Sevgili dostlar Güney Afrika’nın başkentlerinden Johannesburg, 22-24 Ağustos tarihlerinde BRICS’in 15. zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve öncesi BRICS, hem resmi hem de gayrı resmi başvurular aldığını duyurdu. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika zirvesinde, grubun yıl sonuna kadar BRICS'in genişlemesini de ele alacak. Ayrıca, yeni bir para biriminin oluşturulmasına karar verilecek. Özellikle de Dolar’ın dünya üzerindeki hegomanyasına son verecek çalışmalar konusunda etkili sonuçlar doğurabilecek adımlar da peş peşe atılabilir. Bu bağlamda tarihi bir toplantı bizleri bekliyor.

Özellikle BRICS’İN genişlemesi de gündemde… Mısır’ın aktif üyeliği de başlayabilir. Bunun yanı sıra Arjantin, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Suudi Arabistan’ın da katılımı gündemde. Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin de ilgi gösterdiği BRICS’e çok sayıda resmi ve gayri resmi anlamda ülkelerin ilgi gösterdiği açıklanmaktadır.

2009’da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in kurduğu BRICS’e Güney Afrika bir sonraki yıl katılmıştı. Güney Afrika'nın 2018'de daha fazla genişleme önerdiğini ve görüşmelerin geçen yıl ciddi bir şekilde başladığı da unutulmamalıdır. Birçok ülke uluslararası ticaret için BRICS para birimini benimsemeye istekli ve bu durum potansiyel olarak ABD dolarının hâkimiyetini azaltacak. İşte bu noktada yeni Finansal bir düzen de kurulacaktır. Yeni Dünya Düzenin’de Asya ve Avrasya’nın da bu bağlamda önemi daha da artmaktadır. Geleceğin dünyasında AB gibi oluşumlar değil, BRICS gibi oluşumlar daha çok etkili olacaktır. Bunu değişen dünya düzeninde de görmek mümkündür. Umarım Türkiye’de BRICS konusunda güçlü ve kararlı bir adım atar ve birliğe tam üye olmak için başvurusunu geç olmadan yapar. Türkiye’nin yararına olacak bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Son olarak, Dolarizasyona karşı mücadelenin BRICS’in kurulduğu ilk andan beri gündeminde olduğu gerçeğini bir kez daha söylemek lazım. Doların alternatifi olarak yeni bir para birimi oluşturulmasının kapsamlı bir mücadele programının önemli bir adımı olacağı

muhakkaktır. Yeni para biriminin iki yol ile olması muhtemeldir: “Birisi altına dayalı olarak veya BRICS bünyesinde bulunan ülkelerdeki doğal kaynaklara dayalı mesela petrol, doğal gaz gibi ve diğer emtialara dayalı olabilir.’’ Ama esasen altın görüşü daha çok hakim. İkincisi ise BRICS üyesi olan ülkelerin para birimlerine dayalı olabilir, ‘’Yuan(¥), Ruble(₽), Rupi(₹)’’ gibi. Ülkelerin yurtiçi hasıla ağırlığı veya ticaretteki ağırlığına göre bir oranlama yapılır ve bir sepet oluşturulur. Buna dayalı bir para birimi oluşturulabilir. Bu manada önemli adımlar atılması beklenen önemli konuların başında geliyor.