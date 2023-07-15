

Merhaba dostlar,

Temel Reis sayesinde akıllara''gücümüze güç katan sebze''olarak kazınan ISPANAK,bol vitamin ve mineralleri ile bu hafta,yine büyük küçük herkesin çok sevdiği makarna ile birlikte sofralarımıza konuk olsun.

Asya Kıtasının Orta ve Güneybatı bölgelerinin yerlisi olan bu bitki,Dünyanın birçok farklı bölgesinde gıda olarak tüketilir.

İran'dan 11.yüzyılda Araplar tarafından Avrupaya ve İspanyaya götürülmüştür.

Ülkemizin birçok yöresinde yetişen bir sebzedir,türkiye de yaklaşık 160 bin dekar alan da Ispanak üretimi yapılmaktadır.

Ispanak bir kış sebzesi olsa da her mevsim tüketilebilen doğal bir sebzedir.

Genellikle ıspanak,pazı ve pancar yoğurt ilavesiyle yenilmesi tercih edilmesi vitamin değerinden hiçbir şey kaybetmez,sadece yoğurttaki kalsiyum değerini biraz düşürür. Sade yenildiğinde mide de şişkinlik ve gaz sıkıntısına da sebep olmayan bir sebzedir.

Yüksek besleyici özellikleriyle doğal bir besindir.

A vit-A-B koroteni,K vit.B2 vit. ve daha düşük konsantrasyonlarda folik asit(B9,tiamin dahil) açısından zengin bir besin kaynağıdır.

Kısaca faydalarından bahsettiğimiz Ispanak sanırım bir çok çeşiti ile de muftaklarda bizlere yardımcı olan sebzelerdendir.Yemeğinden ,tatlısına kadar bir çok yemekte kullanmaktayız.

Bugün sizler için hazırladığım tarif de yine sık tükettiğimiz ve sevdiğimiz ''makarna ''da ıspanak'ı kullanacağız.İnanın bu makarnayı da çok seveceksiniz.

Haydi başlayalım...

MALZEMELER:

• 1 paket Penne Makarna

• 1 büyük bağ Ispanak (500gr)

• 1 ad kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 orta boy domates rendesi

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• 1 su bardağı süt

• 75 gr kaşar peyniri rendesi

• Tuz & Karabiber

ÜZERİNE:

• 1 yemek kaşığı tereyağ

• 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

• Taze nane

HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanı küçük doğrayın.

• Bir tavaya alın ve zeytinyağ ekleyerek kavurmaya başlayın.

• Sarımsakları rendeleyin ve ekleyin.

• Domatesi rendeleyin ve ekleyin.

• Güzelce yıkayıp süzdürdüğünüz ve küçük doğradığınız ıspanakları ilave edin ve kavurmaya devam edin.

• Süt,tuz ve karabiberi ekleyin.

• Süt tamamen suyunu çekene kadar kavurun.

• Diğer tarafta az tuz ilavesi ile makarnayı haşlamaya alın.

• Haşlanan makarnayı ıspanak karışımına süzerek aktarın.

• Kaşar peyniri rendesini ilave ederek karıştırın.

• Taze naneyi ince doğrayın.

• Tereyağını ve fıstıkları birlikte tavada pembe renk alana kadar kavurun.

• Servis tabağına Ispanaklı Makarnayı alı ve üzerine önce naneleri daha sonra kavrulan tereyağlı fıstıkları gezdirin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..