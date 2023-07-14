Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü





NATO zirvesi için Litvanya'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'le bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.





Beyaz Saray’dan ‘Başkan Joe Biden, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Biden, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmak üzere meclise gönderilmesi konusunda İsveç Başbakanı Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile vardığı anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Başkanlar, ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabaları ele aldılar, stratejik mekanizmadaki son görüşme turunu memnuniyetle karşıladılar ve savunma ve ekonomik öncelikler konusunda görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca, Ukrayna'ya verdikleri kalıcı destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi de dahil olmak üzere, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları ele aldılar.’ açıklaması yapıldı.







Biden’dan Twitter’dan teşekkür



Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederim. Bu zirve NATO savunmasına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit etmiştir ve bunu daha da güçlü hale getirmeye devam edebilmeyi umuyorum" diye yazdı. Videoda ise NATO zirvesinde yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinden görüntülere ve Biden'ın görüşmenin başında yaptığı kısa açıklamaya yer verildi.





Biden: NATO’da 32 müttefik olacak



Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO Zirvesi’nde 31 müttefikin Biden, “Dünyaya ittifakımızın hiç olmadığı kadar birleşik olduğunu gösterdik ve yakında Türkiye ile süreci ilerletme konusunda varılan anlaşma sayesinde 32 müttefik olacağız” ifadelerini kullandı.





