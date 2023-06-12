Değerli okurlarım,

Son yapılan seçimde millet ittifakın iki başrol partisi olan CHP ve İYİ Parti'de sular durulmuyor. 2001 yılında kurulan yeni bir parti olan AK Parti'nin 2002 yılında girdiği ilk seçiminde başarılı olmasından dolayı CHP ve daha bir kaç siyasi parti mağlup olmuşlardı. Ve o günden bu yana CHP ve MHP, DSP gibi partiler maalesef bitiş noktasına geldiler. Daha sonra 5 Mayıs 2018 yılında MHP ile AK Parti'nin birlikte hareket etmesi ile Millet İttifakı kuruldu. Ve bu itifakta bitip tükenmekte olan MHP oylarını yükselterek tekrar dirilme seviyesine geldi. Son yapılan seçimlerde MHP daha da oylarını yükseltmiş ve tekrardan canlanmış bir parti oldu.

CHP' DE NELER OLUYOR

CHP cephesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor fakat İmamoğlu bir türlü Kemal Kılıçdaroğlu'na, " yeter artık partililer ve yönetim artık seni istemiyor" diyemiyor. Yalnız İmamoğlu ' artık değişim şart oldu' demekle yetinmeye çalışıyor.

İmamoğlu elbette ' yeter artık' diyemez. Çünkü Muharrem İnce ' yı hatırlarsak Kılıçdaroğlu' na ' sen muhalefet bir parti gibi hareket etmiyorsun, bu parti Atatürk'ün partisinden çıkmış böyle olmaz' dediği için Muharrem İnce harcanmıştı. Ve İnce 8 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuna bir basın toplantısı gerçekleştirerek CHP'den resmi olarak ayrılmıştı. Kılıçdaroğlu Parti başkanlığını bırakacağına, yönetimi değiştirip tekrar parti' yı kurultaya götürüp tek isim olarak CHP' de yeniden başkan seçilmişti. Bu son seçimde yine başarısızlığını kabul etmeyen Kılıçdaroğlu maalesef yönetimde bulunanların tümünün istifasına neden oldu ve halen oturduğu koltuğu başkasına devretmemek için direndiğini görmekteyiz. İmamoğlu' nu da Muharrem İnce gibi harcıyabilir Kılıçdaroğlu. Bilindiği gibi CHP' de kim değişim istiyorsa hemen onu yok etme planları devreye giriyor. Kılıçdaroğlu bu gidişle hem kendini bitirecek hemde partisini. Yalnız tek bir başarısı var CHP'nin küçük bir miktar da oyları olan ve yeni kurulan partilere milletvekili seçtirip meclise koymakla çok partili bir meclis yılı oluştu.

CHP' de hatırlarsanız Deniz Baykal döneminde 24 Mart 2005'te, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından “Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği” gerekçesiyle CHP'den Mustafa Sarıgül ihraç edilmişti.Bu kararın iptali için verdiği uzun hukuk mücadelesini 2005'te kaybeden Sarıgül, Kasım 2005'te DSP'ye katılmış ve daha sonra

17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül liderliğinde Türkiye Değişim Partisi kurulup Türkiye'de faaliyet göstermeye başlamıştı. Ve bu son seçimde Mustafa Sarıgül Erzincan'da CHP şemsiyesi altında seçime girdi ve kazandı. Kendileri de ' ben CHP'de girmeseydim kazanamazdım' dedi. Mustafa Sarıgül CHP ile kurduğu Değişim Parti'sini birleştirip bundan sonra CHP ile birlikte hareket edeceğini ve Kılıçdaroğlu' nun yanında yer alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu da Mustafa Sarıgül' ü arkasına alıp yeni bir yönetim kurup yoluna devam edecektir. Bu da yerel seçimlerde Mustafa Sarıgül' ün İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmese de büyük ihtimalle Şişli belediye başkanı olarak aday gösterilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü İmamoğlu'na karşı bir koz olarak kullanacaktır.

İYİ PARTİ' DE NELER OLUYOR

İyi partiye gelince son yıllarda yükselişte olan bir parti idi. Daha sonra millet ittifakına katılan İYİ Parti maalesef 6' lı masada umduğunu bulamadı. Halbuki tek başına seçime girmiş olsalardı tüm milliyetçi oylarını alırlardı. Daha iyi bir yere gelirdi parti. Tabii ki 6' lı masadan seçime bir hafta kalan Meral Hanım'ın kalkması ve zehir zemberek sözlerin havada uçuştuğu konuşmasından sonra tekrar kumar masasıdır dediği masaya dönmesi İYİ Parti taraftarların da bir hayal kırıklığı oluştu ve maalesef İYİ Parti'nin çok sayıda oyları Sinan Oğan' a ve MHP' ye gitti. İYİ Parti'de Sinan Oğan' a iyi geldi.Birde aday seçimlerinde de başarısız oldu İYİ Parti. Bundan sonra İYİ Parti yeni başkan seçimi için 24-25 Haziran da kurultaya gidecek. Artık tek isimle mi yoksa başka adaylar çıkacak mı? Meral Hanım'da koltuğunu Kılıçdaroğlu gibi bırakmayacağı gibi görünüyor. Yerel seçimlere kendi başkanlığı altında girmek isteyeceği ve millet ittifakında aldıkları başarısızlığın rövanşını alabileceğini düşünerek İYİ Parti başkan koltuğunu kimseye bırakmayacaktır Meral Hanım.

Allah'a emanet olun.