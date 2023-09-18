Sezonun ilk derbisinde kötü bir maç izledik. Seyir zevki düşük, derbi heyecanı olmayan bir oyun vardı sahada.

Günün sonunda derbinin kazananı ilk 11 tercihi ve doğru oyun planıyla Trabzonspor oldu. Bu sonuçla Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi son bulurken, kadro sıkıntısı da çok net bir şekilde ortaya çıktı.



Bana göre mağlubiyetin, 3 ana nedeni var:

1- Yönetimin rakiplerinin gerisinde kalacak bir kadro kurması

2- Şenol Güneş’in bu maç özelinde tercih ettiği ilk 11

3- Sahadaki oyuncuların takım omurgasını oluşturamaması.

Nedenleriyle açıklayalım:

4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkan Beşiktaş’ta 11’deki Omar, Amir, Salih ve Gedson dışında tüm oyuncular etkisizdi. Aboubakar’ı sakat olmamasına rağmen ilk devre oynatmamak maçın en büyük hatasıydı. Çünkü Aboubakar Beşiktaş için çok ilginç gol fırsatları yakalayabilecek tek güç. Masuaku ‘da geç girdi. Beşiktaş’ın yeni transferlerine baktığımızda maçı bizim gibi izlemeye geldiklerini görüyoruz. Bu oyuncular oynamayacaksa neden alındı? Hazır değillerse neden değiller?

Trabzonspor’un yeni transferleri Onuachu ve Mendy ilk kez ilk 11'de forma giymesine rağmen maça doğrudan etki eden isimlerdi. Onuachu takımın ilk golünü atarken, Mendy neredeyse tüm atakların içinde vardı.

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı oyunculardan aldığı bir performans ise henüz yok. Tam olarak ne zaman hazır olacaklar belli değil. Esas sorun şurada başlıyor. Bakıyorsunuz isimler birer yıldızlar topluluğu ama sahada kimse yok!

Premier Lig’de Liverpol, Arsenal forması giymiş Chamberlain kulübede. Man. United’tan stoper alıyorsun Eric Bailly 11’de yok. Beşiktaş’ın en ihtiyacı olan yere 6 numaraya Fransa’da Lens forması giymiş Onana’yı getiriyorsun haftalardır yedekte. 6 numara sahada olmayınca. Oyun kurmak için Amir geriye dönüyor hal böyle olunca bütün yük ona biniyor ve hücuma katkısı sıfırlanıyor. Zaten merkezde 10 numara eksikliği varken. Amir’in de ofansif yönünü yok etmiş oluyoruz.

Milan’dan gelen Ante Rebic sahada hayalet. Var mı, yok mu? belli değil. Ghezzal aylardır sakatlıktan çıkamadı. Mental anlamda hazır değil. Devreden sonra oyuna alıyorsun, maça değil idmana çıkmış gibi. Bir gayretsizlik söz konusu. Bir an önce özellikle Chamberlain, Onana ve Rashica’nın oynayacak seviyeye gelmesi gerekiyor.

Futbol 3 ihtimalli bir oyun kazanmak kadar kaybetmekte var. Fakat savaşmadan kaybetmek büyük sorun. Açıkça görüyoruz ki kadro düşünüldüğü gibi değil ortada takım ruhu yok.