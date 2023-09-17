Bugüne kadar kadına şiddet konusuna dikkat çeken en büyük prodüksiyon olan "Serçenin Gözyaşı" filminin merakla beklenen afişi yayınlandı.

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerini buluşturan filmin afişi, sinemaseverlerden tam not aldı. Yapımın afişindeki güçlü oyuncu kadrosuna övgüler yağarken sinema tutkunları, kadına şiddeti konu alan dev prodüksiyonun vizyon tarihini heyecanla beklediklerini vurguladılar.

Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların dramını beyazperdeye yansıtan “Serçenin Gözyaşı” Filmi, 20 Ekim 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.

Sanat dünyasının genç ve yetenekli oyuncusu Ezgi Şenler’in şiddet mağduru Nilüfer karakteriyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı, Özlem Gürses, Soydan Soydaş, Arzu Cabar, Sedef Şahin, Evren Erler, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

Film, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. "Serçenin Gözyaşı"nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Yapım, öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliği de taşıyor.

II. Mitoloji Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, “Mitoloji” temalı üçlemelerinin II. sergisini Zeus’un doğduğu topraklarda, Kaz Dağları’nın eteği Ayvalık’ta açtı.

19. Yüzyıl sonlarında inşa edilip restorasyonu geçtiğimiz aylarda tamamlanan Ayvalık Kırlangıç Zeytinyağı Fabrikası’nın büyülü ortamında gerçekleşen sergiye, 46 resim ve 5 seramik eserle 28 sanatçı katıldı.

Küratörlüğünü Pınar Ülker’in üstlendiği ve ilki Bursa’da açılan serginin ikinci serisi, Ayvalık’ta, mitolojinin anavatanında, İda’ya teşekkürlerini iletti.

Sanatseverleri mitolojinin büyülü ve masalsı dünyasına götüren sergi, 13 Eylül akşamına kadar Ayvalık Kırlangıç Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

34. Ankara Film Festivali’nin Afiş Tasarım Yarışması jüri Üyeleri Belli Oldu

34. Ankara Film Festivali, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 2-10 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

Yarışma jürisinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör. Prof. Dr. Özden Pektaş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Prof. Dr. Çiğdem Demir, Başkent Üniversitesi G.S.F. Grafik Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Halime Türkkan, Grafik Sanatçısı ve Başkent Üniversitesi Öğr. Gör. Kayahan Kaya, Grafik Sanatçısı ve Sanat Yönetmeni Murat Dorkip ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol yer alıyor.

Festivalin duyurulmasında önemli katkı sağlayacak afişin sahibine, 15 bin TL ödül verilecek. Bireysel katılıma açık olan yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış, özgün olması gerekmektedir.

Göknur'dan "Bi' Daha" adlı Yeni Single çalışması

Türk müziğinin yetenekli seslerinden Göknur, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak olan yeni single çalışması "Bi’ Daha"yı müzikseverlerle buluşturdu.

Göknur, müzik kariyerine İstanbul'da birçok mekan da sahne alarak başlamış ve 2004 yılında TRT'nin düzenlediği Safiye Ayla - Zeki Müren Ses Yarışması'nda dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Kendi bestelerini ön plana çıkaran sanatçının ilk albümü "Kime Ne," 2008 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştır.

Göknur, "Bi' Daha" adlı yeni single çalışmasını kendine has tarzıyla müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkının sözleri sanatçıya ait olup, duygu dolu melodisiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Şarkıda, aşkın derin izler bırakan duygusal yönleri işlenirken, Göknur'un güçlü vokali ve duygu dolu yorumuyla şarkıya can veriyor.

"Bi Daha" adlı şarkının düzenlemesi Eser Aygün'e ait olup, şarkının video klibini Gökçe Yağmur yönetmenliğinde çekilmiştir.

Göknur'un müzikal yolculuğu boyunca Yunanca ve Türkçe şarkılara olan hakimiyeti, dinleyicilere farklı bir müzik zenginliği sunmaktadır. "Bi' Daha" da bu eşsiz müzikal yolculuğun en son durağı olacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Ayça Varlıer “Heritage İndia Fashions” New York Moda Haftası'nda Modellik Yaptı

Ünlü markaların görkemli açılışı ile başlayan New York Moda Haftası'nda bu yıl tek Türk olarak Ayça Varlıer çok özel bir etkinlik için podyuma çıktı. Ünlü Hint asıllı Prasant Goyal’in markası “Heritage İndia Fashions” New York Moda Haftası'nda, meme kanserini atlatıp hayatta kalan kadınlar için farkındalık yarattı. Bu farkındalık için hazırlanan kıyafetlerin tanıtımı için Ayça Varlıer modellik yaptı.

Ayca Varlier dünyanın dört bir köşesinden katılan mankenlerle birlikte Otantik (yerel ) kıyafetler giyerek tanıtıma katkı sağladı. Edison Hotel’de gerçekleşen etkinlik sonrası roof'da New York'lu ünlü fotoğrafçı Bob Schultz'un objektifine pozlar verdi.

13 Eylül'de sona erecek New York moda haftası kapsamında toplam 4 kez farklı mekanlarda olacak büyük organizasyonun ilkinde yer alan Ayça Varlıer, eleştirmenlerden hem tam not aldı hem de büyük övgü yağmuruna tutuldu.

Güliz Ayla İbrahim Erkal'ın Kıyafetlerini Kullandı

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. 3 bölümden oluşan Hürmet’ten Eylül ayında yayınlanmaya başlayan yeni şarkılardan biri de, Türk pop müziğinin yeni jenerasyonun güçlü kadın yorumcuları arasında kısa sürede yer almayı başaran Güliz Ayla’nın seslendirdiği Ömrüm.

Son dönemde yayımladığı teklilerle başarılı bir grafik çizen Güliz Ayla, ilk defa arabesk fantezi kulvarında bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni aranjesi Febyo Taşel’e ait ‘Ömrüm’ün video klibini Gökhan Özdemir çekti. İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal için yazdığı Ömrüm’ün video klibinde, sanatçının giydiği ve bugüne kadar saklanan kıyafetleri kullanıldı. Klipte kullanılması için kıyafetlerini Filiz Uysal verdi. ‘Ömrüm’ tüm dijital platformlarda yayımlandı.Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

Altın Koza'da "Sinemamızın Yüzü" Ödülü Türkan Şoray Ve Kadir İnanır'a Verilecek

Altın Koza Film Festivali ödül gecesinde Türk Sineması’nın ‘Sultan'ı Türkan Şoray ve bir diğer usta sanatçı Kadir İnanır’a, 'Sinemanın Yüzü' ödülü verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Onursal Başkanlığını yaptığı 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 'Sinemamızın Yüzü' adlı çok özel bir ödül vermeye hazırlanıyor.

İKİ USTAYA ÖZEL ÖDÜL

Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar'ın yaptığı, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Altın Koza’nın büyük ödül gecesinde Sinemanın Yüzü Özel Ödülü, Türk Sineması’nın 60 yılında var olan sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’a ve 55 yıllık sinema kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır’a takdim edilecek.

TÜRKAN ŞORAY İLK ÖDÜLÜ 1973'TE ALDI

220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Türkan Şoray, 1973 yılında rol aldığı 'Mahpus' filmiyle, 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almıştı.

KADİR İNANIR'A İKİ ÖDÜL

Türk Sineması’nın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır, ilk kez 1973 yılında 'Utanç' filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almış, 2011 yılında 18. Uluslararası Adana Film Festivali’nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi olmuştu.