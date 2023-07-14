İSLÂM  ALEM’İ’NİN  DU’A  ETTİĞİ  LİDİR!...

14  Mayıs 2023  Cumhurbaşkanlığı  ve  28.  Dönem  Milletvekilliği  seçimi,  yalnız  Türkiye’mizde  değil, bütün  dünya’da  husûsiyle  İslâm  alem’inde, hakîkaten,  bir  dönüm  noktası  teşkil  etmiştir. A.B.D.  Başkanı  Biden,  henüz  Başkan  seçilmeden  önce.” Hükûmet   Darbesi,  Türkiye’nin   bölünmesi   ve  işgal   teşebbüsleri   de   dahil,   her   ne   yaptıysak,  Türkiye’de   iktidarı   değiştirmeye   muvaffak  olamadık,    Bundan   sonra,  Türkiye’de   muhalefeti   destekleyerek   iktidarı   değiştireceğiz,”  demişti.

Türkiye’deki   C.H.P.  başta  olmak  üzere,  irili-ufaklı  bütün  muhalefet, A.B.D.’nin  ve  Batılı  müstevlî, ehl-i  SalîP  devletlerin  destek  rüzgarını  arkalarına  aldıklarını  zannederek,  2018  seçimlerinin  hemen  akabinde, bir  erken  seçim  naraları  atmaya  başladılar. Bir  taraftan  Cumhurbaşkanlığı  Hükumet  sistemi  oturmuş,  diğer  taraftan,  Cumhur   İttifakı   Parlamento’da   kâhir   ekseriyyete  sahip.  Ne  icrada  ve  ne  de,   Teşrî’de ( Yasama’da) bir  zaaf  var,   buna  rağmen,  muhalefet   bir  erken  seçim   ufukta  görünmediği,  iktidar  kadı  da   ısrarla   seçimlerin  zamanında   yapalacağını  söylediği   halde,  yine  de,  muhalefet   seçim   nakkarelerini   çalmaya   devam   etmişti. 

Seçim  Sath-ı  Maili’ne  girildiğinde, dahildeki, Cumuhur  İttfakı  dışındaki  bütün  muhalefet  partileri, P,K,K.= H.D.P., F.E.T.Ö.   aralarındaki  bütün  ihtilaf   ve  adaveti  bir  tarafa  bırakarak, zillet,  şer  ittifakı  kurdular, 6,lı, yedili, dokuzlu, masalar  kurdular, kumar  masaları  kurdular,  Halil  İbrahim  sofraları  oluşturdular. F.E.T.Ö.’ cü’lerden, P.K.K.’ye  kazanacaklarından  o  kadar  emindiler  ki, A.B.D.’deki  ve  Avrupanın  muhtelif  ülkelerindeki, F.E.T.Ö.’cü’ler 15  Mayıs  2023  günü için  Türkiye’ye  dönüş  bileti  alıp  bu  biletlerin  resimlerini İnternet  ortamında  gösterdiler. P.K.K.’den, H.D.P.’  ye, bütün  bölücü Vatan  hainleri,” Bütün  zindan  kapıları  ardına  kadar  açılacak,  tüm  esirler  serbest  kalacak,” diye  ziller  takıp  oynadılar. Sol  Cenahtaki  tüm  sözde  Kamuoyu  araştırmacıları,  mesleklerinin  namusunu  bir  tarafa  bırakarak,  aksini  bildikleri  halde, zillet  ve  şer  ittifakının  en  az, % 55,60  rey  üstünlüğüyle  kazanacağını  ilân  ettiler.

A.B.D.,  Almanya, Fransa  ve  İngiltere’ de,  Neşredilen  ve  bütün  dünya’da  müessir, gazete  ve  dergilerde, TV.  Kanallarında, Cumhurbaşkanı  ve  Cumhur  İttifakı  aleyhine  yayınlar  yapıldı, Türkiye’de  İktidarın  mutlaka  değiştirilmesi  gerektiği,  ısrarla   ifade   edildi.

Zillet  ve  Şer  İttifakının  Cumhurbaşkanı  adayı, Kemal  Kılıçdaroğlu, H.D.P.= P.K.K.  ile  görüştü. Onlara, Mahallî   Muhtariyet ( Yerel  Özerklik), Bebek  katili ve terör  elebaşılarının  serbest  bırakılacağını  vâ’ad’etti.  A.B.D.’ye  gitti, Hamburgerci’de, F.E.T.Ö.’ cü’lerle  saatlerce  görüştü,  onlara  da, Kanun  hükmünde  Kararname’lerle, devletten  uzaklaştırılanları, vazifelerine  iade  edeceğini, bir  umûmî   afv  ile  bütün  F.E.T.Ö.’cü  mahkumların  serbest  kalacaklarını  vâ’ad’etti.

A.B.D.    ve   müstevlî,   ehl-i  Salîp  devletlere  tam  bir  mandacı   tavrıyla, Mavî  Vatan’Dan, Kıbrıs’tan, Libya  ve Azerbaycan’dan  vazgeçebileceğini, Kıbrıs  Mes’elesinde, Yunanistan’ın, Avrupa  Birliği’nin  tezlerine  uygun  çözümü  kabul  edeceğini, Millî  Savunma  Sanayi’i’ni  tamamen  durduracağını, Türkiye’nin  tamamen, Avrupa’nın,  Batı’nın   yörüngesine   oturtulacağını,Bölgesel  güçü  olma  iddialarından  vazgeçeceğini  vâ’ad’etti.

Buna  mukabil, Cumhurbaşkanı  ve  Cumhur  İttifakı  partileri, Devletimizin  beka  ve  temadî’sini,  Vatanımızın  bölünmez  bütünlüğünü  öne  çıkardı. “  Toprak  Uğurunda  ölen  varsa,  Vatandır,” bu  toprakların  herbir  karışı,  bir  şehid  kanıyla  sulanmıştır. Bayrak  inmez, Ezan  dinmez, Vatan  bölünmez,”  demişlerdir.

Aziz  Milleti’miz, bir  kerre  daha  silkinmiş,    eşsiz,  feraseti  ve  basiretiyle  Devleti’ne, Milleti’ne, Vatanına, Dinine, Ezanı’na ve Bayrağına  sahip  çıkmıştır.Bu  seçimlerde  bir  başka  şey  daha  oldu. Gönül  Coğrafyamızdaki, Kardeş Ülkelerde, Bilhassa, Rumeli, Evlâd-ı  Fâtihan  devletlerinde, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, “ Üç  devlet  bir  Millet,”  ruhuyla, Orta  Asya  Türk  Devletlerinde, Suûdî  Arabistan, Filistin, Tunus, Cezayir, Lübnan, Katar, Umman  v e  diğer  Körfez  Ülkelerinde, Türkiye’mizdeki  seçimler  yakından  ta’kip  edildi. İslâm’ın,  ehl-i  Sünnet’in  son  kal’ası, Türkiye’mizin  düşmemesi  için, İslâm  alemi’nin  gür  sesi, Recep  Tayyip  Erdoğan’ın  sesi7nin  kısılmaması  için,  hep  du’a  edildi, Bilhassa, Ka’be-i  Muazzama’da  Ka’be  İmamı’nın  ağlayarak, gözyaşını  akıtarak, “  Allahümme’nsurna  fî  Türkiya, Allahümme’nsur  li’ Recep  Tayyip  Erdoğan,” ( Allah’ım  bizlere, Türkiye’deki   müslümanlara  ve  Recep  Tayyip  Erdoğan’a  yardım  et  ve onu  muzaffer kıl! “ diye  yaptıoğı  du’a  unutulmayacaktır.Biz’ler  du’a  ederken, her  zaman, “ Ey  Rabbimiz!  Du’a’  larımızı, Ka’be-i  Muazzama’da,  Ravza-i  Mutahhare’de  yapılan  du’a’lara  ilhak  buyur  ve  kabul  et,” deriz. Rabbimiz,İslâm  alemindeki  bütün  du’a’ları,  Ka’be-i  Muazzama  ve  Ravza-i  Mutahhare’deki  du’a’lara  ilhak  buyurarak  kabul  etmiştir.

Dünya’daki  ve  Yurdumuz   içerisinde   bulunan   bütün   ehl-i  Küfür   ittifak  kurdular,  şen’î,   hile   ve  desiselere   başvurdular.  “ (Yahûdî’ler,   tüm  ehl-i   küfür),  tuzak   kurdular;   Allah   da   onların  tuzaklarını   bozdu.   Alah,   tuzak   kuranların   hayırlısıdır.”( Âl-i  İmran / 3 / 54 )...