Turnalar, ülkemizde yerleşik olmamalarına rağmen kültürümüzde derin izler bırakmıştır. Turna’ların Anadolu’da bolluk ve bereket getirildiğine inanılır. Gelinlerimizin saçlarına turna teli takılmasının sebebi de bundandır. Turnanın uçarken Anadolu’nun bir ucundan diğerine selam taşıdığına inanılır. Turna figürü türkülerimizde de sık sık kullanılmıştır. Pir Abdal Sultan’dan Dadaloğlu’na, Hayali’den Erzurumlu Emrah’a birçok Ozan türkülerinde turnalara yer vermiştir. Bu türkülerde turnalar genelde, dertleşilen ya da haber getiren karakterler olarak karşımıza çıkar.

Alevi ve Bektaşi kültüründe ise turna, aynı Uzakdoğu kültüründe de olduğu gibi Tanrı’nın yeryüzündeki tecili olarak görülür. Bektaşilikte Hz. Ali ile ilişkilendirilen turna bu sebeple kutsaldır. Hatta semahlardan birine de turna adı verilmiştir.

Turna; Çin, Japon, Kore gibi Uzakdoğu kültürlerinde ölümsüzlük anlamına gelmektedir. Türklerin göçleri sırasında bu kültürel motifi Batı’ya taşıdığı ve bu sebeple Anadolu topraklarında da turnanın ölümsüzlüğü simgelediği düşünülmektedir.

Günümüzde ekonomik zenginlik de Doğu’dan geliyor. Tek kutuplu bir Dünya düzeni yerini, “Kazan Kazan” Politikasıyla her ülkenin kazandığı uluslararası iş birliktelikleri ile dünden, bugünlerini, yarınlarını temlik altına almış yanlış politikalardan, fitne odaklı etnik, mezhepsel savaşlardan, sömürüden. Sömürgecilikten, daha doğrusu bataklıktan kurtarıp yeni bir anlayışla, bolluk ve bereketle Doğu’dan Batıya uzanan bir zenginliğe bırakıyor…

Güney Afrika’nın dönem başkanlığında Durban şehrinde 22-24 Ağustos’ta yapılacak BRICS Zirvesi'nde Üye Ülkeler arasında ticaretin ulusal para birimleri üzerinden yapılması için bir mekanizma oluşturmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu toplantıda ortak para biriminin altından olacağı Rusya tarafından geçtiğimiz gün doğrulandı. Hem ortak birimi hem de değerli bir maden olması, hem de bu para biriminin Dünyanın yarısına hitap edecek olması da bu fikri çok cezbedici kılıyor.

19 ülke BRICS’e katılmak için başvuruda bulundu. Şu anda, BRICS’in kurucu üyelerinden Hindistan ve Rusya, Rupi-Ruble üzerinden ticaret yapıyor. BRICS üyelerinden Rusya, Hindistan ve Çin’in aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) de üye. İran’ın ŞİÖ’ye katılması an meselesi. Sırada Belarus da var. ASEAN ülkelerinin de uzun süredir Dolar kullanmama kararı üzerinde bir proje üzerinde çalıştığı biliniyor.

Çin, Suudi Arabistan’dan petrol alımlarını Yuan üzerinden yapmaya başladı. Bu arada Çin de kısa bir süre önce Fransa ile Yuan üzerinden bir doğal gaz ticareti denemesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Çin ve Brezilya, ulusal para birimleriyle aralarında ticaret yapmaya başladıklarını duyurdular. Hâlihazırda 25 ülkenin Yuan üzerinden ticaret yaptığı biliniyor.

Amerikan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Peter C. Earle, Çin-Brezilya anlaşmasını Enstitü’nün web sitesine 4 Nisan’da yazdığı makalede “Dolarsızlaşma başladı” ifadesine yer vermişti. Gerçek şu ki, Doların Dünya üzerindeki hegomanyası gün be gün sona ermekte!

Dünya genelinde ABD ve Avrupa Ülkelerinin tek kutuplu bir dünya ekseninden kurtulmaya yönelik hamleler peşi-sıra gelmeye başlamışken ve bu anlamda olumlu sonuçlar yaşanmaktayken neden hala ısrarla yüzümüzü ABD ve Batıya çevirmenin garip bir tutumu içindeyiz, anlam verebilmek mümkün değil!

Hüsnü Arkan’ın bir şiirinde yazdığı gibi;

“Nereye uçar turnalar, nereye gider gökyüzü

Alıp kanatlarına umutlarını geçmişin!”