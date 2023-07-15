Türkiye girmiş olduğu ikinci yüz yılda her gün yeni değişimlerle dış ilişkilerinde daha sağlam ve yerinde kararlar vermeye devam ediyor.Yeni bir değişim daha... Yıllardır İsveç' in NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye, Litvanya'daki yapılan üçlü zirvede İsveç' e NATO vizesi verdi.

NATO sekreteri Stoltenberg ve İsveç bu yapılan mutabakata Türkiye'nin AB üyeliği için destek vereceğini açıkladılar.

İsveç başbakanı verdiği sözleri yerine getireceğini söyledi.

Bu mutabakata Türkiye' ye verilen sözler ne?

- İsveç kendi içinde barındırdıkları PKK' lılara, Fetöculara karşı bir terör mücadelesi verip savaşacak ve onları terörist ilan edecek.

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- Yıllardır AB' ye alınmayan Türkiye bu istediğine kavuşacak.

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- ABD' nın uzun yıllardır Türkiye' ye vermediği F-16 uçakları verilecek.

Evet, Türkiye' ye verilen sözler bunlar.

Bu sözler tutulur mu bilmem ama gelecekte neler olur neler olmaz bize zaman gösterecektir.

Geriye bir gidelim, Türkiye, Finlandiya ve İsveç' e NATO üyesi olmaları için onay vermiyordu. Çünkü bu iki ülke de teröre destek veren ve her iki ülkede fetöcülerin, PKK' lıların cirit attığı ülkelerdi. Bu iki ülkeden biri olan Finlandiya,Türkiye' ye verdiği sözlerini tutarak NATO üyeliği için onay almıştı. Ve en son Türkiye İsveç'e NATO üyeliği için onay verdi. Tabii ki Türkiye bu kararıyla istediklerini alma peşinde.

Türkiye' de son yapılan seçimlerden sonra bakanlar kabinesinde yüzde sekseni değişmişti. Bunlardan hemen göze çarpan hükümet sözcüsü İbrâhim Kalın' ın Millî İstihbarat Teşkilatı başkanı olması ve yıllardır mit müsteşarı olan Hakan Fidan'ın da dış ilişkiler bakanı olmasıydı. İşte herşey burada başlıyor ki bundan bir kaç hafta önce Hakan Fidan'ın ABD mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi olmuştu. Bu görüşmeler sonucu bugün Litvanya'daki üçlü zirvede çıkan çok önemli bir sonuç vardı. Bu zirvede İsveç yıllardır beklediği NATO' ya girme sözünü almış oldu Türkiye' den. Ve Türkiye içinde F- 16' ların önü açılmış oldu. İkincisi ise Türkiye' nın AB' ye alınmasına dair Gerek NATO sekreteri Stoltenberg gerekse İsveç başbakanın vereceği destek sözü oldu.

Gelecek günlerde bu yapılan mutabakata Stoltenberg ve İsveç verdiği sözleri tutarlar mı bilinmez Fakat Türkiye çok uyanık olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'nin de bu durumda yapacağı tek şey vardı mutabakata varılmasıydı. Bilindiği gibi Rusya ve Ukrayna savaşı bir buçuk yıla yakındır sürmektedir. Rusya 'güçlüyüm' dediği halde maalesef Ukrayna' yı bir türlü yenemedi. Bu savaşta Rusya kendi içinde bir paralı asker ordusu olan Wagner' i yetiştirdi. Ve Wagner ordusunun başında bulunan lideri Prigojiin, Putin'e karşı direnişe yani isyana kalkıştı. Daha sonra kan dökülmeden bu paralı ordu askerleri çıkardığı isyana son vermişti. Paralı silahlı asker örgütü Wagner, ABD tarafından yıllardır desteklenen bir asker ordusu.Rusya' da isyan çıkarmasının arka perdesinde ABD vardı ve bu isyan Putin'e bir gözdağı hamlesi mı idi?

İşte tam buradan yola çıkarak Türkiye Rusya'yı artık zayıf bir halka olarak gördüğü için mı yanında yer almak istemedi? Diğer bir seçenekte,Türkiye'de yapılan son seçimlerde Rusya'da kalan Türkler oylarını Millet ittifakında yana kulanmışlardı. Ukrayna' da bulunan Türkler ise oylarını Cumhur İttifakında yana kullanmışlardır ki bu da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan için çok önemliydi. Bu ihtimal üzerinde durmuş olsak son seçimde alınan sonuçları göz önüne alırsak şayet burada şunu çıkarmak gerekir ki Ukrayna, Türkiye için önemli bir ülke olmuş oldu. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna için NATO üyeliğine destek vermiş oldu. Şayet Ukrayna' ya destek vermemiş olsaydı Ukrayna'nın yanında yer alan tüm NATO üyeleri olan devletleri karşısında görecekti. Türkiye'de birçok ülkeyi karşına alacağına zayıf halka olan Rusya'dan ipi koparıp yeni dış ilişkiler bakanı olan Hakan Fidan'ın yaptığı girişimlerle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın rotasını yüzde yüz değiştirerek Türkiye uluslararası ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmış oldu. Bu yeni çizilen rota da Türkiye uluslararası ilişkilerinde daha barışçı ve daha güvenli bir yol izleyeceği görülmektedir.

Tabii ki zaman bize neyi gösterir bilemeyiz fakat Türkiye dış ilişkilerinde iyi bir hamle yaptı diyebiliriz.