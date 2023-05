Değerli okurlarım,

Aylardır süren bir seçim maratonunu geride bırakırken galip gelenler, mağlup olanlar oldu. Tabii ki bu bir yarıştır, bir taraf kaybederken bir tarafta kazanan olacaktır. Sonuçta her iki tarafında Türkiye toprakları üzerinde ikamet ettikleri unutulmamalıdır ki hepsinin verdiği mücadele iyi veya kötü bu topraklar üzerinde yaşayan milyonlarca insanın refahı, huzuru içindir. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ülkemize hayırlı olsun inşallah. 2002 yılından bu yana iktidara gelen Akparti'nin her girdiği seçimlerde galip çıkması Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ın bir başarısıdır. Hiç kimse bunu inkar edemez. Yıllardır adam tek başına meydanları boş bırakmadı. Her seçimde 100' ün üzerinde miting yapmakta ve hiç yorulmadan. Bu yıl mitingler ikiye katlandı. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde maalesef cumhurbaşkanlığı yüzde 50+1'e ulaşan olmadığı için seçimler tekrar ikinci tura kalmıştı. Sonunda ikinci turdan Recep Tayyip Erdoğan' nın yüzde 52,14 aldığı oy oranı ile tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Seçilen Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ın yükü çok ağır ve bu ağır yükün altında inşallah refaha çıkacaktır Türkiye.

2019 yılında tüm dünyayı saran Covit-19 belası ( korona) daha sonra Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın Türkiye' ye verdiği ağır bir bedel ile ihracat ve ithalat kapılarının kapatılmasına kadar varan bir dış ilişkiler sendromu daha sonra 6 Şubat depremi ile yıkılan 11 şehir ve bundan etkilenen tüm Türkiye bunun ardından da Şanlıurfa' da 15 Mart'ta yaşanan sel felâketi ile ölen 22 kişi. Tüm bu olayların üst üste gelmesi ve yine dimdik ayakta duran bir Türkiye var.

Halen 6 Şubat depreminde aldığımız yaralar iyileşmedi. Gerek maddi gerekse manevî olarak insanımızın büyük çöküntüler yaşadığı ve halen kendini toparlamaya çalışan yüzbinlerce insanımız var. Ve bunların yaralarını sarmak için yine sayın Recep Tayyip Erdoğan' nın yapacakları konutlar, hastaneler, yollar ve hizmetler ancak onlara çare olacaktır inşallah.

Bu nedenle Cumhurbaşkanın yükü çok ağır ve ancak bu ağır yükün ve bu şuursuzca yükselen ev fiyatları, gıda fiyatları, tekstil fiyatlarına dur diyebilecek birisi yine Recep Tayyip Erdoğan' dır diyorum. Allah sağlık,sıhhat versin kendilerine. Ayrıca seçilen milletvekilleri de koltukları kapmayı değil, cumhurbaşkanın yanında yer alarak ülkesine ve seçildikleri şehirlerine hizmet etmek için yarışsınlar. Halkıyla birlikte olsunlar, halkın sorunlarını taleplerine kulak versinler çünkü bu seçimler bir defa olmuyor bunun geleceğini de düşünerek bugünden itibaren seçilmiş belediye başkanlarıyla el ele vererek hizmet yolunda birlikte yürümeleri onların faydasına olacaktır.

Halk nasıl seçip galip getiriyorsa unutmayalım ki halk istese mağlupta edip sandığa gömebilir. Çünkü millet hizmet istiyor ve hizmet bekliyor. Tekrardan seçilen Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başarısından dolayı kutlar ve başarılarının devamını dilerim. Allah-ü Teâlâ yapacakları işlerinden yar ve yardımcısı olsun inşallah.



Allah'a emanet olun.