlıurfa il müftüsü Ramazan Tolan, Mor Afrem Kilisesi Pastörü Eyyüp Badem, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Daire Başkanı Fatma Şeker, Misiad Şanlıurfa şube başkanı av. Mehmet Çayan, genç aktivist Furkan Çimen, Suriye Demokrasi ve Eşitlik Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmed Elhalidi ve Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Aslan katılım sağladılar.

Ödül gecesinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Mavi Sanat Tiyatro Topluluğu, Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği Genç Müzisyenler topluluğu, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Empati elçileri Şanlıurfa da bulunan bir kaç STK, ve biz yazarlar, Hasan Baydili, Rıfat Mertoğlu ve Gazeteci yazar Kâmile ÖZDEMİR olarak katılım sağladık. Öncelikle çalışmalarıyla elde ettikleri başarılarından dolayı EMFADER' in organize ettikleri bu gecede ödüle laik görülen arkadaşlarla bir araya gelme şerefine nail oldum. Bunlardan ilk defa bir araya gelip tanıma fırsatı bulduğum iki değerli yazar arkadaşım kalemdaşım olan Hasan Baydili ' Süt Kokusu' Rıfat Mertoğlu' da ' Tille'nin Gelini' kitapları ile katılım sağladılar. Her iki yazarımızı da tekrar buradan tebrik ediyorum, daha nice kitaplara ve ödüllere diyorum. Ayrıca bizlere bu güzel geceyi yaşatan EMFADER yönetim kurulu başkanı Taha Eyyüp Siyyahan Beyefendiye ve birbirinden değerli yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Empati duygumuzun yok olmaması dileğiyle sağlıkla, muhabbetle kalın.