Merhaba dostlar!

TARİHİ UNUTMAMALIYIZ;TÜRK MİLLETİNİN TARİHİNİ.ATALARIMIZIN YAPTIKLARI İLE GELECEĞE KÖPRÜ KURMALI VE HAİN-KALLEŞ PUSULAR,SALDIRILARI HATIRLAMALIYIZ VAR OLUŞUMUZDAN BERİ SÜRE GELEN.TÜRK OLDUĞUMUZ İÇİNDİR BU HAİN PUSULAR.

Haberlere baktım yine tüm gece.

Şehitler,gaziler-yakınları;Cumhuriyet ve milli mücadele kadınları,İşid-PKK ve iç-dış terör.

Altın-dolar paritesi -ekonomi;Dış politika;

Suriye-ABD-Rusya-Ukrayna, Irak-Suriye vs.vs.vs.



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Nisan Ayı “genç Meclis” bu nedenle “Çocuk Bayramı”ve Cumhuriyetin olmazsa olmazı “LAİKLİK”ayı demiştik ya dostlar!

MAYIS ayına da bir ad bulursak;

“KURTULUŞ”,”TÜRK VE KURTULUŞ AYI”ve bu nedenle “GENÇLİK BAYRAMI AYI”demeliyiz.

Milli Mücadele tarihinde 16 Mayıs 1919 tarihi önemli ve TÜRKÜN KURTULUŞU yakındır artık...

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarınca çalışılmış,planlanmış,Türk Milletinin kaderini belirleyecek tarihlerdir 1919 Mayısının başları.

İstanbul kan ağlıyor;Gökyüzü karanlık;Bayraklar inmiş;Ezanlar susmuştur.

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15.Kolordu komutanı Kazım Karabekir paşa,

Kurtuluş savaşının omurgası olacak;

Ordusunu terhis ,silahları teslim etmemiş;

ön hazırlıklar için 3 Mayıs 1919'da Erzurum'a gelmiştir.

“Erzurum Kongresinin” hazırlık sürecidir ve

TÜRKÜN BAYRAMIDIR;TÜRKÜN GÜNÜDÜR dolayısıyla.

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ATATÜRK DER Kİ:

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu.

Bu sahne 7 bin senelik-en aşağı-bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı.Şimşek, yıldırım, güneş oldu;

Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

“3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜMÜZ” KUTLU OLSUN!

ATATÜRKÜN tanımı ile:

"Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes Türk'tür”diyelim ve kendisini “TÜRK”hisseden herkesin gününü kutlayalım.

Ve ATATÜRK ile devam edelim:

* Japon elçisine veda ederken:”Sizinle bir gün Çin’de karşılaşacağız”der

Ulu Önder;devamında ekler;

* “Çünkü Oğuz, Kırgız, Tatar, Özbek, Yakut yok, TÜRK vardır....”

...

İşte tam bu nedenle “İSTİKBAL GÖKLERDEDİR”diyen ATATÜRK ;”TÜRK GÜNÜNDE””ilk TÜRK UÇAĞININ”uçmasını sağlamıştır 3 Mayıs 1934 tarihinde .

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK der ki:

“YÜKSEL TÜRK!

SENİN İÇİN YÜKSELMENİN HUDUDU YOKTUR.”

ATATÜRK der ki:

“GÖKLERİNİ KORUYAMAYAN ULUSLAR;

YARINLARINDAN ASLA EMİN OLAMAZLAR!"

...

Ne muhteşem öngörü;Ne olağanüstü deha;

Ne keskin zeka değilmi ATAMIZIN değerlendirmesi...

1920’lerde “uçmak-uçak-hava sahası"kavramları daha yeni...

O tarihlerde,

“Gökyüzü hakimiyeti”ve “hava kuvvetlerinin

EGEMENLİĞE katkısının”bu kadar kısa ama açık anlatımı hayranlık uyandırır...

AYRICA GELECEĞİN GÖKYÜZÜ VE

UZAY TEKNOLOJİSİ ,UZAY ARAŞTIRMALARINDA OLDUĞUNU İŞARET ETMESİ;ancak olağanüstü bir dehanın akıl ürünüdür...

ULU ÖNDER “KAYSERİ UÇAK FABRİKASINI”

1926'da kurdurur...

İlk yerli uçaklar 3 MAYIS 1934 tarihinde

ANKARA 'ya varır...

Ne yazık ki;

ATATÜRK'ün öngörüsüne sahip olamamış yöneticiler tarafından

KAYSERİ UÇAK FABRİKASI 1950'de kapatılır...

.../...

1 mayıs 1924 tarihi aynı zamanda

DEMİRYOLLARININ devletleştirildiği ve

“DEVLET DEMİRYOLLARI” olduğu tarihtir hatırlanması gereken...

Niçin mi tarih?

Tarih geçmişle gelecek arasında köprüdür...

Tarih derstir,tecrübedir okumasını bilene...

Tekrar güzel bayramlar

Ve “TÜRK GÜNÜMÜZ”KUTLU ve SÜREKLİ olsun.