Sevgili dostlar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde yapılan 15. BRICS Zirvesinde çok önemli Uluslararası kararlar alındı. Bunların başında iki önemli konu dikkat çekiyor. Bir tanesi bizimde sürekli gündeme getirdiğimiz ve birlik toplantılarında takip ettiğimiz ‘’Ortak Para Birimi’’, diğeri ise birliğin genişlemesi ve yeni önemli üye devletlerin katılma hususu.

15. BRICS zirvesinde özellikle 5 ülkenin liderleri de önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

1) Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS ülkelerinin kendilerine uygulanan ekonomik baskıya karşı koyması ve ticari işbirliğine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Şi, "BRICS ülkeleri kalkınma ve büyüme yolunda birbirlerinin yol arkadaşları olmalı, grubu dağıtma girişimlerine, ekonomik baskıya karşı koymalı ve ticari işbirliğine odaklanmalıdır" dedi.

Çin lideri, ekonomi, ticaret ve finans alanındaki alışverişleri teşvik etmek için özellikle dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve tedarik zincirleri alanındaki işbirliğine odaklanmanın faydalı olacağını ifade etti.

Bugün Soğuk Savaş düşüncesinin devam ettiğini ve jeopolitik durumun kötü olduğunu söyleyen Şi, "Siyasi işbirliğini, güvenlik işbirliğini genişletmeli, barış ve huzuru korumalıyız. Taraflardan her birinin çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirimizi desteklemeli, önemli uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyonu güçlendirmeli, önemli sorunların çözümünde aktif olarak arabuluculuk yapmalı, siyasi çözüme katkı sunmalıyız" diye konuştu.

2) Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS üyeleri için para birimi oluşturulmasının grubun kırılganlığını azaltacağını ifade etti. Lula, "BRICS ülkelerine yönelik ticari transferlerimiz ve yatırımlarımız için ortak bir para birimi oluşturulması, ödeme seçeneklerimizin sayısını artıracak ve kırılganlığımızı azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

3) Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, küresel finans sisteminin küresel politika aracı olarak kullanıldığı vakaların arttığına dikkat çekti. Ramaphosa, Batılı ülkelerin bu tutumunun endişe verici olduğunun altını çizdi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Soğuk Savaş mentalitesinin devam etmesine rağmen BRICS'in barışın safında yer alması, üye ülkelerin omuz omuza durarak çıkarlarını savunması gerektiğini vurguladı.

4) Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, Yeni Delhi'nin BRICS'in genişlemesini desteklediği mesajını verdi. Modi, "BRICS engelleri yıkacak, ekonomiyi canlandıracak, inovasyonu teşvik edecek, fırsatlar yaratacak ve geleceği şekillendirecek. Hindistan, BRICS'in genişletilmesini tamamen destekliyor ve bu yönde ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor" dedi.

5) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'ndeki konuşmasının başında, BRICS'in uluslararası hukuka dayanan çok kutuplu dünya düzeni kurulmasından yana olduğunu vurguladı.

BRICS ülkelerinin çeşitli ülkelerin hegemonya ve münhasırlık politikalarına karşı çıktığının altını çizen Putin, Rusya'nın BM de dahil uluslararası arenada grup diğer üyeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. BRICS beşlisinin küresel arenada hak ettiği şekilde saygın bir yapı olarak kabul gördüğünü söyleyen Putin, grubun konumunun sürekli güçlendiğini ve politikasının uluslararası toplumun ana bölümünün isteklerini karşıladığını kaydetti.

Liderlerin konuşmaları özellikle dikkat çekti. Bunun yanı sıra genişleme hususu da toplantıya damga vurdu. İlk etapta ise; BRICS'e Arjantin, Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve İran’ın katılması gündemde. Sonrasında asıl hedef olarak belirtilen 22 ülkenin katılma hususu önem taşımaktadır.

Diğer bir önemli husus ise ortak birimi… Bu noktada bazı çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. BRICS üyelerinin kendi aralarında ilk etapta yeni bir para birimi oluşturmaları ve ileriki safhalarda bunun Merkez Bankası kontrolünde yönetilen bir para birimine dönüşmesi konuşuldu. Ancak bu zirvede böyle bir para biriminin oluşturulması için ciddi çalışmalar da yapılıyor.

Unutmamak lazım: ‘’Yeni Dünya Düzenine damga vuracak en önemli kuruluşların başında AB veya diğer oluşumlar değil, BRICS gibi oluşumlar olacaktır.’’