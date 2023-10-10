Türkiye Cumhuriyeti Suriye’nin Kuzeyine kararlı bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu Operasyonunun büyük bir temizlik harekatı olduğunu da iyi analiz etmeliyiz.

Artık açık bir şekilde Türkiye, ABD’nin de bölgedeki varlığına yönelik rahatsız edici açıklamalar ve eylemler içine girmiş bulunmaktadır. Bu kararlılık karşısında ABD bir çözüm bulma telaşına girmiş bulunmaktadır. İşte tam da bu noktada Türkiye hem bölgedeki terör örgütlerine karşı hem de ABD’nin bölgedeki varlığına karşı bölge ülkeleri ile birlikte hareket etmelidir. Özellikle Suriye’nin meşru hükümeti olan Esad hükümeti ile üst düzey temasa geçerek operasyonları ortak olarak yapmalıdır. Bölgede daha hızlı ve güçlü temizlik olursa bu bölge ülkelerinin de yararına olur. Özellikle Rusya’da daha önceki Soçi görüşmelerinde böyle bir adım atıldığı takdirde koşulsuz destek olacağını söylemişti. Hatta Tahran’da yapılan Astana Zirvesinde de Suriye’nin Kuzeyinden Terör Örgütlerinin sökülüp atılması ve ABD’nin de Fırat’ın Batısından çıkarılması hususu karara bağlanmıştı. Bu konuda 3 devlet; Rusya-Türkiye-İran mutabık kalmışlardı.

Bugün gelinen noktada Türkiye Batı Asya Birliği çerçevesinde bölge ülkeleri ile sağlam ve temelli bir ittifak oluşturup, bölgedeki güvenliği ve istikrarı koruyabilir. Bu konuda geç olmadan acilen somut adımlar atılmalıdır. Okyanus Ötesine göre değil, bölge ülkelerine göre hareket etmek önemlidir. Amerika bunu bildiği için Suriye’nin Kuzeyindeki planlarından asla vazgeçmiyor. Bu konuda yıllarca tır tır silahları terör örgütlerine gönderip, bölgede kendine bağlı taşeron bir ordu kurmaktadır. Uzun zamandır bunun planları yapılmaktadır. Mesele bölgede sadece Petrol meselesi değildir. Mesele, ABD burada Büyük İsrail Projesi kapsamında da adımlar atıyor. Bu konuları iyi düşünmek gerekir. Bölgede bölünmüş devletler, bölge ülkelerinin asla yararına değildir. O yüzden bölge ülkeleri de bu plana karşı kader birliği yapmalıdır. Bu artık kaçınılmaz bir zarurettir. Bölgedeki bütünlük ve güç birliğinin olmasını engellemek için Amerika her yolu deneyecektir. Ancak bölgedeki ülkelerin kararlı ittifakı ABD’yi bölgeden silip süpürebilir. Bölgenin refahı için Batı Asya Birliği formülü şarttır.