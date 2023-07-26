Merhaba dostlarım!

24.07.2023 tarihinde,ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ, EMŞAV,TMP, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ,

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile “LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ”100.yılına yaraşır “LOZAN VATANDIR” organizasyonunu gerçekleştirdik;hep birlikte mutlu olduk.

Sevgili Sanatçımız GÖKSEL’İN sesiyle kutlacdığımız LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 100.YILI KONSERİNDE değerli Ankara Halkı ile ''LOZAN VATANDIR!'';

“LOZAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TAPU SENEDİDİR”;

“LOZAN SONSUZLUĞA ODAKLIDIR”;

“LOZAN SEVR ANTLAŞMASINI TARİHİN KARA ÇÖPLÜĞÜNE GÖMMÜŞTÜR”dedik.

Bu anlamlı günde sesiyle bize unutulmaz bir akşam yaşatan sevgili Sanatçımız GÖKSEL'e yürekten sevgilerimi sunuyor ve teşekkür ediyorum.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI Sn.Mansur YAVAŞ’a destekleri ve çalışanlarının başarıları,organizasyon becerileri için teşekkür etmeyi;

BAŞKENT ÜNIVERSİTESI kurucusu Prof.Dr.Mehmet HABERAL ve ekibine “LOZAN KİTAPÇIĞI”ve katılımları için teşekkür etmeyi;

EMŞAV ve TMP’ye de destekleri için teşekkür etmeyi ve elbette ATO Başkanı Sn.Gürsel BARAN ve ekibine LOZAN KİTAPÇIĞININ basımı için yürekten teşekkür etmeyi unutmamak gerekir.

EMEK ONLARIN.

Ayrıca YEDİ DÜVELİ DİZE GETİREREK KURTULUŞU GERÇEKLEŞTİREN,BARIŞ ANTLAŞMASI ile de bunu sonsuzluğa odaklayan ATATÜRK ve silah arkadaşlarının ruhları şad,mekanları cennet olsun.