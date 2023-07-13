Maltepe Belediyesi ve Türk Halkları Konseyi iş birliği ile düzenlenen ve Türk tarihinin karanlıkta kalmış/bırakılmış sayfalarını aydınlatmayı, Türk kültürünün çeşitli renklerini tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan etkinlikler serisinden, “TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI” çalıştayı Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve gün boyu 3 oturum şeklinde süren çalıştayda Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye’den bilim insanları, tarihimiz kültürümüz konularında çok değerli bilgiler aktardılar.

Geniş katılımlı çalıştayda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ” diye konuştu.

“ORTAK DİL VE KÜLTÜRDE BULUŞMAK İSTİYORUZ”

Yoğun katılımlı “TÜRK HAKLARI KÜLTÜR HARİTASI” konulu çalıştayın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, geçmişle gelecek arasında yeni tarih ve kültür köprülerinin kurulmasına katkı sunduklarını belirterek şöyle dedi:

"Bugün burada bir kültür haritası tartışılacak. O kadar derinlere gidiyoruz ki, aşk olsun gerçeği bulana. (...) Bu çalışmanın günümüzde ne kadar elzem olduğunun altını çizerek belirtmek isterim. Siyasi partilerimizin, liderlerimizin hatta devlet dairelerimizin makamlarında kurulmuş Türk devletlerinin fotoğrafları dizilir, ama tarih kitaplarımıza baktığımızda geçmişe dayalı çok fazla bilgiyi gençlerimize ne yazık ki öğretemiyoruz.

Birilerinin yarattığı bu boşluğu daha fazla açmadan, Maltepe Belediyesi olarak bu tür çalıştaylarla dünyanın değişik ülkelerinde görev yapan hocalarımızı bir araya getirip ortak bir dilde, ortak bir kültürde buluşmak istiyoruz."

Sakalar’ın Anadolu topraklarında yaşadıklarının arkeolojik kazılarda çok net şekilde görüldüğünü anımsatan Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki bunlar unutturulmak isteniyor. Tunceli Pülümür doğumluyum. Doğduğum köy 3 ayrı mahalleden oluşuyordu. Orta Mahalle’ye Saka Mahallesi deniyordu. Zaman geçtikçe araştırdığımızda bu izdüşümün nerelere uzandığını çok net görüyorsunuz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Anadolu’nun bütün kentlerinde geçmişten kalan bu izleri görmek mümkün. 1071 yılında Türkler’in Anadolu’ya ilk kez geldiği söyleniyor. Bugün Anadolu’da İslam çatısı altında yaşatılan gelenek ve göreneklerin büyük bir kısmının milattan önceki Türk toplumunun inanç ve ibadetleriyle örtüştüğünü görmek mümkün.”

ORAL’DAN KILIÇ’A TEŞEKKÜR

Türk Halkları Konseyi Genel Başkanı Mahmut Oral da, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenledikleri akademik toplantının uluslararası nitelik kazanmasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın büyük katkıları olduğunu belirterek, “Şahsım ve teşkilatım adına kendisine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Uluslararası bu tur organizasyonları daha ileriye taşıyacak plan ve programlara hazırız. Değerli Hocam Kazakistan’dan Prof. Dr. Rakhman Alshanov ile birlikte Uluslararası Turan Akademisi kurulması iradesini gösterdik.

Bugün bu çalışmanın devamını yürüteceğiz. İlk etapta tek bir maddeye, Türk Dünyası’nın ortak alfabesine odaklanacağız. Ortak bir Türk alfabesinin oluşturulmasını sağlama çalışmalarını 2024 yılının ilk aylarında başlatmış olacağız. Atatürk’ün 100 yıl önce söylediği gibi, İstanbul’da basılan bir derginin Urumçi’de okunması önemli” diye konuştu.

ÇALIŞTAYDA, TÜRK TARİHİ ve KÜLTÜRÜ KONUŞULDU

Gün boyu süren “TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI” konulu çalıştay, Prof. Dr. İsmail Hakkı Eraslan’ın oturum başkanlığını üstlendiği “Türkler’in Genetik Tarihine Bakış” konulu oturumla başladı.

Oturumda Kazakistan’dan Turan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rakhman Alshanov, 1920’li yıllarda Türk tarihiyle ilgili yapılan çalışmaların Sovyetler Birliği yöneticileri tarafından ortadan kaldırıldığını, Türk tarihi yerine İran ve Hint Aryan teorisinin öne çıkarılmaya çalışıldığını anlattı.

“Zerdüstlüğün Kökeninin Yerelleştirilmesi Tarihsel ve Genetik Yönleri” üzerine bir sunum gerçekleştiren Alshanov, günümüzde İran kökenli olduğu kabul edilen Zerdüştlük inancının Türk Dünyası’nda ortaya çıktığını söyledi. Bu konuda hem Türk tarihi hem de dinler tarihi açısından çok önemli bilgiler aktardı.

“Arkeogenetik Araştırmalar ve Türk Tarihine Yansımaları” isimli sunumunu gerçekleştiren Dr. Osman Çataloluk, 1993 yılında Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda insan kemiklerine rastlanıldığını ve DNA analizlerinde yüzde 40’ının Türk ırkına ait olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ali Dursun ve Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’da ilk oturumda sunumlarını tamamladı.

DESTANLAR ARASINDAKİ BENZERLİK RASTLANTI OLAMAZ

“Türk Kültüründe Destanlar” isimli ikinci oturum, Prof. Dr. Sacit Turanlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaptığı uzun soluklu saha ve arşiv çalışmalarına dayanarak yaptığı yayınlarla, “Küresel çapta en fazla kitap yazan bilim insanı” olarak anılan Prof. Dr. Necati Demir, Türkler’in en eski destanı Uluğhan Ata Bitiği Destanı, Şecere-i Türk ve Oğuzname’den bölümler paylaştı. Prof. Demir, uzun çalışmalar sonunda yerini saptağı krganı açıldığında, Alp Er Tunga’nın bir destan karamanı değil, gerçek bir Saka hakanı olduğunun ortaya çıkacağını müjdeledi.

Kazakistan’dan Doç. Dr. Almasbek Maulenov Sümer uygarlığıyla yakın akrabalık iddiasında bulunanlar arasında Türkler’in de bulunduğunu ifade ederek şöyle dedi: “Sovyet merkezli tarih anlayışından sonra bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri tarihleriyle ilgili bu konularda çalışmaya büyük önem veriyorlar. Gılgamış Destanı’yla Korkut Ata Destanı arasındaki benzerlikler dikkat çekmektedir. Bu benzerlikler tesadüf değildir. Türk uygarlığı bozucu, yıkıcı bir uygarlık değildir. Avrupa merkezli oryantalist bakışa, önyargılara karşı çaba göstermemiz gerekiyor.”

Azerbaycan’dan Prof. Dr. Rustam Rasulov, Türklüğü konu alan Dede Korkut Destanı’nın önemi üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

“TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI”

“Türk Halkları Kültür Haritası” isimli son oturum, Kazakistan’dan Doç. Dr. Gulzhanat Tayauova’nın oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

Özbekistan’dan Doç. Dr. Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna “Türk Topluluklarının Tarihi Kuzey Hindistan’a Göçü ve El Hind’de Türk Kültürü” isimli sunumuyla yer aldı. Djumanazarovna, tarihi Kuzey Hindistan bölgesinin bugünkü Kuzey Afganistan, Pakistan’ın kuzey batısı ve Kuzey Hindistan’ın tarihi eyaletlerini içerdiğini ifade ederek bu bölgede 14 yıl süren çalışmalarını anlattı.

Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi “Anadolu Alevi Bektaşi Kültürünün Kadim Türk Kültürü İle Bağını Cemler ve Semahlar Üzerinden Okumak” isimli tebliğini aktardı. Elçi, Oğuzlar’ın Alevi-Bektaşi geleneğinin yaşatılmasında birinci derecede rol oynadığına dikkat çekerek “Dede Korkut hikayeleri Alevi-Bektaşi kültürü ve inancının özelliklerini ihtiva eder. Türk kültürünün sürekliliğinin önemli bir belgesidir.” diye konuştu.

“TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI” konulu çalıştay, Dr. Sacide Fikret Çobanoğlu’nun sunumuyla sona erdi. Çobanoğlu etik ve meta etik kavramları üzerinde durdu.